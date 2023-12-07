Работы Николая Рериха, Александра Бенуа, Владимира Шинкарева и других художников-универсантов покажут на выставке к 300-летию СПбГУ

Для юбилейной выставки кураторы Музея Дягилева определили почти полторы сотни имен людей, некогда учившихся в Санкт-Петербургском государственном университете и проявивших себя на поприще изобразительного искусства. «К сожалению, небольшой формат выставочного пространства и труднодоступность произведений Врубеля, Ге, Поленова и других корифеев отечественной живописи позволил создать экспозицию только на основе университетских собраний и произведений из частных коллекций. В то же время это помогло сосредоточиться на недостаточно известных широкой публике именах и сравнительно молодых мастерах, находящихся в расцвете творческих сил», — отмечают в музее.
Вадим Воинов, «Силуэт пролетария». 1991 год
Экспозицию открывают работы классиков русского искусства начала ХХ века Николая Рериха, Ивана Билибина и Юрия Анненкова. Александр Бенуа и Мстислав Добужинский представлены как мастера книжной иллюстрации. К советской эпохе относятся произведения Георгия Верейского, Сергея Штейнберга, Евгении Эвенбах, а также участников нонконформистского движения — Олега Лягачева, Валентина Герасименко, Вадима Воинова.
Самодельные буклеты лидера ленинградского независимого искусства Евгения Рухина представляют интерес как свидетельство рыночных отношений, существовавших в андеграунде, несмотря на официальные запреты. Ранние формы местного концептуализма демонстрирует Валерий Черкасов, работы которого редко появляются на выставках.
Среди художников конца ХХ века есть как прославленные имена — вроде создателя «Митьков» Владимира Шинкарева, — так и известные только в узком кругу любители. Представлены и преподаватели университета: свои работы покажут философ Валерий Савчук, а также искусствоведы Иван Чечот и Глеб Ершов. Помимо мастеров живописи и графики, в выставке участвует знаменитый фотограф Валентин Тиль Самарин, а также художники, обратившиеся к новым формам искусства: перформансу (Виктор Снесарь), видео-арту (Лера Лернер) и 3D-анимации (Сергей Швембергер).
Владимир Шинкарев, «Автопортрет». 2016 год
Художник, искусствовед, заведующий Музеем современных искусств имени Дягилева:
Новая экспозиция музея им. С.П. Дягилева развивает исследования, начатые университетскими изданиями «Универсанты в мире искусства» (2008) и «Знаменитые деятели искусства в Санкт-Петербургском университете» (2017). Эти книги продемонстрировали, что многие знакомые с детства имена великих художников, поэтов, музыкантов и театральных деятелей связаны с университетом. Популярные слова Лиона Фейхтвангера «человек талантливый талантлив во всех областях» — это одно из объяснений того, что мастерами изобразительного искусства становятся даже не гуманитарии, а люди, учившиеся на физиков, математиков, геологов, зоологов, почвоведов. Названные Энгельсом «титанами» гении Возрождения, в лице Леонардо совмещавшие в себе ученого и художника, создали идеал гармоничного человека, который в СПбГУ основывался на исторически сложившемся вокруг университета, притягательном для самых разных талантов поле, репутации храма науки, «места силы» или, как говорят англичане, «place to be». Например, Сергей Дягилев учился на юридическом факультете шесть лет вместо положенных четырех, так как, по собственному признанию, «страшно любил университет» за атмосферу и щегольскую форму. В наши дни в СПбГУ уже учат самым разнообразным художественным специальностям, и выставка универсантов прошлых эпох, по зову сердца занявшихся искусством, демонстрирует будущим художникам ценность университетского образования во всей его высокой сложности и великом разнообразии.
Выставка «Художники-универсанты. К 300-летию СПбГУ» будет открыта с 21 декабря 2023 года по 22 февраля 2024-го в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ на набережной Лейтенанта Шмидта, 11.
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