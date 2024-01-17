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Искусство

Нидерландская гравюра, японская графика и Леонардо да Винчи: 20 главных новых выставок в Петербурге до конца зимы

Масштабные проекты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, герои андеграунда и «второй культуры» и их тайные маршруты по городу, исследование о картинах Леонардо да Винчи, шедевры художественной гравюры Нидерландов XVI века, последователи Хокусая и Хиросигэ и малоизвестные работы советского мастера ар-деко Николая Акимова — рассказываем о самых интересных новых выставках второй половины зимы.

Владимир Окулов. «Поэты на траве». 1974
Владимир Окулов, предоставлено KGallery

Владимир Окулов. «Поэты на траве». 1974

«Я знаю места», KGallery (18+)

Где в сонные семидесятые обитали герои андеграунда и «второй культуры» — живые и творческие люди, не подверженные мороку официоза? Какой была карта правильных мест для тех, кто хотел смотреть, слушать и читать свободно и без цензуры? Выставка-путешествие проводит тайным маршрутом для своих через кафе, коммуналки, мастерские и дома культуры. Выпить «Маленький двойной» в легендарном «Сайгоне», посетить литературный салон Юлии Вознесенской на Жуковского или заглянуть в гости к художнице Герте Неменовой на Петроградской, съездить на выставку в ДК Газа...

Один из главных инструментов — снимки андеграундных фотографов Бориса Смелова, Владимира Окулова, Геннадия Приходько и других. Использованы и работы художников — Васми, Рухина, Гаврильчика, Михнова-Войтенко, но все же основа — вещи из собрания Валерия Вальрана, художника и искусствоведа, историка андеграундной фотографии. Куратор выставки — Игорь Кузьмичев, историк, исследователь ленинградской культуры и автор telegram-канала «Здесь был Майк».

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С 26 января по 17 марта

Вячеслав Пакулин. Ленинград. 1942
Предоставлено Русским музеем

Вячеслав Пакулин. Ленинград. 1942

«Помним!», Русский музей (Корпус Бенуа) (6+)

Уникальная по масштабу выставка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В экспозиции — живопись, графика и скульптуры о «жизни вне условий жизни», созданные в том числе в осажденном городе. Покажут работы Вячеслава Пакулина, Ярослава Николаева, Алексея Пахомова, Василия Кучумова, Александра Русакова и других советских мастеров. Всего — более 200 произведений, часть из них экспонируется впервые. Это как портреты и автопортреты, пейзажи и натюрморты, так и сюжетные композиции и зарисовки, а также особенная форма плаката — «Боевой карандаш». «Никто из художников не знал, что случится с ними, будут ли они в силах жить дальше. Но они работали, потому что не могли иначе. Они верили в свой любимый город», — отмечают кураторы. 

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С 27 января по 7 апреля 

Предоставлено «Манежем»

«Город-герой Ленинград», «Манеж» (12+)

Не менее масштабной в ряду выставочных проектов о том, как Ленинград в течение 872 дней противостоял военной агрессии, будет выставка на Исаакиевской площади, 1. Задумана она как тотальная инсталляция — путешествие по улицам осажденного города в сопровождении нескольких спутников (их голоса прозвучат в аудиогиде). Кураторы хотят погрузить зрителей в повседневность во время блокады, дать почувствовать, что же выручало людей в то страшное время. Как работали предприятия, банки, музеи, театры, школы, издательства и библиотеки? Кто и почему продолжал совершать научные открытия? Где и кем проводились спортивные соревнования? В команде проекта — художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и режиссер Антон Оконешников. 

