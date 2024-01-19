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Искусство

Анатолий Шумкин представит сцены терзания на выставке «Дичь» в арт-пространстве «Метамодернисты»

Современный петербургский художник совмещает в своем творчестве традиции академического реализма западноевропейской и русской художественных школ. Подобно Рембрандту, он пишет плотными пастозными мазками, тонкой лессировкой добавляя световые акценты на фигуры. Портретные образы художника глубоко психологичны и направлены на чувственное восприятие зрителем.

Анатолий Шумкин, «Висящий олень»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-пространства «Метамодернисты»

Анатолий Шумкин, «Висящий олень»

Новая персональная выставка Анатолия Шумкина «Дичь» представляет исследование на философские темы жизни и смерти, запечатлеет момент пограничных ситуаций. В рецепции этих экзистенциальных понятий художник использует изображение животных, напоминающих рисунки в пещере Ласко. Первобытный характер исполнению также добавляет фактура полотен, напоминающая шкуры убитых животных. На экспозиции будут показаны широкоформатные мятые холсты из одной серии, отсылающей к фламандцам XVII века и охотничьим натюрмортам той же эпохи.

Анатолий Шумкин, «Черный дождь»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-пространства «Метамодернисты»

Анатолий Шумкин, «Черный дождь»

«Изображая иной мир за гранью реальности, автор работает с расположением животных, задавая им нужное направление, нарушая баланс света и тени, и используя эффект негатива и новые цветовые сочетания. Субъекты на холстах будто летят в космосе, находясь в вечном путешествии. В моменте взаимодействия со зрителем они становятся объектами его восприятия, соприкоснувшимися со своим уникальным настоящим, существующим лишь в нашем сознании», — говорят о выставке «Метамодернисты».

Выставка Анатолия Шумкина «Дичь» открыта с 19 по 31 января в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.

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