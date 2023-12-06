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Искусство

Никита Пирумов рефлексирует на тему новостной повестки и бича думскроллинга на персональной выставке в Marina Gisich Projects

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С 2021 года Пирумов работает с темой интернет-пространства, которое ранее вдохновляло его, а теперь вводит в состояние тревожности и хаоса, которое отражается на произведениях художника. 

Marina Gisich gallery / t.me/marinagisichgallery

Подобно постмодернистким мастерам прошлого Пирумов расщепляет свое авторское «я» на ряд лирических героев, глазами которым препарирует феномен течения времени. Его альтер-эго — совершенно разные люди, о которых мы узнаем только по обрывкам информации. Они существуют в безвременье, однако мы чувствуем их присутствие: Эдуарда Кипятков, погибшего в возрасте 73-х лет, или его будущей супруги Зинаиды, а также Бориса Ноймана, биография которого обрывается в возрасте 46 лет.

Эмпирический анализ событий приводит автора к осознанию неизбежности судьбы, которая настигает каждого из нас «здесь и сейчас». Художник анализирует эту данность, пытается сфокусироваться на моменте, совершая аллюзии на работы Ингмара Бергмана, Егора Летова и других.

Marina Gisich gallery / gisich.com/
Майя Ковальски

Куратор — о выставке «Спиной вперед» Никиты Пирумова:

Выставка «Спиной вперед» — это иллюстрация к человеческому восприятию грядущего. Образ настоящего, созданный автором, сформирован эффектом от новостной повестки. События, происходящие в мире, мы узнаем постфактум. Будущее всегда неведомо, непредсказуемо в моменте «здесь и сейчас». В условной пространственной модели Пирумова человек идет «задом наперед», противоречит биологическим процессам. Непонимание вектора движения ограничивает мыслительную работу, тем самым вызывая тревогу. Автор связывает эти эмоции с энтропией, видя аналогию в хаосе, который завершится при падении. Когда же момент падения наступает, напряжение спадает и дает облегчение, несмотря на то что страх реализовался.

Выставка «Спиной вперед» Никиты Пирумова пройдет с 8 декабря 2023 года по 7 марта 2024-го в Marina Gisich Projects на набережной реки Фонтанки, 121.

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