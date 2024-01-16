Ай Вэйвэй задаст 81 вопрос искусственному интеллекту. Это проект «Ай против ИИ»

Символизм не перестает преследовать и сейчас. 81 день — столько же, сколько художник пробыл в китайской тюрьме, с 11 января по 31 марта 2011 года, — Вэйвэй будет появляться на публичных экранах в Лондоне, Сеуле, Милане, Лагосе, Аккре, Найроби, Абиджане и Берлине. Во время трансляций художнику предстоит задать вопросы философского, политического и морального, а иногда абсурдистского характера искусственному интеллекту — а, может, даже самому задуматься над предметом обсуждения.