Арон Зинштейн покажет свою «свободную и бесшабашную» живопись на выставке в Новом музее

Анатолий Заславский

О творчестве Арона Зинштейна:

Арон Зинштейн отлично владеет разными художественными материалами. Он мастерски работает в различных техниках печатной графики, маслом на холсте, надглазурными красками по фарфору и, конечно, гуашью и темперой на бумаге. Главной композиционной составляющей в живописи Арона является жест. Широкое, всеохватывающее движение кисти заставляет зрителя почти физически соучаствовать в создании картины. Этому методу вполне соответствует жидкая подвижная краска, какой является тушь. Можно сказать, что гуашь наконец нашла в лице Зинштейна своего художника. Они вдвоем — краска и художник — творят чудеса взаимопонимания и передают с величайшей точностью самые тонкие переживания от увиденного. Сразу не поймешь, что больше нравится автору — виды природы, города, дети, их мамы, мужчины и женщины, газовые плитки, игроки в футбол или в бильярд и т.д. или краска, которая все это готова изобразить.

Возникает такое впечатление, как будто краска сама выбирает, что ей рисовать, настолько естественно она откликается на увиденный Ароном объект. Она (краска) где надо рисует, где надо мощно и динамично движется широкими мазками по поверхности, где надо просто течет и совершает множество изобретательных поступков на бумаге, которые заранее не задумываешь, но которые раскрывают содержание увиденного. Всем этим набором возможностей краски с высоким профессионализмом и живой чуткостью управляет живописец Арон Зинштейн.