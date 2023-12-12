Роль правой руки живого гения писательница совмещала со своими убеждениями и принципами, которые распространялись на всех в ее окружении. Например, Наталья Нордман одной из первых стала приверженкой вегетарианства, суфражисткой, но и просто увлекающейся независимой натурой. В юношестве она сбежала от родителей в Америку и жила там несколько лет. Увлекалась фотографией: подаренным Репиным фотоаппаратом «Кодак» сделала много снимков, повествующих о жизни в Пенатах. Варила зелья из сена и кофе из свеклы — и все причудливые рецепты она записывала в свою «Поваренную книгу».