Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, «уникальная по масштабу и жанровому разнообразию» выставка включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы войны, — многие произведения будут показаны впервые. Наряду с работами военных лет на выставке представлены произведения монументальной пластики, созданные уже в послевоенное время — в частности, эскизы и модели знаменитых ленинградских памятников на Пискаревском кладбище и Площади Победы.