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Искусство

В «Пенатах» покажут личные вещи и другие «восторги души» спутницы Ильи Репина Натальи Нордман

В экспозиции представят отрывки воспоминаний современников, авторские фотографии и произведения писательницы, а также подлинники работ Репина, изображающие Нордман.

Илья Репин "Портрет Н.Б. Нордман-Северовой"/ Предоставлено пресс-службой Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Санкт-Петербург

Роль правой руки живого гения писательница совмещала со своими убеждениями и принципами, которые распространялись на всех в ее окружении. Например, Наталья Нордман одной из первых стала приверженкой вегетарианства, суфражисткой, но и просто увлекающейся независимой натурой. В юношестве она сбежала от родителей в Америку и жила там несколько лет. Увлекалась фотографией: подаренным Репиным фотоаппаратом «Кодак» сделала много снимков, повествующих о жизни в Пенатах. Варила зелья из сена и кофе из свеклы — и все причудливые рецепты она записывала в свою «Поваренную книгу».

«Общество распространения полезных книг» / orpk.org/books/1322

«Жена Репина, Наталья Борисовна Нордман-Северова, ярая пропагандистка вегетарианской еды, угощала не только его, но и всех его гостей каким-то наваром из трав. Эти-то супы из сена приобрели большую популярность в обывательских массах. Многие приезжали к Репину не столько для того, чтобы побывать у него в мастерской, сколько для того, чтобы отведать его знаменитое "сено"», — вспоминал писатель Корней Чуковский.

Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» / Предоставлено пресс-службой Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Санкт-Петербург

«За столом не сидели особенно долго. Мне рассказывали, что когда была жива Нордман, то и дворник, и кучер, и кухарка садились за "карусель"… Многое в комнатах, где обитает дух ушедшей женщины, продолжает царить еще по инерции. Но многое потускнело и утратило свою обаятельность», — вспоминал поэт, художник и отец «русского футуризма» Да­вид Бур­люк.

Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» / Предоставлено пресс-службой Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Санкт-Петербург

Увидеть последний этап жизни m-lle Nodrman, стать свидетелем жизни вещей можно в Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» с 15 декабря до 28 февраля 2024. 

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