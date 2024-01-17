Нидерландская гравюра, японская графика и Леонардо да Винчи: 20 главных новых выставок в Петербурге до конца зимы

«Я знаю места», KGallery (18+)

Где в сонные семидесятые обитали герои андеграунда и «второй культуры» — живые и творческие люди, не подверженные мороку официоза? Какой была карта правильных мест для тех, кто хотел смотреть, слушать и читать свободно и без цензуры? Выставка-путешествие проводит тайным маршрутом для своих через кафе, коммуналки, мастерские и дома культуры. Выпить «Маленький двойной» в легендарном «Сайгоне», посетить литературный салон Юлии Вознесенской на Жуковского или заглянуть в гости к художнице Герте Неменовой на Петроградской, съездить на выставку в ДК Газа...

Один из главных инструментов — снимки андеграундных фотографов Бориса Смелова, Владимира Окулова, Геннадия Приходько и других. Использованы и работы художников — Васми, Рухина, Гаврильчика, Михнова-Войтенко, но все же основа — вещи из собрания Валерия Вальрана, художника и искусствоведа, историка андеграундной фотографии. Куратор выставки — Игорь Кузьмичев, историк, исследователь ленинградской культуры и автор telegram-канала «Здесь был Майк».

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С 26 января по 17 марта