Легенда андеграунда Олег Котельников открывает спонтанную выставку «Верь своей собаке» в Обществе «А-Я»

В канун Нового года живописец, поэт, художник кино, режиссер-мультипликатор и музыкант Олег Котельников, чье творчество тесно связано с основанной Тимуром Новиковым группой «Новые художники», отправляет зрителю своеобразное послание, которое полностью звучит так: «Верь своей собаке, она не лает просто так». И призывает доверяться интуиции, прислушиваться к внутреннему голосу, представляя в Обществе «А-Я» спонтанно рожденную серию акварелей, графики и стихотворений, написанных в за два неполных месяца.

«Котельников всегда — и в стихах, и в живописи, и в коллажах, и в кино — является воплощением паранормальных способностей производить на свет парадоксальные образы. Он — гений не только в технике удара кисти, но и в технике моментального рождения новых образов мысли — неповторимой и странной технике остроумия», — отмечает искусствовед Екатерина Андреева.