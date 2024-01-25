Это второй аукцион петербургского объединения «Бестиарий 5+», созданного художником и учителем ИЗО Андреем Петровым. С 2017 года он собирает работы своих учеников в единый архив — своеобразный бестиарий, где порой сюрреалистические животные сосуществуют с оммажами на известных художников.
О сообществе «Бестиарий 5+»:
Как только я соприкоснулся с искусством детей, то понял, что именно этого не хватает «выстроенному» художественному миру. Для меня стало очевидным, что детское искусство недооценено. А ведь провести аналогию между произведением из истории искусства и каким-нибудь детским произведением очень просто. И легко внедрить работы детей в художественную вселенную. Начал фотографировать произведения своих учеников, выкладывать эти фотографии в соцсети и периодически просматривать отснятое, чтобы получить эстетическое удовольствие или же вдохновиться увиденным уже ради своего искусства. А дальше стало ясно, что не один я нахожу в произведениях детей очевидную художественную ценность.
Половина средств от выручки с продажи лотов современных петербургских художников пойдет на акварели, другая же часть отправиться в благотворительный фонд «AdVita». Аукцион невиданных зверей пройдет 28 января в пространстве «Легко-легко» на Большой Пушкарской улице, 10.
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