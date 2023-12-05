150 авторских отпечатков отражают переломные 1980–1990-е годы, демонстрируют портреты политиков и деятелей культуры, знаковых лиц эпохи, и, конечно, показывают сам город. «Ленинград в работах Компанийченко — место важных общественных событий и исторических изменений, а Петербург — пространство уникальной архитектуры и мостов, исторической памяти и следов времени», — отмечают в выставочном центре.
Сергей Компанийченко окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и 14 лет работал по специальности «мосты и тоннели». Фотографией начал заниматься с раннего детства, но только в 1990 году сделал ее своей профессией, став собственным фотокорреспондентом агентства печати «Новости». Автор фотоальбомов «Валаам», «Петербург сквозь столетие», «Санкт-Петербург в ожерелье мостов» и других. Трижды лауреат премии Союза журналистов России, «Лучший фотокорреспондент Санкт-Петербурга»-1995, обладатель высшей национальной премии в области фотожурналистики «Золотой глаз России» (2006).
В экспозицию ретроспективы «Ленинград-Петербург в объективе Сергея Компанийченко» вошли репортажные серии, самостоятельные работы и панорамы города. Портреты Бориса Ельцина и Анатолия Собчака, Даниила Гранина и Александра Розенбаума соседствуют на выставке с фотографиями жителей деревень, знаковые исторические события — с зарисовками городской жизни. «Кажется, что для Сергея Компанийченко не существует неинтересных сюжетов — все они в его объективе обретают значимость, и каждый снимок становится законченным художественным произведением», — отмечают в «Росфото».
О фотографиях Сергея Компанийченко:
В его творчестве выделяются две линии, разные по сюжетам и творческому подходу. Одна из них — это фоторепортаж, воспроизводящий исторические моменты и уникальные события и дающий представление о запечатленных личностях. Другая линия связана со съемкой Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет Сергей Алексеевич работает над созданием художественного образа города: снимает со сложных, подчас опасных ракурсов, ищет определенное состояние освещения и погоды, показывая величие архитектуры, геометрию набережных и мостов.
Выставка «Ленинград-Петербург в объективе Сергея Компанийченко» будет открыта с 13 декабря 2023 года по 4 февраля 2024-го в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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