В фокусе художественного интереса Алины Глазун — материальный мир, непредсказуемость, уникальность и психоделичность форм его проявлений. Художница создает инсталляции и скульптуры из материалов, обладающих интенсивной фактурой и визуальностью, много работает с найденными объектами и рэдимейдами.

Новый персональный проект художницы задает несколько образных векторов: общее ощущение праздника здесь соседствует с темой нелинейности времени, личным и религиозно-культовым. В экспозиции выставки «Так не бывает» Глазун представляет узнаваемые лайтбоксы, настенные объекты на бархате и работы с котиками. Также впервые художница становится персонажем своих собственных произведений.

«Наш беспокойный ум, требующий смыслов, часто не дает нам наслаждаться жизнью и тем более искусством. А для Алины самое важное в искусстве — ощущение чуда. Оно появляется из ниоткуда, мы не можем описать его словами, но способны почувствовать», — отмечают в MYTH Gallery.