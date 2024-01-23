«Свидетелей времени» вспомнят в Этнографическом музее к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Подобно известной истории спасения вавиловской коллекции культур Института Растениеводства, в библиотеке Этнографического музея удалось сохранить редкие издания XVI-XVIII веков, а также выпустить ряд новых. Всего за 900 дней было напечатано порядка 2 000 изданий. Помимо книг, сотрудники музея сохранили и «свидетелей времени» — символические предметы, награжденные смыслом и памятью. С конторкой для писем, шкатулкой для рукоделия и скатертью, «дающей радость», посетители музея смогут прикоснуться к хранилищам воспоминаний. Также в музее расскажут, как и где размещались коллекции, оставшиеся в осажденном городе, что делали музейщики для сохранения экспонатов и защиты Ленинграда.

Выставка «Музей — победитель. Музей в блокадном Ленинграде» пройдет с 25 января по 19 мая 2024 года в Российском этнографическом музее на Инженерной улице, 1.

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