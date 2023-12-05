Выставочный центр «Росфото»

О фотографиях Сергея Компанийченко:

В его творчестве выделяются две линии, разные по сюжетам и творческому подходу. Одна из них — это фоторепортаж, воспроизводящий исторические моменты и уникальные события и дающий представление о запечатленных личностях. Другая линия связана со съемкой Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет Сергей Алексеевич работает над созданием художественного образа города: снимает со сложных, подчас опасных ракурсов, ищет определенное состояние освещения и погоды, показывая величие архитектуры, геометрию набережных и мостов.