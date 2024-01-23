«Свидетелей времени» вспомнят в Этнографическом музее к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Выставка «Музей — победитель. Музей в блокадном Ленинграде» посвящена сотрудникам музея, которые сохранили наследие культурной институции и память о ней. Нарратив выставки представлен линейно — в текстах и фотографиях прослеживается хроника военных дней. Тематически экспозиция разделена на три основных сюжета: работа библиотеки и типографии, личная переписка и свидетельства бытовой жизни людей, уникальные артефакты, которые удалось сохранить в военные дни.
Залы музея после бомбардировки
В 1941 году двери Этнографического музея на Инженерной улице закрылись для посетителей, а чуть позднее здание подверглось бомбардировкам: самая мощная достигала силы взрыва 500-килограммовой бомбы, разрушившей часть залов. Большинство музейных экспонатов удалось вывезти вглубь страны — в Нижний Новгород и Новосибирск, некоторые же вещи остались в Петербурге и хранились в подвалах Академии художеств и Государственного Эрмитажа. Несмотря на прекращение работы музея, сотрудники организовали на цокольном этаже и в подвале общежитие, а также продолжали заниматься классической музейной деятельностью — каталогизацией коллекций и хранением экспонатов. Не дожив до прорыва блокадного кольца, из жизни ушел 31 сотрудник музея — и к 1943 году в коллективе их осталось лишь пять.
Залы музея после бомбардировки
Подобно известной истории спасения вавиловской коллекции культур Института Растениеводства, в библиотеке Этнографического музея удалось сохранить редкие издания XVI-XVIII веков, а также выпустить ряд новых. Всего за 900 дней было напечатано порядка 2 000 изданий. Помимо книг, сотрудники музея сохранили и «свидетелей времени» — символические предметы, награжденные смыслом и памятью. С конторкой для писем, шкатулкой для рукоделия и скатертью, «дающей радость», посетители музея смогут прикоснуться к хранилищам воспоминаний. Также в музее расскажут, как и где размещались коллекции, оставшиеся в осажденном городе, что делали музейщики для сохранения экспонатов и защиты Ленинграда.
Выставка «Музей — победитель. Музей в блокадном Ленинграде» пройдет с 25 января по 19 мая 2024 года в Российском этнографическом музее на Инженерной улице, 1.
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