Двухдневная выставка работ экс-«Митька» Владимира Яшке пройдет с Негосударственном Нерусском Музее

В экспозицию «Яшкины пятнашки» войдут серии зарисовок, сделанных художником во время его пребываний в советских психиатрических больницах. «Этот материал, в котором легко узнается композиционные и стилистические ходы, тем не менее стоит особняком по отношению к основному корпусу работ Яшке — жовиальному, литературному, пластически перевозбужденному, блещущему немногочисленными, но отработанными приемами», — отмечают в музее.
Владимир Яшкин. «Палата 4, спящий (Больница №15, Москва)», 1971 год.
Живописец, график и поэт Владимир Яшке — легендарная фигура петербургского андеграунда 1980-1990-х годов, известная своими экспериментами с цветом и формой в пост-импрессионистическом духе. Родившийся во Владивостоке и выросший в Севастополе, особое место в его творчестве занимал Петербург. На полотнах художника город представал то приземленным, то театрально-нарядным — с бесшабашными бродягами-собутыльниками от богемы, прекрасными девами, возвышенными художниками и поэтами.
На двухдневной выставке в Негосударственном Нерусском Музее (НеНеМу) можно будет увидеть серии зарисовок, предоставленных для экспонирования коллекционером Борисом Файзуллиным. Работы, выполненные во время пребывания творцом нонкомформистского искусства на психиатрическом лечении, отличаются от характерных живописи и графики мастера. В противоположность крупным мазкам, колоритным цветам, разноплановости сюжетов появляются хрупкие и клаустрофобные этюды спящих в карандаше и ручке. Творчество в заключении накладывает свой отпечаток на характере композиции, заставляя классические для мастера константы заиграть по-новому. Проследить эмоциональное и психологическое состояние художника можно невооруженным взглядом, встретившись глазами с капитаном дальнего плаванья, плешивым мужчиной, Ромкой шизиком и другими персонажами.
Владимир Яшкин. «Словно ветер прошлогодний... (Больница №15, Москва)», 1971 год.
Негосударственный Нерусский Музей — это artist-run пространство, основанное куратором Александром Дашевским и художником Рубеном Монаховым в 2019 году. НеНеМу специализируется на двухдневных блиц-выставках известных и молодых художников. Предпочтение отдается экспериментам, нехарактерным для экспонентов практикам и неконвенциональным выставочным решениям.
Выставка «Яшкины пятнышки» пройдет 19 и 20 января в Негосударственном Нерусском Музее на улице Белинского 6.
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