Поп-ап выставка Ивана Горшкова «Карнавал нейронных сетей» открывается на «Левашовском хлебозаводе»

Образы, которые запечатлевает в своих работах Иван Горшков, склонны к трансформациям. Непредсказуемость и кажущаяся случайность их превращений — общая черта всех произведений художника. «Нечто превращается во что-то, и, наоборот, что-то вдруг оборачивается чем-то еще. Привычные для Горшкова скульптуры из металла становятся надувными, а живописные холсты оказываются светодиодными табло; на беспредметных картинах проступают «фотожабы», и место объектов занимают ландшафты с накладными синтетическими кудрями и тряпками, «обжитые» пластиковыми животными; резервуар с булькающей водой, гирлянды и двигающаяся мебель складываются в тотальную инсталляцию», — отмечают кураторы выставки.

«Данная скульптура может восприниматься и как паблик арт, и как скульптура в галерейном формате и даже как картина, имеющая такую круглую форму. Для меня здесь важно, что я развиваю жанр надувной фигуры, внося живописные, коллажные элементы, добавляя фактуры и реди-мэйды. На мой взгляд, это выводит объект, пошитый по принципу рекламной куклы, на уровень полноценной скульптуры, которую можно воспринимать не просто как некий знак или «вау-объект», но и как некое аутентичное тело, обладающее неким витальным обаянием» — говорит художник.