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С 27 января по 12 мая

Гавриил Малыш. Первый салют в Ленинграде в честь снятия блокады. 1944
Изображение предоставлено ГМИ СПб

Гавриил Малыш. Первый салют в Ленинграде в честь снятия блокады. 1944

«Ленинград в 1944 году. Возрождение», Петропавловская крепость (Инженерный дом) (6+) 

Выставка посвящена жизни города после освобождения от блокады, в центре внимания — простые ленинградцы, которые восстанавливали мир после разрушений войны. Музей истории Санкт-Петербурга подготовил 500 экспонатов. Это живопись и графика, фотографии и плакаты, личные вещи и предметы быта, ордена и медали, оружие и трофеи, документы и листовки. «Мы отстояли Ленинград, мы восстановим его!»

Подробнее здесь.

С 22 января по 13 мая

Предоставлено Государственным музеем истории религии

«Религиозная жизнь блокадного Ленинграда», Музей истории религии (6+)

Сотрудники Музея истории религии напоминают, что самое длительное сражение за всю Великую Отечественную войну — битва за Ленинград. И важную роль в том, что горожане преодолевали не представимые лишения и трудности, сыграло в том числе и духовенство.

На выставке покажут, насколько масштабны были последствия войны для храмов Ленинграда и пригородов, и расскажут о работе музея в годы блокады (он располагался в Казанском соборе). Среди экспонатов — иконы, декоративно-прикладное искусство, документальные фотографии, архивные материалы, книги. 

Информация на сайте музея появится позже.

С 25 января по 14 апреля

Борис Кудояров. Дозорные неба. ПВО. 1941–1944
Предоставлено «Росфото»

Борис Кудояров. Дозорные неба. ПВО. 1941–1944

«Лицо блокады», «Росфото» (6+)

Зрителей ждут 200 оригинальных фотоотпечатков 1941–1944 годов. Основа экспозиции — знаменитая «Ленинградская серия» выдающегося мастера фоторепортажа Бориса Кудоярова. Именно она сформировала канон официальной блокадной фотографии. Кроме этого будут снимки Всеволода Тарасевича, Владимира Капустина и Бориса Уткина, любительские кадры и фото на документы, а также изображения первой выставки «Героическая оборона Ленинграда», открытой еще во время войны.

Подробнее здесь.

С 25 января по 25 февраля

Лукас ван Лейден. Зубодер. Голландия. 1523
Предоставлено Эрмитажем

Лукас ван Лейден. Зубодер. Голландия. 1523

«Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)

Сразу после выставки старонидерландского рисунка Эрмитаж знакомит с тем, как в XVI веке родилась на свет и развивалась художественная гравюра Нидерландов. Одна из ключевых фигур здесь — пионер эпохи Лукас ван Лейден. Вслед за ним появились другие мастера, среди которых можно выделить виртуозного Ламберта Суависа.

Самый большой раздел выставки знакомит с деятельностью издателя Иеронима Кока. Именно он привлек к работе над гравюрами таких художников, как Питер Брейгель Старший, Мартин ван Хемскерк и Франс Флорис. Это эрмитажное собрание прежде не было темой отдельной экспозиции. 

Подробнее здесь.

С 14 февраля по 2 июня

Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452-1519
Предоставлено Эрмитажем

Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452-1519

«Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)

Прекрасный шанс посмотреть на три картины, которые тесно связаны с именем «универсального человека» эпохи Возрождения, великого итальянского художника и ученого, до сих пор будоражащего умы миллионов. Это «Мадонна в скалах» и «Битва при Ангиари» из собрания Музея христианской культуры и «Ангел» из коллекции Эрмитажа. Будут представлены материалы о том, как они изучались, и несколько экспонатов, прямо или косвенно связанных с творчеством художника. Выставка-исследование еще раз поднимает вопрос атрибуции картин да Винчи и его окружения.

Подробнее здесь

С 21 февраля по 19 мая
 

Фотографии из архива Эрарта Премии — 2023 / Предоставлено музеем Эрарта

Эрарта премия, Эрарта (6+)

Музей представляет работы 40 современных авторов — живопись, графику, инсталляции, скульптуру, фотографии. Уже по традиции решать, кто же получит призовой фонд в 3,5 миллиона рублей, будут зрители, а не критики и искусствоведы. Голосование пройдет в три этапа.

