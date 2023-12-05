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О ярмарке «#ИзПрофессорскойКвартиры»:

Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали в основном состоятельные люди, но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг «Искусство принадлежит народу!» и многое стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Тем не менее, культуре собирательства всегда была присуща избранность. Живопись и графику коллекционировали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, напротив, увлекались авангардными течениями и привечали нонконформистов. Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современный коллекционер (как опытный, так и начинающий) стал обладателем настоящих сокровищ из профессорской квартиры. Масло и акварель, пастели и гравюры — сотни работ знаменитых и неизвестных художников будут представлены прямо из профессорской квартиры.