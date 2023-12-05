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Искусство

Ленинград-Петербург в объективе Сергея Компанийченко покажут на выставке в «Росфото»

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150 авторских отпечатков отражают переломные 1980–1990-е годы, демонстрируют портреты политиков и деятелей культуры, знаковых лиц эпохи, и, конечно, показывают сам город. «Ленинград в работах Компанийченко — место важных общественных событий и исторических изменений, а Петербург — пространство уникальной архитектуры и мостов, исторической памяти и следов времени», — отмечают в выставочном центре.

Сергей Компанийченко, "Благовещенский мост". Петербург, 2019 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Благовещенский мост". Петербург, 2019 год

Сергей Компанийченко, "Канал Грибоедова". Ленинград, 1988 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Канал Грибоедова". Ленинград, 1988 год

Сергей Компанийченко окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и 14 лет работал по специальности «мосты и тоннели». Фотографией начал заниматься с раннего детства, но только в 1990 году сделал ее своей профессией, став собственным фотокорреспондентом агентства печати «Новости». Автор фотоальбомов «Валаам», «Петербург сквозь столетие», «Санкт-Петербург в ожерелье мостов» и других. Трижды лауреат премии Союза журналистов России, «Лучший фотокорреспондент Санкт-Петербурга»-1995, обладатель высшей национальной премии в области фотожурналистики «Золотой глаз России» (2006).

Сергей Компанийченко, "Депутат Ленсовета, народный артист СССР Олег Басилашвили слушает историческую речь Анатолия Собчака". Ленинград, 19 августа
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Депутат Ленсовета, народный артист СССР Олег Басилашвили слушает историческую речь Анатолия Собчака". Ленинград, 19 августа 1991 года

Сергей Компанийченко, "Борис Ельцин на митинге рабочих Кировского завода". Ленинград, 22 марта 1991 года
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Борис Ельцин на митинге рабочих Кировского завода". Ленинград, 22 марта 1991 года

В экспозицию ретроспективы «Ленинград-Петербург в объективе Сергея Компанийченко» вошли репортажные серии, самостоятельные работы и панорамы города. Портреты Бориса Ельцина и Анатолия Собчака, Даниила Гранина и Александра Розенбаума соседствуют на выставке с фотографиями жителей деревень, знаковые исторические события — с зарисовками городской жизни. «Кажется, что для Сергея Компанийченко не существует неинтересных сюжетов — все они в его объективе обретают значимость, и каждый снимок становится законченным художественным произведением», — отмечают в «Росфото».

Сергей Компанийченко, из серии "Гибель Виктора Цоя". Ленинград, 15 августа 1990 года
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, из серии "Гибель Виктора Цоя". Ленинград, 15 августа 1990 года

Сергей Компанийченко, "Елена Аржаник готовится к выходу". Из серии "Ленинградска красавица-89". Ленинград, 1989 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Елена Аржаник готовится к выходу". Из серии "Ленинградска красавица-89". Ленинград, 1989 год

Сергей Компанийченко, "Открывая водные просторы". Ленинград, Парк Победы, 1989 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Открывая водные просторы". Ленинград, Парк Победы, 1989 год

Выставочный центр «Росфото»

О фотографиях Сергея Компанийченко:

В его творчестве выделяются две линии, разные по сюжетам и творческому подходу. Одна из них — это фоторепортаж, воспроизводящий исторические моменты и уникальные события и дающий представление о запечатленных личностях. Другая линия связана со съемкой Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет Сергей Алексеевич работает над созданием художественного образа города: снимает со сложных, подчас опасных ракурсов, ищет определенное состояние освещения и погоды, показывая величие архитектуры, геометрию набережных и мостов.

Сергей Компанийченко, из серии "Поиски бомбы в Летнем саду". Ленинград, 1989 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, из серии "Поиски бомбы в Летнем саду". Ленинград, 1989 год

Сергей Компанийченко, "Ангел над площадью". Петербург, 2001 год
Изображение предоставлено выставочным центром "Росфото"

Сергей Компанийченко, "Ангел над площадью". Петербург, 2001 год

Выставка «Ленинград-Петербург в объективе Сергея Компанийченко» будет открыта с 13 декабря 2023 года по 4 февраля 2024-го в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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