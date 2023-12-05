В исторических интерьерах здания, построенного для издателя петербургского иллюстрированного журнала «Живописное обозрение», можно будет поохотиться за работами Мстислава Добужинского и Г.А.В. Траугот, Макса Саввы и Ксении Аврамовой — и даже с трудом найденными литографиями западноевропейских художников.
На этот раз KGallery отобрали для ярмарки работы художников Мстислава Добужинского, Бориса Ермолаева, Веры Матюх, Милицы Чарнецкой, Владимира Видермана, Александра Ведерникова, Валентина Громова, Г.А.В. Траугот и Игоря Корнилова. Будут представлены и современные авторы — Ольга Явич, Татьяна Нега, Елизавета Орлова, Ярослав Гурьев, Ксения Аврамова и Макс Савва. Особенно ценными являются подготовленные к предстоящей распродаже и, как отмечают организаторы, с трудом найденные литографии Пабло Пикассо, Поля Клее, Василия Кандинского и Пьера Боннара. Стоимость работ традиционно будет начинаться от 1 тысячи рублей.
О ярмарке «#ИзПрофессорскойКвартиры»:
Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали в основном состоятельные люди, но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг «Искусство принадлежит народу!» и многое стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Тем не менее, культуре собирательства всегда была присуща избранность. Живопись и графику коллекционировали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, напротив, увлекались авангардными течениями и привечали нонконформистов. Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современный коллекционер (как опытный, так и начинающий) стал обладателем настоящих сокровищ из профессорской квартиры. Масло и акварель, пастели и гравюры — сотни работ знаменитых и неизвестных художников будут представлены прямо из профессорской квартиры.
Новогодняя ярмарка искусства «#ИзПрофессорскойКвартиры» пройдет 16 и 17 декабря. Адрес объявят через неделю — а пока петербуржцев просят «настраиваться на удачную охоту за искусством».
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