Как отмечают в Русском музее, среди работ представителей «воробьевской школы» особенно интересны рисунки Михаила Лебедева (1811-1837), акварели Василия Штернберга (1818-1845) и Михаила Эльсона (1816-1857) итальянского периода, а также акварели Никанора Чернецова (1805-1879) с видами Кавказа и Крыма. Творчество Василия Садовникова (1800-1879), одного из наиболее плодовитых акварелистов середины XIX века, представлено редкими видами в Парголове под Петербургом, а также городов Вильны и Ревеля.

Выставка «Максим Никифорович Воробьев и его ученики. Рисунки и акварели из собрания Русского музея» открыта с 24 января по 22 апреля 2024 года в Русском музее (Михайловский дворец).

6+