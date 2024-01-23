Это портреты и автопортреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции, зарисовки с натуры и созданные по памяти произведения Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Ярослава Николаева, Александра Русакова, Василия Кучумова и других выдающихся мастеров советского искусства.
Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, «уникальная по масштабу и жанровому разнообразию» выставка включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы войны, — многие произведения будут показаны впервые. Наряду с работами военных лет на выставке представлены произведения монументальной пластики, созданные уже в послевоенное время — в частности, эскизы и модели знаменитых ленинградских памятников на Пискаревском кладбище и Площади Победы.
Особое место в экспозиции отведено теме разрушения музеев, дворцов и памятников Ленинграда и его пригородов в годы войны. Гневным обличительным документом против фашистского варварства являются запечатленные ленинградскими художниками виды разрушенных дворцов Пушкина, Павловска, Петродворца, Гатчины. На выставке можно увидеть, как выглядел в годы войны и сам Русский музей.
Выставка «Помним!» будет открыта с 27 января по 7 апреля 2024 года в Русском музее (Корпус Беуна).
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