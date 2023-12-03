В Эрмитаже откроется выставка шедевров и подделок фарфора

На выставке покажут более полутора сотен предметов — вазы, образцы посуды и фарфоровую пластику. Среди шедевров — предметы из «Сервиза с камеями», созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потёмкина; сервиз мадам Дюбарри; чашки с портретами короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, а также многое другое.

«Одним из примеров заимствования стали точно скопированные севрские образцы Императорского фарфорового завода, созданные в период с XVIII и до начала XX века. К имитации тогда обращались не для фальсификации, а для совершенствования собственного мастерства или восполнения утрат», — сказано в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

Напомним, что 7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным. Билеты можно оформить заранее на официальном сайте музея или в день посещения в кассах.