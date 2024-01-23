18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Свидетелей времени» вспомнят в Этнографическом музее к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Выставка «Музей — победитель. Музей в блокадном Ленинграде» посвящена сотрудникам музея, которые сохранили наследие культурной институции и память о ней. Нарратив выставки представлен линейно — в текстах и фотографиях прослеживается хроника военных дней. Тематически экспозиция разделена на три основных сюжета: работа библиотеки и типографии, личная переписка и свидетельства бытовой жизни людей, уникальные артефакты, которые удалось сохранить в военные дни.

Залы музея после бомбардировки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Залы музея после бомбардировки

В 1941 году двери Этнографического музея на Инженерной улице закрылись для посетителей, а чуть позднее здание подверглось бомбардировкам: самая мощная достигала силы взрыва 500-килограммовой бомбы, разрушившей часть залов. Большинство музейных экспонатов удалось вывезти вглубь страны — в Нижний Новгород и Новосибирск, некоторые же вещи остались в Петербурге и хранились в подвалах Академии художеств и Государственного Эрмитажа. Несмотря на прекращение работы музея, сотрудники организовали на цокольном этаже и в подвале общежитие, а также продолжали заниматься классической музейной деятельностью — каталогизацией коллекций и хранением экспонатов. Не дожив до прорыва блокадного кольца, из жизни ушел 31 сотрудник музея — и к 1943 году в коллективе их осталось лишь пять.

Залы музея после бомбардировки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Залы музея после бомбардировки

Подобно известной истории спасения вавиловской коллекции культур Института Растениеводства, в библиотеке Этнографического музея удалось сохранить редкие издания XVI-XVIII веков, а также выпустить ряд новых. Всего за 900 дней было напечатано порядка 2 000 изданий. Помимо книг, сотрудники музея сохранили и «свидетелей времени» — символические предметы, награжденные смыслом и памятью. С конторкой для писем, шкатулкой для рукоделия и скатертью, «дающей радость», посетители музея смогут прикоснуться к хранилищам воспоминаний. Также в музее расскажут, как и где размещались коллекции, оставшиеся в осажденном городе, что делали музейщики для сохранения экспонатов и защиты Ленинграда.

Выставка «Музей — победитель. Музей в блокадном Ленинграде» пройдет с 25 января по 19 мая 2024 года в Российском этнографическом музее на Инженерной улице, 1.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: