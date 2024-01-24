Арон Зинштейн покажет свою «свободную и бесшабашную» живопись на выставке в Новом музее

Художник работает в ярко выраженной экспрессивной манере. В его произведениях всегда ощущается движение, радость и эмоция. «Я знал людей, которые полюбили искусство живописи благодаря тому, что увидели картины Арона. Они (картины) стали воротами, через которые многие люди вошли в мир искусства. Его живопись обладает мощной терапевтической силой. Действительность в картинах Зинштейна преображена таким образом, что становится вполне пригодной для счастливой жизни», — говорит художник Анатолий Заславский.
Арон Зинштейн родился в 1947 году в Нижнем Тагиле. В детстве занимался рисованием в местном ДК, окончил Уральское училище прикладного искусства, а позже уехал в Ленинград, где учился на факультете «Интерьер и оборудование» Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной, ныне — Академия Штиглица. Работал в «ГлавЛенинградСтрое», где занимался монументально-прикладным искусством и начинал свои первые опыты в живописи.
В 1983 году получил свою первую мастерскую, и именно тогда стал экспериментировать с жидкой краской, начал писать в свойственной ему манере, благодаря которой Зинштейна называют «русским Матиссом». «Живопись Арона Зинштейна уже почти тридцать лет активно участвует в художественной жизни Санкт-Петербурга. У многих любителей искусства эта свободная, на первый взгляд бесшабашная живопись вызывает восхищенное потрясение», — говорит о творчестве Зинштейна художник Анатолий Заславский.
О творчестве Арона Зинштейна:
Арон Зинштейн отлично владеет разными художественными материалами. Он мастерски работает в различных техниках печатной графики, маслом на холсте, надглазурными красками по фарфору и, конечно, гуашью и темперой на бумаге. Главной композиционной составляющей в живописи Арона является жест. Широкое, всеохватывающее движение кисти заставляет зрителя почти физически соучаствовать в создании картины. Этому методу вполне соответствует жидкая подвижная краска, какой является тушь. Можно сказать, что гуашь наконец нашла в лице Зинштейна своего художника. Они вдвоем — краска и художник — творят чудеса взаимопонимания и передают с величайшей точностью самые тонкие переживания от увиденного. Сразу не поймешь, что больше нравится автору — виды природы, города, дети, их мамы, мужчины и женщины, газовые плитки, игроки в футбол или в бильярд и т.д. или краска, которая все это готова изобразить.
Возникает такое впечатление, как будто краска сама выбирает, что ей рисовать, настолько естественно она откликается на увиденный Ароном объект. Она (краска) где надо рисует, где надо мощно и динамично движется широкими мазками по поверхности, где надо просто течет и совершает множество изобретательных поступков на бумаге, которые заранее не задумываешь, но которые раскрывают содержание увиденного. Всем этим набором возможностей краски с высоким профессионализмом и живой чуткостью управляет живописец Арон Зинштейн.
Выставка Арона Зинштейна «Голубой автобус» будет открыта с 27 января по 3 марта 2024 года в Новом музее Аслана Чехоева на 6-й линии Васильевского острова, 29.
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