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Искусство

В Русском музее покажут живопись, графику и скульптуры, созданные в блокадном Ленинграде. Это выставка «Помним!»

Это портреты и автопортреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции, зарисовки с натуры и созданные по памяти произведения Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Ярослава Николаева, Александра Русакова, Василия Кучумова и других выдающихся мастеров советского искусства.

Василий Кучумов, "У Марсова поля". 1942 год
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Василий Кучумов, "У Марсова поля". 1942 год

Николай Рутковский, "За водой". Из серии "Блокада Ленинграда". 1942 год
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Николай Рутковский, "За водой". Из серии "Блокада Ленинграда". 1942 год

Варвара Раевская-Рутковская, "Награжденный медалью". 1945 год
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Варвара Раевская-Рутковская, "Награжденный медалью". 1945 год

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, «уникальная по масштабу и жанровому разнообразию» выставка включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы войны, — многие произведения будут показаны впервые. Наряду с работами военных лет на выставке представлены произведения монументальной пластики, созданные уже в послевоенное время — в частности, эскизы и модели знаменитых ленинградских памятников на Пискаревском кладбище и Площади Победы.

Михаил Аникушин, "Проводы". Эскиз к памятнику героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, установленному в 1975 году. 1968 год. Олово
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Михаил Аникушин, "Проводы". Эскиз к памятнику героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, установленному в 1975 году. 1968 год. Олово патинированное

Любовь Холина, "Ленинградки". 1964 год. Известняк
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Любовь Холина, "Ленинградки". 1964 год. Известняк

Особое место в экспозиции отведено теме разрушения музеев, дворцов и памятников Ленинграда и его пригородов в годы войны. Гневным обличительным документом против фашистского варварства являются запечатленные ленинградскими художниками виды разрушенных дворцов Пушкина, Павловска, Петродворца, Гатчины. На выставке можно увидеть, как выглядел в годы войны и сам Русский музей.

Михаил Платунов, "Русский музей". 1942 год. Бумага, гуашь
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Михаил Платунов, "Русский музей". 1942 год. Бумага, гуашь

Александр Русаков, "Блокадный пейзаж". 1942-1943-е годы
Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Александр Русаков, "Блокадный пейзаж". 1942-1943-е годы

Изображение предоставлено пресс-службой Государственного Русского музея

Выставка «Помним!» будет открыта с 27 января по 7 апреля 2024 года в Русском музее (Корпус Беуна).

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