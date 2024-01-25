Живописец, рисовальщик, основоположник и крупнейший мастер романтико-классицистического пейзажа первой половины XIX века многие годы преподавал в Императорской Академии художеств и воспитал целое поколение живописцев, работавших в разных жанрах. В числе имен «воробьевской школы» — Михаил Лебедев, Лев Лагорио и Михаил Клодт, Алексей Боголюбов и Иван Шишкин, а также Василий Штернберг, Никанор Чернецов и Василий Садовников.
Максим Воробьев, "Хаты в селе Никольском". 1812 год. Бумага, акварель, тушь, кисть, перо
В экспозиции выставки «Максим Никифорович Воробьев и его ученики. Рисунки и акварели из собрания Русского музея», которая пройдет в Академических залах Михайловского дворца, представлены малоизвестные широкому кругу зрителей рисунки и акварели Максима Воробьева и его учеников, среди которых был и сын художника Сократ Воробьев (1817-1888). Это виды сада на территории русского посольства в Стамбуле и уникальные виды усадьбы известного архитектора Александра Львова под Торжком, исполненные Максимом Воробьевым.
Василий Штернберг, "Уличная сцена в Риме". Первая половина 1840-х. Картон, акварель
Михаил Лебедев, "Римский пейзаж". 1835 год. Бумага, графитный карандаш
Василий Садовников, "Ревель. Улица". 1846-1848 годы. Бумага, акварель
Никанор Чернецов, "На Кавказе". 1840 год. Бумага, акварель, процарапка, лак
Как отмечают в Русском музее, среди работ представителей «воробьевской школы» особенно интересны рисунки Михаила Лебедева (1811-1837), акварели Василия Штернберга (1818-1845) и Михаила Эльсона (1816-1857) итальянского периода, а также акварели Никанора Чернецова (1805-1879) с видами Кавказа и Крыма. Творчество Василия Садовникова (1800-1879), одного из наиболее плодовитых акварелистов середины XIX века, представлено редкими видами в Парголове под Петербургом, а также городов Вильны и Ревеля.
Выставка «Максим Никифорович Воробьев и его ученики. Рисунки и акварели из собрания Русского музея» открыта с 24 января по 22 апреля 2024 года в Русском музее (Михайловский дворец).
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