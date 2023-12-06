Подобно постмодернистким мастерам прошлого Пирумов расщепляет свое авторское «я» на ряд лирических героев, глазами которым препарирует феномен течения времени. Его альтер-эго — совершенно разные люди, о которых мы узнаем только по обрывкам информации. Они существуют в безвременье, однако мы чувствуем их присутствие: Эдуарда Кипятков, погибшего в возрасте 73-х лет, или его будущей супруги Зинаиды, а также Бориса Ноймана, биография которого обрывается в возрасте 46 лет.

Эмпирический анализ событий приводит автора к осознанию неизбежности судьбы, которая настигает каждого из нас «здесь и сейчас». Художник анализирует эту данность, пытается сфокусироваться на моменте, совершая аллюзии на работы Ингмара Бергмана, Егора Летова и других.