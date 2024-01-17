Двухдневная выставка работ экс-«Митька» Владимира Яшке пройдет с Негосударственном Нерусском Музее

Живописец, график и поэт Владимир Яшке — легендарная фигура петербургского андеграунда 1980-1990-х годов, известная своими экспериментами с цветом и формой в пост-импрессионистическом духе. Родившийся во Владивостоке и выросший в Севастополе, особое место в его творчестве занимал Петербург. На полотнах художника город представал то приземленным, то театрально-нарядным — с бесшабашными бродягами-собутыльниками от богемы, прекрасными девами, возвышенными художниками и поэтами.

На двухдневной выставке в Негосударственном Нерусском Музее (НеНеМу) можно будет увидеть серии зарисовок, предоставленных для экспонирования коллекционером Борисом Файзуллиным. Работы, выполненные во время пребывания творцом нонкомформистского искусства на психиатрическом лечении, отличаются от характерных живописи и графики мастера. В противоположность крупным мазкам, колоритным цветам, разноплановости сюжетов появляются хрупкие и клаустрофобные этюды спящих в карандаше и ручке. Творчество в заключении накладывает свой отпечаток на характере композиции, заставляя классические для мастера константы заиграть по-новому. Проследить эмоциональное и психологическое состояние художника можно невооруженным взглядом, встретившись глазами с капитаном дальнего плаванья, плешивым мужчиной, Ромкой шизиком и другими персонажами.