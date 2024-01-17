Нидерландская гравюра, японская графика и Леонардо да Винчи: 20 главных новых выставок в Петербурге до конца зимы

Масштабные проекты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, герои андеграунда и «второй культуры» и их тайные маршруты по городу, исследование о картинах Леонардо да Винчи, шедевры художественной гравюры Нидерландов XVI века, последователи Хокусая и Хиросигэ и малоизвестные работы советского мастера ар-деко Николая Акимова — рассказываем о самых интересных новых выставках второй половины зимы.
Владимир Окулов. «Поэты на траве». 1974
«Я знаю места», KGallery (18+)
Где в сонные семидесятые обитали герои андеграунда и «второй культуры» — живые и творческие люди, не подверженные мороку официоза? Какой была карта правильных мест для тех, кто хотел смотреть, слушать и читать свободно и без цензуры? Выставка-путешествие проводит тайным маршрутом для своих через кафе, коммуналки, мастерские и дома культуры. Выпить «Маленький двойной» в легендарном «Сайгоне», посетить литературный салон Юлии Вознесенской на Жуковского или заглянуть в гости к художнице Герте Неменовой на Петроградской, съездить на выставку в ДК Газа...
Один из главных инструментов — снимки андеграундных фотографов Бориса Смелова, Владимира Окулова, Геннадия Приходько и других. Использованы и работы художников — Васми, Рухина, Гаврильчика, Михнова-Войтенко, но все же основа — вещи из собрания Валерия Вальрана, художника и искусствоведа, историка андеграундной фотографии. Куратор выставки — Игорь Кузьмичев, историк, исследователь ленинградской культуры и автор telegram-канала «Здесь был Майк».
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С 26 января по 17 марта
Вячеслав Пакулин. Ленинград. 1942
«Помним!», Русский музей (Корпус Бенуа) (6+)
Уникальная по масштабу выставка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В экспозиции — живопись, графика и скульптуры о «жизни вне условий жизни», созданные в том числе в осажденном городе. Покажут работы Вячеслава Пакулина, Ярослава Николаева, Алексея Пахомова, Василия Кучумова, Александра Русакова и других советских мастеров. Всего — более 200 произведений, часть из них экспонируется впервые. Это как портреты и автопортреты, пейзажи и натюрморты, так и сюжетные композиции и зарисовки, а также особенная форма плаката — «Боевой карандаш». «Никто из художников не знал, что случится с ними, будут ли они в силах жить дальше. Но они работали, потому что не могли иначе. Они верили в свой любимый город», — отмечают кураторы.
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С 27 января по 7 апреля
«Город-герой Ленинград», «Манеж» (12+)
Не менее масштабной в ряду выставочных проектов о том, как Ленинград в течение 872 дней противостоял военной агрессии, будет выставка на Исаакиевской площади, 1. Задумана она как тотальная инсталляция — путешествие по улицам осажденного города в сопровождении нескольких спутников (их голоса прозвучат в аудиогиде). Кураторы хотят погрузить зрителей в повседневность во время блокады, дать почувствовать, что же выручало людей в то страшное время. Как работали предприятия, банки, музеи, театры, школы, издательства и библиотеки? Кто и почему продолжал совершать научные открытия? Где и кем проводились спортивные соревнования? В команде проекта — художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и режиссер Антон Оконешников.
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С 27 января по 12 мая
Гавриил Малыш. Первый салют в Ленинграде в честь снятия блокады. 1944
«Ленинград в 1944 году. Возрождение», Петропавловская крепость (Инженерный дом) (6+)
Выставка посвящена жизни города после освобождения от блокады, в центре внимания — простые ленинградцы, которые восстанавливали мир после разрушений войны. Музей истории Санкт-Петербурга подготовил 500 экспонатов. Это живопись и графика, фотографии и плакаты, личные вещи и предметы быта, ордена и медали, оружие и трофеи, документы и листовки. «Мы отстояли Ленинград, мы восстановим его!»
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С 22 января по 13 мая
«Религиозная жизнь блокадного Ленинграда», Музей истории религии (6+)
Сотрудники Музея истории религии напоминают, что самое длительное сражение за всю Великую Отечественную войну — битва за Ленинград. И важную роль в том, что горожане преодолевали не представимые лишения и трудности, сыграло в том числе и духовенство.
На выставке покажут, насколько масштабны были последствия войны для храмов Ленинграда и пригородов, и расскажут о работе музея в годы блокады (он располагался в Казанском соборе). Среди экспонатов — иконы, декоративно-прикладное искусство, документальные фотографии, архивные материалы, книги.
