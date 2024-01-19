Анатолий Шумкин представит сцены терзания на выставке «Дичь» в арт-пространстве «Метамодернисты»

«Изображая иной мир за гранью реальности, автор работает с расположением животных, задавая им нужное направление, нарушая баланс света и тени, и используя эффект негатива и новые цветовые сочетания. Субъекты на холстах будто летят в космосе, находясь в вечном путешествии. В моменте взаимодействия со зрителем они становятся объектами его восприятия, соприкоснувшимися со своим уникальным настоящим, существующим лишь в нашем сознании», — говорят о выставке «Метамодернисты».

Выставка Анатолия Шумкина «Дичь» открыта с 19 по 31 января в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.

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