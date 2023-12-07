Работы Николая Рериха, Александра Бенуа, Владимира Шинкарева и других художников-универсантов покажут на выставке к 300-летию СПбГУ

Экспозицию открывают работы классиков русского искусства начала ХХ века Николая Рериха, Ивана Билибина и Юрия Анненкова. Александр Бенуа и Мстислав Добужинский представлены как мастера книжной иллюстрации. К советской эпохе относятся произведения Георгия Верейского, Сергея Штейнберга, Евгении Эвенбах, а также участников нонконформистского движения — Олега Лягачева, Валентина Герасименко, Вадима Воинова.

Самодельные буклеты лидера ленинградского независимого искусства Евгения Рухина представляют интерес как свидетельство рыночных отношений, существовавших в андеграунде, несмотря на официальные запреты. Ранние формы местного концептуализма демонстрирует Валерий Черкасов, работы которого редко появляются на выставках.

Среди художников конца ХХ века есть как прославленные имена — вроде создателя «Митьков» Владимира Шинкарева, — так и известные только в узком кругу любители. Представлены и преподаватели университета: свои работы покажут философ Валерий Савчук, а также искусствоведы Иван Чечот и Глеб Ершов. Помимо мастеров живописи и графики, в выставке участвует знаменитый фотограф Валентин Тиль Самарин, а также художники, обратившиеся к новым формам искусства: перформансу (Виктор Снесарь), видео-арту (Лера Лернер) и 3D-анимации (Сергей Швембергер).