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Искусство

Ай Вэйвэй задаст 81 вопрос искусственному интеллекту. Это проект «Ай против ИИ»

Проект концептуально восходит к «Небесным вопросам» — серии стихов в форме вопросов, связанных с китайской мифологией, религией, противоречиями и загадками. Поддерживая тематику, при трансляции будет проигрываться анимация дракона — символа года.

Художник Ай Вэй Вэй снимает себя на видео во время первой из 81 презентаций на площади Пикадилли 11 января 2024 года в Лондоне, Англия
Leon Neal/Getty Images

Художник Ай Вэй Вэй снимает себя на видео во время первой из 81 презентаций на площади Пикадилли 11 января 2024 года в Лондоне, Англия

Ай Вэйвэй спрашивает у ИИ, «может ли он составить полный список всех узников совести в мире»
Leon Neal/Getty Images

Ай Вэйвэй спрашивает у ИИ, «может ли он составить полный список всех узников совести в мире»

Китайский художник, куратор и архитектор известен своим политически агитированным искусством. Мотив свободы пересекает все этапы его творчества, провоцируя Вэйвэя исследовать происходящие в мире процессы, разоблачать пороки общества. Критика власти и провокационные акции окрестили художника «хулиганом» и «диссидентом» от мира искусства. Стоит вспомнить хотя бы документальный фильм со звучным названием «Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся». Ни тюремное заключение, ни нападения, ни штрафы не спровоцировали отказаться от этого негласного девиза.

Карточка с вопросом от Ай Вэвэя, 2024 «Можешь ли ты описать рассвет цифрами?»
CIRCA / circa.art/products/ai-weiwei-81-questions

Карточка с вопросом от Ай Вэвэя, 2024

«Можешь ли ты описать рассвет цифрами?»

Карточка с вопросом от Ай Вэвэя, 2024 «Может ли художник считаться художником, не будучи при этом активистом?»
CIRCA / circa.art/products/ai-weiwei-81-questions

Карточка с вопросом от Ай Вэвэя, 2024

«Может ли художник считаться художником, не будучи при этом активистом?»

Символизм не перестает преследовать и сейчас. 81 день — столько же, сколько художник пробыл в китайской тюрьме, с 11 января по 31 марта 2011 года, — Вэйвэй будет появляться на публичных экранах в Лондоне, Сеуле, Милане, Лагосе, Аккре, Найроби, Абиджане и Берлине. Во время трансляций художнику предстоит задать вопросы философского, политического и морального, а иногда абсурдистского характера искусственному интеллекту — а, может, даже самому задуматься над предметом обсуждения.

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