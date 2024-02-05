Для всех, кто еще не научился распознавать Улисса и Федра, кто не увидел бархат, похожий на бисквитное тесто, кто так и не заходил за светящиеся буквы «Так не бывает» — успеть сделать все это можно до 14 февраля (а заодно устроить идеальное свидание на День всех влюбленных!).
Алина Глазун, без названия. 2023 год
В фокусе художественного интереса Алины Глазун — материальный мир, непредсказуемость, уникальность и психоделичность форм его проявлений. Художница создает инсталляции и скульптуры из материалов, обладающих интенсивной фактурой и визуальностью, много работает с найденными объектами и рэдимейдами.
Новый персональный проект художницы задает несколько образных векторов: общее ощущение праздника здесь соседствует с темой нелинейности времени, личным и религиозно-культовым. В экспозиции выставки «Так не бывает» Глазун представляет узнаваемые лайтбоксы, настенные объекты на бархате и работы с котиками. Также впервые художница становится персонажем своих собственных произведений.
«Наш беспокойный ум, требующий смыслов, часто не дает нам наслаждаться жизнью и тем более искусством. А для Алины самое важное в искусстве — ощущение чуда. Оно появляется из ниоткуда, мы не можем описать его словами, но способны почувствовать», — отмечают в MYTH Gallery.
Алина Глазун, без названия. 2023 год
О творчестве Алины Глазун и выставке «Так не бывает»:
Несмотря на то, что мы можем найти отсылки к истории искусств в работах Алины, она призывает нас не исследовать, не ставить вопросы, не переосмысливать. Зритель может отпустить контроль и довериться своим ощущениям и воображению. Тогда выставка станет своеобразной медитацией, в которой надо просто наблюдать за своими чувствами и мыслями, но не анализировать их.
Алина Глазун, без названия. 2023 год
Персональная выставка Алины Глазун «Так не бывает» открыта до 14 февраля 2024 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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