Художественное объединение передаст переживание своего непосредственного «эстетического опыта» и субъективное представление о неосуществленном павильоне, который мог бы открыться на предстоящей биеннале в Венеции.
Александр Шишкин-Хокусай
Многолетняя история репрезентации России на биеннале современного искусства в Венеции терпела как взлеты, так и падения. Во времена «железного занавеса» увидеть и оценить новейшие культурные тенденции можно было благодаря участию некоторых художников вне павильонов или в параллельной программе. К подобным феноменам можно причислить одиозную «Биеннале диссидентов» 1977 года, в рамках которой было показано советское неофициальное искусство, запрещенное в СССР. Перед международной аудиторией предстали «Коллективные действия», фантасмагорическая живопись Олега Целкова, концептуализм Ильи Кабакова.
Катиция
В этом году тема юбилейной, 60-й по счету Венецианской биеннале современного искусства — «Чужестранцы повсюду». Фраза происходит от названия туринского общества, выступающего против ксенофобии в 2000-х: так куратор биеннале Адриано Педроса обращает внимание на мир в кризисе, на фоне которого теперь создается искусство. «Бесконечные переселения с сопутствующими им всячески опасным сумбурностям, которые сродни событиям вавилонского столпотворения. И сакрально добавляет, что, где бы ты ни оказался, ты всегда по-настоящему и глубоко внутри — иностранец», — объясняют «Собака.ru» участники арт-группы Parazit.
В предстоящей биеннале участие России не предполагается. Поэтому Parazit открывает собственный «павильон 60-й Венецианской биеннале» в галерее «Борей». Подобно диссидентам, участники выставки «Чужестранцы повсюду» — иностранцы, иммигранты, экспатрианты, представители диаспоры, эмигранты, изгнанники и беженцы. Все они покажут свое искусство, но уже за пределами биеннале.
Куратор выставки Вера Светлова привлекла к выставке 60 художников, работающих в различных медиумах: именитого участника 58-й Венецианской биеннале Александра Шишкина-Хокусая, а также Катарину Кано, Юстину Комиссарову, Александра Малышкина, Анастасию Иваненкову, Наримана Калашникова и других.
Выставка «Чужестранцы повсюду» пройдет с 12 января по 3 февраля в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
18+
Комментарии (0)