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С 9 февраля по 9 июня
 

Кавати Сэйко. Взлет над Фудзи
Предоставлено Эрартой

Кавати Сэйко. Взлет над Фудзи

«Петухи над Фудзи», Эрарта (6+)

Искусство Страны восходящего солнца известно в мире еще с XIX века благодаря графике укиё-э (традиционная продольная ксилография) и творчеству Хокусая и Хиросигэ. Приобщиться к традиции восточной созерцательной культуры и посмотреть на ее симбиоз с последними технологиями можно на выставке современной японской графики, где представят 40 работ.

Большинство авторов — уже известные мастера. Спектр техник очень широк: ксилография (Сэйко Кавати, Есикацу Тамеканэ), литография (Харуми Сонояма, Акито Танимура, Михоко Сэкигути), шелкография (Тосико Хисида), меццо-тинто (Кацунори Хаманиси, Хироаки Мияяма, Масатака Куроянаги), шин-колле (Юдзи Хирацука), а также комбинированные техники (Такеси Сайто, Санаэ Ямамото).

Подробнее здесь.

С 26 января по 28 апреля
 

Дмитрий Гусар. Don’t go. 2023. Ткань, акрил. Ручная вышивка ковровой иглой
Предоставлено «Левашовским Хлебозаводом»

Дмитрий Гусар. Don’t go. 2023. Ткань, акрил. Ручная вышивка ковровой иглой

Past thoughts, «Левашовский Хлебозавод» (18+)

Выставка Дмитрия Гусара в культурном центре на Петроградской стороне — это серия экспериментальных работ в различных медиа. Все они возникли как результат ярких вспышек воспоминаний. Посещая отдаленные уголки планеты, весь прошлый год художник исследовал процесс трансформации восприятия мира и реальности. Радость, тоска, тревога, безмятежность, покой — перед зрителем откроется личный диалог автора с самим собой, проявляющийся в линиях, силуэтах и очертаниях. Проект создан при участии школы Masters.  

Подробнее здесь.

С 23 января по 7 марта
 

Леонид Борисов. Автопортрет с автопортретом. 2001
Предоставлено DiDi Gallery

Леонид Борисов. Автопортрет с автопортретом. 2001

«Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть», DiDi Gallery (18+)

Ретроспектива представителя ленинградского неофициального искусства Леонида Борисова (1943–2013) занимает целых два этажа галереи. Художник-абстракционист занимался живописью и ассамбляжами, графикой и фотографией, скульптурой и фарфором. Искусствовед Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея, отмечает: «Ему была органична другая материальная реализация: пронзительная пространственная придумка, слепленная „из того что было“. Геометрия на коленке. Эксперименты по анализу зеркальности и симметрии, проведенные, из экономии, „на себе“». 

Подробнее здесь.

До 25 февраля

Николай Акимов. Галантная сцена. 1925
Предоставлено антикварной галереей «Петербург»

Николай Акимов. Галантная сцена. 1925

«Николай Акимов. Мастер ар-деко», антикварная галерея «Петербург» (0+)

В галерее на Невском, 54 показывают наследие блистательного графика, сценографа, дизайнера, ученика «мирискусников» и выдающегося педагога. Особую известность Акимов получил работая как театральный режиссер. Он много лет возглавлял Ленинградский театр комедии (сейчас носит его имя). Однако в первую очередь позиционировал себя именно как художник. Показаны малоизвестные произведения Николая Акимова, относящиеся к раннему периоду его творчества: макеты и эскизы обложек, иллюстрации, элементы оформления книг, плакаты и афиши, работы для кино и театральные эскизы.

