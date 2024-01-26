Ленинградский андеграунд — литературный и художественный — важная часть городского культурного кода. Это еще и территория мифов, центр которой — неизбежный «Сайгон». Однако на карте ленинградской второй культуры были и другие места. Как вспоминал фотограф Борис Кудряков, этот круг не был большим, на весь город было около двадцати точек — частных квартир, где можно было встретить интересных, живых творческих людей.

«Можно было читать, смотреть и слушать, что хочешь, существуя вне контекста официальной культуры. Все, что требовалось от пытливого ценителя — знать правильные места. И тогда ему открывалась целая вселенная со своими звездами, вернисажами, премьерами, самиздатом, светской жизнью и дискуссионными клубами», — говорят в KGallery о андеграундной среде Ленинграда 1970-х.