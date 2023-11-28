В музее петербургского авангарда открывается выставка «Футуристическая елка»

Выставка, посвященная 110-летию со дня премьеры первой футуристической оперы «Победа над солнцем», заработает с 30 декабря. Среди экспонатов выставки — копии эскизов костюмов и декораций к опере, елочные игрушки и издания футуристов из собрания Государственного музея истории Петербурга.
В декабре 1913 года прошла премьера первой футуристической оперы «Победа над Солнцем» — событие в истории русского авангарда. Над произведением трудились ведущие русские авангардисты: Крученых написал либретто, Матюшин сочинил музыку, Малевич создал декорации и костюмы, а Хлебников дополнил текст оперы прологом.
Актерами выступали студенты-любители. Они специально пели невпопад, оскорбляя привычный оперный вкус. Музыка, основанная на диссонантных звучаниях, исполнялась на расстроенном рояле. Захват в плен Солнца и победа над ним знаменовали победу футуристов над старым миром. Постановка шокировала зрителей того времени и сопровождалась оглушительным скандалом.
«По замыслу авторов, основная тема пьесы заключается в защите техники, в частности — авиации. Появление в финале спектакля фигуры авиатора символично. Пленение Солнца освободило человека от «тяжести всемирного тяготения» и поэтому футурист воспринимает мир одновременно и снизу, и с высоты аэроплана. Эта идея нашла воплощение в современной работе художника Тараканова «Елка-авиатор», которая является главным экспонатом выставки», — рассказали в музее истории Петербурга.
Поэт-футурист Каменский участвовал в организации «Елки футуристов» в Политехническом музее, которая состоялась 30 декабря 1917 года. На выставке, которая начнет работу с 30 ноября, представят копии эскизов костюмов и декораций к опере «Победа над Солнцем», опубликованные в 1973 году в технике шелкографии галереей Гмуржинской (Кельн), из коллекции Государственного музея истории Петербурга, а также деревянную ложку как символ нового искусства, елочные игрушки и издания футуристов из собрания Государственного музея истории Петербурга.
В рамках дополнительной программы 3 и 5 декабря в 15:00 проведут экскурсию по выставке «Футуристическая елка». Попасть на выставку можно по билету на посещение музея петербургского авангарда.
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