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До 15 марта
 

Юрий Никифоров. Здравствуйте, господин Рембрандт. 2005
Предоставлено галереей «Борей»

Юрий Никифоров. Здравствуйте, господин Рембрандт. 2005

«Чужестранцы повсюду», «Борей» (18+)

Творческое объединение PARAZIT подготовило свою фантазию на тему «павильона 60-й Венецианской биеннале», которая в этом году будет посвящена иностранцам (20 апреля — 24 ноября, куратор Адриано Педроса). Для отечественного смотра на заданную тему Вера Светлова выбрала произведения 60 художников, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Катарина Кано, Юстина Комиссарова, Анастасия Иваненкова. Как отмечают организаторы, сейчас арт-группа переживает период доброкачественного коллективного нарциссизма, направленного не столько на паразитирование, сколько на переосмысление, созидание и развитие.

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До 3 февраля

Работа Ильи Евдокимова
Предоставлено Artefice Gallery

Работа Ильи Евдокимова

«Future. Сейчас», Artefice Gallery (18+)

В Петербург впервые привезли работы московского художника, ретро-футуриста Ильи Евдокимова. Автор использует эстетику и достижения первых творцов советского государства, которые воспевали «нового человека» и светлое будущее. Эти картины — оммаж Александру Родченко и представителям Общества художников-станковистов (1925–1931) с их брутальной монументальностью.

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До 26 января
 

Работа Алексея Семичева и Андрея Кузьмина
Предоставлено Музеем Ахматовой

Работа Алексея Семичева и Андрея Кузьмина

«Гомеостаз. Живопись», галерея «Сарай» (Музей Анны Ахматовой) (14+)

Темная и кинематографичная живопись двух петербургских художников — Алексея Семичева и Андрея Кузьмина — заставляет зрителя обнажать скрываемые эмоции. «Священный огонь, горящий по четырем углам храма, почти масонская секта, круг посвященных, таинство, закрытость — онтологические свойства дуэта, его идеологическая суть», — отмечает куратор выставки Петр Белый. Окунитесь в сумеречное пространство, если осмелитесь. 

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До 28 января

Предоставлено «Историко-культурным музейным комплексом в Разливе»

«Главный траур Страны Советов», музей «Шалаш В.И. Ленина» (12+)

Философ, путешественник, юрист, спортсмен-велосипедист, революционер — все это про него. 21 января исполняется ровно 100 лет со дня смерти основателя Советского государства — Владимира Ильича Ленина, а 26 января — 100 лет с момента появления на карте топонима «Ленинград». Выставка в Сестрорецке расскажет о похоронах вождя, возведении мавзолея и переименования Петрограда. В экспозиции — скульптура, графика, книги, фарфор, а также траурные атрибуты, среди которых художественные нарукавные повязки, ленты и металлический венок с фарфоровыми цветами, который рабочие города возложили к гробу Ленина.

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С 22 января 2024 года по 31 января 2025 года
 

Предоставлено Музеем истории фотографии

«Время маскарадов», Музей истории фотографии (0+)

На выставке представлены взрослые и детские портреты, снятые в разных фотоателье Российской империи или сделанные любителями во время домашних представлений. Если вам не хватило новогоднего настроения, то это хороший вариант — можно погрузиться в мир дореволюционных праздников и уловить легкий флер отшумевших маскарадов.

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До 17 февраля
 

Фото Ольги Гилёвой. Предоставлено галереей One’s Mind

«Ландшафты тела», One’s Mind (16+)

Участники проекта задались целью переосмыслить телесные каноны. Они предлагают иную концепцию восприятия и репрезентации тела. Выставка объединяет несколько десятков работ, выполненных в разных техниках: живопись, графика, книга художника, текстильные инсталляции, видео-арт и ольфакторные (относящиеся к чувству обоняния) композиции.

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До 25 февраля

Предоставлено Российской национальной библиотекой

«На пользу общую», РНБ (6+)

В Новом здании РНБ открыта выставка к 210-летию библиотеки. Экспонируются книги, журналы, фотографии, альбомы XIX–XX вв., уставы. Часть пространства посвящена выдающимся директорам.

До 25 февраля

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