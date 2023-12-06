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Искусство

Легенда андеграунда Олег Котельников открывает спонтанную выставку «Верь своей собаке» в Обществе «А-Я»

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Новое искусство художника, поэта и музыканта создавалось в моменте: в экспозиции представлены акварели, графика и стихотворения, написанные в ноябре-декабре 2023 года.

Изображение предоставлено пресс-службой Общества "А-Я"
Изображение предоставлено пресс-службой Общества "А-Я"

В канун Нового года живописец, поэт, художник кино, режиссер-мультипликатор и музыкант Олег Котельников, чье творчество тесно связано с основанной Тимуром Новиковым группой «Новые художники», отправляет зрителю своеобразное послание, которое полностью звучит так: «Верь своей собаке, она не лает просто так». И призывает доверяться интуиции, прислушиваться к внутреннему голосу, представляя в Обществе «А-Я» спонтанно рожденную серию акварелей, графики и стихотворений, написанных в за два неполных месяца.

«Котельников всегда — и в стихах, и в живописи, и в коллажах, и в кино — является воплощением паранормальных способностей производить на свет парадоксальные образы. Он — гений не только в технике удара кисти, но и в технике моментального рождения новых образов мысли — неповторимой и странной технике остроумия», — отмечает искусствовед Екатерина Андреева.

Изображение предоставлено пресс-службой Общества "А-Я"

Выставка Олега Котельникова «Верь своей собаке» будет открыта с 9 декабря 2023 года по 14 января 2024-го в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60.

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