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Искусство

Выставка-посвящение героям ленинградского андеграунда «Я знаю места» открылась в KGallery

Куда в сонные семидесятые мог отправиться художник/писатель/поэт или рядовой ценитель искусства? В комнату Константина Кузьминского на бульваре Профсоюзов, затем на Владимирский проспект к Игорю Иванову. Выпить кофе в «Сайгоне», переместиться в коммуналку Юлии Вознесенской на улице Жуковского. Это и были «его места».

Владимир Окулов, «Поэты на траве». 1974 год
Изображение предоставлено пресс-службой KGallery

Владимир Окулов, «Поэты на траве». 1974 год

Ленинградский андеграунд — литературный и художественный — важная часть городского культурного кода. Это еще и территория мифов, центр которой — неизбежный «Сайгон». Однако на карте ленинградской второй культуры были и другие места. Как вспоминал фотограф Борис Кудряков, этот круг не был большим, на весь город было около двадцати точек — частных квартир, где можно было встретить интересных, живых творческих людей.

«Можно было читать, смотреть и слушать, что хочешь, существуя вне контекста официальной культуры. Все, что требовалось от пытливого ценителя — знать правильные места. И тогда ему открывалась целая вселенная со своими звездами, вернисажами, премьерами, самиздатом, светской жизнью и дискуссионными клубами», — говорят в KGallery о андеграундной среде Ленинграда 1970-х.

Ольга Корсунова, «Девочка». 1973 год
Изображение предоставлено пресс-службой KGallery

Ольга Корсунова, «Девочка». 1973 год

Основой проекта «Я знаю места» под кураторством историка, исследователя ленинградской культуры второй половины XX века и автора Telegram-канала «Здесь был Майк» Игоря Кузьмичева стали работы из собрания Валерия Вальрана — художника, куратора, историка андеграундной фотографии. С 1976 года он принимал участие в «неофициальных» квартирных выставках, а с 1979 года — уже в выставочных залах и галереях. Вальран является автором ряда искусствоведческих статей, а также монографий «Ленинградский андеграунд», Советская фотография. 1956-1986».

В коллекции Вальрана — снимки находившихся в андеграунде ленинградских фотографов Смелова, Приходько, Окулова и других, а также работы Рухина, Васми, Михнова-Войтенко, Гаврильчика. Все они будут представлены на выставке-путешествии: по коммуналкам, мастерским, домам культуры, кафе и другим точкам на карте Ленинграда, которые сложились в определенный маршрут. 

Борис Смелов, «На Пряжке». 1975 год
Изображение предоставлено пресс-службой KGallery

Борис Смелов, «На Пряжке». 1975 год

Борис Смелов, «Рыбак». 1980-е годы
Изображение предоставлено пресс-службой KGallery

Борис Смелов, «Рыбак». 1980-е годы

Параллельная программа выставки будет дополнена встречами и лекциями. Первую проведет лично Кузьмичев. 27 января он расскажет о точках общепита, куда ходили персонажи ленинградской богемы — и это не только ставший нарицательным «Сайгон», но также «Сфинкс», «Орбита», «Лакомка», «Экспресс» и другие заведения, где пересекались герои арт-андеграунда. 

Выставка «Я знаю места» открыта с 25 января по 17 марта 2024 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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