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Искусство

Новогодняя ярмарка «#ИзПрофессорскойКвартиры» (с работами Траугот, Пикассо и Кандинского!) объявила даты проведения

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В исторических интерьерах здания, построенного для издателя петербургского иллюстрированного журнала «Живописное обозрение», можно будет поохотиться за работами Мстислава Добужинского и Г.А.В. Траугот, Макса Саввы и Ксении Аврамовой — и даже с трудом найденными литографиями западноевропейских художников. 

Пабло Пикассо, "180 Dessins de Picasso". 1953 год. Бумага, швейцарская печать
Изображение предоставлено командой KGallery

Пабло Пикассо, "180 Dessins de Picasso". 1953 год. Бумага, швейцарская печать

Соня Делоне, "Композиция для XXe Siecle". 1972 год. Бумага, литография
Изображение предоставлено командой KGallery

Соня Делоне, "Композиция для XXe Siecle". 1972 год. Бумага, литография

На этот раз KGallery отобрали для ярмарки работы художников Мстислава Добужинского, Бориса Ермолаева, Веры Матюх, Милицы Чарнецкой, Владимира Видермана, Александра Ведерникова, Валентина Громова, Г.А.В. Траугот и Игоря Корнилова. Будут представлены и современные авторы — Ольга Явич, Татьяна Нега, Елизавета Орлова, Ярослав Гурьев, Ксения Аврамова и Макс Савва. Особенно ценными являются подготовленные к предстоящей распродаже и, как отмечают организаторы, с трудом найденные литографии Пабло Пикассо, Поля Клее, Василия Кандинского и Пьера Боннара. Стоимость работ традиционно будет начинаться от 1 тысячи рублей.

Мстислав Добужинский, "Петропавловская крепость". 1922 год. Литография
Изображение предоставлено командой KGallery

Мстислав Добужинский, "Петропавловская крепость". 1922 год. Литография

Милица Чарнецкая, "На Дворцовой набережной". 1972 год. Картон, цветная авторская литография
Изображение предоставлено командой KGallery

Милица Чарнецкая, "На Дворцовой набережной". 1972 год. Картон, цветная авторская литография

KGallery

О ярмарке «#ИзПрофессорскойКвартиры»:

Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали в основном состоятельные люди, но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг «Искусство принадлежит народу!» и многое стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Тем не менее, культуре собирательства всегда была присуща избранность. Живопись и графику коллекционировали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, напротив, увлекались авангардными течениями и привечали нонконформистов. Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современный коллекционер (как опытный, так и начинающий) стал обладателем настоящих сокровищ из профессорской квартиры. Масло и акварель, пастели и гравюры — сотни работ знаменитых и неизвестных художников будут представлены прямо из профессорской квартиры.

Новогодняя ярмарка искусства «#ИзПрофессорскойКвартиры» пройдет 16 и 17 декабря. Адрес объявят через неделю — а пока петербуржцев просят «настраиваться на удачную охоту за искусством». 

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