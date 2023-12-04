Художник Никита Макаров впервые представит свою керамику в Петербурге. Это выставка «Таинственный лес»

Несколько лет назад Никита Макаров находился на пике известности как московский живописец, а после сменил художественный медиум, обратив внимание на трехмерные керамические произведения. Так вырос «Таинственный лес» — дебютная коллекция, вдохновленная мифологией и традиционным русским искусством.

«Я создал персонажей, среди которых владыки озер, морей и леса, у них есть подданные, которые служат верой и правдой, но исключительно по доброй воле, понимая большую значимость первых. Есть совсем крошки-персонажи, они выполняют микрофункции, но их роль не менее важна, потому что они наполняют "Таинственный лес" смыслом и ценностью, они прекрасны и невероятно милы», — отмечает художник.

Макаров самостоятельно работал над экспозицией — поэтому его персонажы не дополняют, а почти вступают в диалог с пространством. «То, как делят пространство стулья и фавны, стеллажи и единороги, диваны и драконы и другие проявления двух измерений — изящная метафора, открывающая сложность мира и намекающая на наше промежуточное положение между проявленным и тем, что остается скрытым от глаз», — отмечают кураторы выставки.

Выставка «Таинственный лес» пройдет с 8 по 24 декабря 2023 года в пространстве шоурума «Space Four» на Введенской улице, 21.

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