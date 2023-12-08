18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Лувр выкупил признанного национальным достоянием Франции «Кухонного Чимабуэ» — спустя 5 лет после продажи на аукционе

Поделиться:

Феномен самой дорогой работы старых мастеров, написанной до XIV века, быстро вызвал волну интереса в культурном сообществе. Вскоре после продажи лота правительство Франции объявило картину национальным достоянием и запретило ее вывоз за пределы страны. Рассказываем о произведении.

Музей Лувра / www.louvre.fr

«Осмеяние Христа» — это часть полиптиха проторенессансного художника Ченни ди Пепо по прозвищу Чимабуэ, которая была найдена пять лет назад в Компьене на местной барахолке. Небольшая панель из тополя размером в 26 сантиметров висела на кухне французской пенсионерки в течение многих лет, где она была ценной семейной реликвией, считавшейся иконой — поэтому позже и получила второе неофициальное название «Кухонный Чимабуэ».

Картина, оцениваемая в 4-6 миллионов евро, была приобретена на торгах аукционного дома Actéon за 24 миллиона евро анонимным коллекционером, который впоследствии пожалел о своей покупке. Произведение Ченни ди Пепо могло бы стать частью впечатляющей коллекции живописи, собранной чилийским экономистом Альваро Сайе и архитектором Аной Гусман, где оно бы соседствовало с работами Фра Анджелико, Джованни Беллини и Эль Греко.

Лувр объявил о выкупе Чимабуэ, использовав для этого прибыль от аренды торгового знака «Лувр Абу-Даби» и пожертвования друзей музея. Произведение будет экспонироваться рядом с «Маэста» — работой художника того же периода.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: