Неприкрытую телесность и темную сторону личности покажут в «Устоях». Здесь открывается первая персональная выставка художницы Vala Germani

«Цикл, представленный на выставке, репрезентует поиск идентичности автора и скрытые энергии, выходящие изнутри на холст. Абстрактные и фрагментарные образы Леры отличаются провокационностью и глубиной, а работы отражают сложность и противоречивость человеческого существования», — отмечает куратор выставки Александра Дьяченко. Увидеть экспозицию можно с 27 января по 4 февраля. В день открытия сход свободный, далее — в рамках медиации с куратором и художницей предварительной по регистрации.

Выставка «Vala Germani» пройдет с 27 января по 4 февраля 2024 года в пространстве «Устои» на Балтийской улице, 20.

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