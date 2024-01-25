Андрей Петров

О сообществе «Бестиарий 5+»:

Как только я соприкоснулся с искусством детей, то понял, что именно этого не хватает «выстроенному» художественному миру. Для меня стало очевидным, что детское искусство недооценено. А ведь провести аналогию между произведением из истории искусства и каким-нибудь детским произведением очень просто. И легко внедрить работы детей в художественную вселенную. Начал фотографировать произведения своих учеников, выкладывать эти фотографии в соцсети и периодически просматривать отснятое, чтобы получить эстетическое удовольствие или же вдохновиться увиденным уже ради своего искусства. А дальше стало ясно, что не один я нахожу в произведениях детей очевидную художественную ценность.