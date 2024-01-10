В предстоящей биеннале участие России не предполагается. Поэтому Parazit открывает собственный «павильон 60-й Венецианской биеннале» в галерее «Борей». Подобно диссидентам, участники выставки «Чужестранцы повсюду» — иностранцы, иммигранты, экспатрианты, представители диаспоры, эмигранты, изгнанники и беженцы. Все они покажут свое искусство, но уже за пределами биеннале.

Куратор выставки Вера Светлова привлекла к выставке 60 художников, работающих в различных медиумах: именитого участника 58-й Венецианской биеннале Александра Шишкина-Хокусая, а также Катарину Кано, Юстину Комиссарову, Александра Малышкина, Анастасию Иваненкову, Наримана Калашникова и других.

Выставка «Чужестранцы повсюду» пройдет с 12 января по 3 февраля в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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