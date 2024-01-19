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Искусство

Пикассо, Рембрандт, Гойя и еще 100 картин могли полностью сгореть в пожаре. Причиной стал уличный костер

Религиозная церемония сожжения книг известна еще с XV века, когда на «костре тщеславия» уничтожались сочинения Боккаччо, Овидия. По легенде, на Великом Флорентийском костре 1497 года сжигали и картины Фра Бартоломео, Лоренцо ди Креди, — а одним из знаменитых участников сожжения был и Боттичелли. С XV века много воды утекло, но и в современности встречаются случаи массового уничтожения произведений искусства. Только теперь неосознанного.

Olga Nikonova / Shutterstock

Как сообщают Artnet, в галерее Davidson Galleries, расположенной в Сиэтле, произошел пожар, который мог повредить более сотни картин, в том числе произведения Пикассо, Рембрандта, Гойи и Маурица Эшера. До происшествия в галерее хранилось более 16 000 произведений искусства разных периодов — от средневековья до настоящего времени — общей стоимостью около 1 миллиона долларов. По последним данным, 50-75 работ были разрушены без возможности реставрации.

Власти полагают, что кто-то развел огонь в переулке за галереей, чтобы согреться — и огонь распространился на трехэтажное здание. Накануне празднования 50-летия галерея должна была переехать в другое пространство, поэтому сотрудники готовили холсты к транспортировке. Несколько произведений искусства были выложены на полу в преддверии переезда, что сделало их уязвимей для возможного воздействия дыма.

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