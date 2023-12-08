«Осмеяние Христа» — это часть полиптиха проторенессансного художника Ченни ди Пепо по прозвищу Чимабуэ, которая была найдена пять лет назад в Компьене на местной барахолке. Небольшая панель из тополя размером в 26 сантиметров висела на кухне французской пенсионерки в течение многих лет, где она была ценной семейной реликвией, считавшейся иконой — поэтому позже и получила второе неофициальное название «Кухонный Чимабуэ».

Картина, оцениваемая в 4-6 миллионов евро, была приобретена на торгах аукционного дома Actéon за 24 миллиона евро анонимным коллекционером, который впоследствии пожалел о своей покупке. Произведение Ченни ди Пепо могло бы стать частью впечатляющей коллекции живописи, собранной чилийским экономистом Альваро Сайе и архитектором Аной Гусман, где оно бы соседствовало с работами Фра Анджелико, Джованни Беллини и Эль Греко.

Лувр объявил о выкупе Чимабуэ, использовав для этого прибыль от аренды торгового знака «Лувр Абу-Даби» и пожертвования друзей музея. Произведение будет экспонироваться рядом с «Маэста» — работой художника того же периода.