Информация на сайте музея появится позже.
С 25 января по 14 апреля
Борис Кудояров. Дозорные неба. ПВО. 1941–1944
«Лицо блокады», «Росфото» (6+)
Зрителей ждут 200 оригинальных фотоотпечатков 1941–1944 годов. Основа экспозиции — знаменитая «Ленинградская серия» выдающегося мастера фоторепортажа Бориса Кудоярова. Именно она сформировала канон официальной блокадной фотографии. Кроме этого будут снимки Всеволода Тарасевича, Владимира Капустина и Бориса Уткина, любительские кадры и фото на документы, а также изображения первой выставки «Героическая оборона Ленинграда», открытой еще во время войны.
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С 25 января по 25 февраля
Лукас ван Лейден. Зубодер. Голландия. 1523
«Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)
Сразу после выставки старонидерландского рисунка Эрмитаж знакомит с тем, как в XVI веке родилась на свет и развивалась художественная гравюра Нидерландов. Одна из ключевых фигур здесь — пионер эпохи Лукас ван Лейден. Вслед за ним появились другие мастера, среди которых можно выделить виртуозного Ламберта Суависа.
Самый большой раздел выставки знакомит с деятельностью издателя Иеронима Кока. Именно он привлек к работе над гравюрами таких художников, как Питер Брейгель Старший, Мартин ван Хемскерк и Франс Флорис. Это эрмитажное собрание прежде не было темой отдельной экспозиции.
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С 14 февраля по 2 июня
Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452-1519
«Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)
Прекрасный шанс посмотреть на три картины, которые тесно связаны с именем «универсального человека» эпохи Возрождения, великого итальянского художника и ученого, до сих пор будоражащего умы миллионов. Это «Мадонна в скалах» и «Битва при Ангиари» из собрания Музея христианской культуры и «Ангел» из коллекции Эрмитажа. Будут представлены материалы о том, как они изучались, и несколько экспонатов, прямо или косвенно связанных с творчеством художника. Выставка-исследование еще раз поднимает вопрос атрибуции картин да Винчи и его окружения.
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С 21 февраля по 19 мая
Эрарта премия, Эрарта (6+)
Музей представляет работы 40 современных авторов — живопись, графику, инсталляции, скульптуру, фотографии. Уже по традиции решать, кто же получит призовой фонд в 3,5 миллиона рублей, будут зрители, а не критики и искусствоведы. Голосование пройдет в три этапа.
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С 9 февраля по 9 июня
Кавати Сэйко. Взлет над Фудзи
«Петухи над Фудзи», Эрарта (6+)
Искусство Страны восходящего солнца известно в мире еще с XIX века благодаря графике укиё-э (традиционная продольная ксилография) и творчеству Хокусая и Хиросигэ. Приобщиться к традиции восточной созерцательной культуры и посмотреть на ее симбиоз с последними технологиями можно на выставке современной японской графики, где представят 40 работ.
Большинство авторов — уже известные мастера. Спектр техник очень широк: ксилография (Сэйко Кавати, Есикацу Тамеканэ), литография (Харуми Сонояма, Акито Танимура, Михоко Сэкигути), шелкография (Тосико Хисида), меццо-тинто (Кацунори Хаманиси, Хироаки Мияяма, Масатака Куроянаги), шин-колле (Юдзи Хирацука), а также комбинированные техники (Такеси Сайто, Санаэ Ямамото).
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С 26 января по 28 апреля
Дмитрий Гусар. Don’t go. 2023. Ткань, акрил. Ручная вышивка ковровой иглой
Past thoughts, «Левашовский Хлебозавод» (18+)
Выставка Дмитрия Гусара в культурном центре на Петроградской стороне — это серия экспериментальных работ в различных медиа. Все они возникли как результат ярких вспышек воспоминаний. Посещая отдаленные уголки планеты, весь прошлый год художник исследовал процесс трансформации восприятия мира и реальности. Радость, тоска, тревога, безмятежность, покой — перед зрителем откроется личный диалог автора с самим собой, проявляющийся в линиях, силуэтах и очертаниях. Проект создан при участии школы Masters.
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С 23 января по 7 марта
Леонид Борисов. Автопортрет с автопортретом. 2001
«Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть», DiDi Gallery (18+)
Ретроспектива представителя ленинградского неофициального искусства Леонида Борисова (1943–2013) занимает целых два этажа галереи. Художник-абстракционист занимался живописью и ассамбляжами, графикой и фотографией, скульптурой и фарфором. Искусствовед Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея, отмечает: «Ему была органична другая материальная реализация: пронзительная пространственная придумка, слепленная „из того что было“. Геометрия на коленке. Эксперименты по анализу зеркальности и симметрии, проведенные, из экономии, „на себе“».
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До 25 февраля
Николай Акимов. Галантная сцена. 1925
«Николай Акимов. Мастер ар-деко», антикварная галерея «Петербург» (0+)
В галерее на Невском, 54 показывают наследие блистательного графика, сценографа, дизайнера, ученика «мирискусников» и выдающегося педагога. Особую известность Акимов получил работая как театральный режиссер. Он много лет возглавлял Ленинградский театр комедии (сейчас носит его имя). Однако в первую очередь позиционировал себя именно как художник. Показаны малоизвестные произведения Николая Акимова, относящиеся к раннему периоду его творчества: макеты и эскизы обложек, иллюстрации, элементы оформления книг, плакаты и афиши, работы для кино и театральные эскизы.
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До 15 марта
Юрий Никифоров. Здравствуйте, господин Рембрандт. 2005
«Чужестранцы повсюду», «Борей» (18+)
Творческое объединение PARAZIT подготовило свою фантазию на тему «павильона 60-й Венецианской биеннале», которая в этом году будет посвящена иностранцам (20 апреля — 24 ноября, куратор Адриано Педроса). Для отечественного смотра на заданную тему Вера Светлова выбрала произведения 60 художников, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Катарина Кано, Юстина Комиссарова, Анастасия Иваненкова. Как отмечают организаторы, сейчас арт-группа переживает период доброкачественного коллективного нарциссизма, направленного не столько на паразитирование, сколько на переосмысление, созидание и развитие.
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До 3 февраля
Работа Ильи Евдокимова
«Future. Сейчас», Artefice Gallery (18+)
В Петербург впервые привезли работы московского художника, ретро-футуриста Ильи Евдокимова. Автор использует эстетику и достижения первых творцов советского государства, которые воспевали «нового человека» и светлое будущее. Эти картины — оммаж Александру Родченко и представителям Общества художников-станковистов (1925–1931) с их брутальной монументальностью.
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До 26 января
Работа Алексея Семичева и Андрея Кузьмина
«Гомеостаз. Живопись», галерея «Сарай» (Музей Анны Ахматовой) (14+)
Темная и кинематографичная живопись двух петербургских художников — Алексея Семичева и Андрея Кузьмина — заставляет зрителя обнажать скрываемые эмоции. «Священный огонь, горящий по четырем углам храма, почти масонская секта, круг посвященных, таинство, закрытость — онтологические свойства дуэта, его идеологическая суть», — отмечает куратор выставки Петр Белый. Окунитесь в сумеречное пространство, если осмелитесь.
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До 28 января
«Главный траур Страны Советов», музей «Шалаш В.И. Ленина» (12+)
Философ, путешественник, юрист, спортсмен-велосипедист, революционер — все это про него. 21 января исполняется ровно 100 лет со дня смерти основателя Советского государства — Владимира Ильича Ленина, а 26 января — 100 лет с момента появления на карте топонима «Ленинград». Выставка в Сестрорецке расскажет о похоронах вождя, возведении мавзолея и переименования Петрограда. В экспозиции — скульптура, графика, книги, фарфор, а также траурные атрибуты, среди которых художественные нарукавные повязки, ленты и металлический венок с фарфоровыми цветами, который рабочие города возложили к гробу Ленина.
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С 22 января 2024 года по 31 января 2025 года
«Время маскарадов», Музей истории фотографии (0+)
На выставке представлены взрослые и детские портреты, снятые в разных фотоателье Российской империи или сделанные любителями во время домашних представлений. Если вам не хватило новогоднего настроения, то это хороший вариант — можно погрузиться в мир дореволюционных праздников и уловить легкий флер отшумевших маскарадов.
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До 17 февраля
«Ландшафты тела», One’s Mind (16+)
Участники проекта задались целью переосмыслить телесные каноны. Они предлагают иную концепцию восприятия и репрезентации тела. Выставка объединяет несколько десятков работ, выполненных в разных техниках: живопись, графика, книга художника, текстильные инсталляции, видео-арт и ольфакторные (относящиеся к чувству обоняния) композиции.
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До 25 февраля
«На пользу общую», РНБ (6+)
В Новом здании РНБ открыта выставка к 210-летию библиотеки. Экспонируются книги, журналы, фотографии, альбомы XIX–XX вв., уставы. Часть пространства посвящена выдающимся директорам.
До 25 февраля
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