18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

MYTH Gallery продлила выставку Алины Глазун «Так не бывает» — с лайтбоксами, объектами на бархате и котиками

Для всех, кто еще не научился распознавать Улисса и Федра, кто не увидел бархат, похожий на бисквитное тесто, кто так и не заходил за светящиеся буквы «Так не бывает» — успеть сделать все это можно до 14 февраля (а заодно устроить идеальное свидание на День всех влюбленных!).

Алина Глазун, без названия. 2023 год
Изображение предоставлено командой MYTH Gallery

Алина Глазун, без названия. 2023 год

В фокусе художественного интереса Алины Глазун — материальный мир, непредсказуемость, уникальность и психоделичность форм его проявлений. Художница создает инсталляции и скульптуры из материалов, обладающих интенсивной фактурой и визуальностью, много работает с найденными объектами и рэдимейдами.

Новый персональный проект художницы задает несколько образных векторов: общее ощущение праздника здесь соседствует с темой нелинейности времени, личным и религиозно-культовым. В экспозиции выставки «Так не бывает» Глазун представляет узнаваемые лайтбоксы, настенные объекты на бархате и работы с котиками. Также впервые художница становится персонажем своих собственных произведений.

«Наш беспокойный ум, требующий смыслов, часто не дает нам наслаждаться жизнью и тем более искусством. А для Алины самое важное в искусстве — ощущение чуда. Оно появляется из ниоткуда, мы не можем описать его словами, но способны почувствовать», — отмечают в MYTH Gallery.

Алина Глазун, без названия. 2023 год
Изображение предоставлено командой MYTH Gallery

Алина Глазун, без названия. 2023 год

MYTH Gallery

О творчестве Алины Глазун и выставке «Так не бывает»:

Несмотря на то, что мы можем найти отсылки к истории искусств в работах Алины, она призывает нас не исследовать, не ставить вопросы, не переосмысливать. Зритель может отпустить контроль и довериться своим ощущениям и воображению. Тогда выставка станет своеобразной медитацией, в которой надо просто наблюдать за своими чувствами и мыслями, но не анализировать их.

Алина Глазун, без названия. 2023 год
Изображение предоставлено командой MYTH Gallery

Алина Глазун, без названия. 2023 год

Персональная выставка Алины Глазун «Так не бывает» открыта до 14 февраля 2024 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: