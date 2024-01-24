Неприкрытую телесность и темную сторону личности покажут в «Устоях». Здесь открывается первая персональная выставка художницы Vala Germani

«Устои» — это выставочное пространство или арт-содружество нового формата на Балтийской улице, 20, направленное на продвижение современных художников. В рамках нового проекта здесь будут представлены 20 работ в различных медиумах: от живописи и графики до керамики.
Vala Germani, «Mad woman», 2023 год
В своих произведениях художница Vala Germani исследует плодородный хаос, окружающий каждого из нас. Ее композиции освещают темы потаенной стороны сущности человека, восприятие им сексуальности, телесности и агрессии. Художественная техника вторит выбору сюжетов — экспрессионистические мотивы и пастозность мазков соседствуют с контрастным напряженным колоритом и деформацией изображения тела.
Vala Germani, «The Lovers», 2023 год
«Цикл, представленный на выставке, репрезентует поиск идентичности автора и скрытые энергии, выходящие изнутри на холст. Абстрактные и фрагментарные образы Леры отличаются провокационностью и глубиной, а работы отражают сложность и противоречивость человеческого существования», — отмечает куратор выставки Александра Дьяченко. Увидеть экспозицию можно с 27 января по 4 февраля. В день открытия сход свободный, далее — в рамках медиации с куратором и художницей предварительной по регистрации.
Выставка «Vala Germani» пройдет с 27 января по 4 февраля 2024 года в пространстве «Устои» на Балтийской улице, 20.
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