В музее петербургского авангарда открывается выставка «Футуристическая елка»

В декабре 1913 года прошла премьера первой футуристической оперы «Победа над Солнцем» — событие в истории русского авангарда. Над произведением трудились ведущие русские авангардисты: Крученых написал либретто, Матюшин сочинил музыку, Малевич создал декорации и костюмы, а Хлебников дополнил текст оперы прологом.

Актерами выступали студенты-любители. Они специально пели невпопад, оскорбляя привычный оперный вкус. Музыка, основанная на диссонантных звучаниях, исполнялась на расстроенном рояле. Захват в плен Солнца и победа над ним знаменовали победу футуристов над старым миром. Постановка шокировала зрителей того времени и сопровождалась оглушительным скандалом.

«По замыслу авторов, основная тема пьесы заключается в защите техники, в частности — авиации. Появление в финале спектакля фигуры авиатора символично. Пленение Солнца освободило человека от «тяжести всемирного тяготения» и поэтому футурист воспринимает мир одновременно и снизу, и с высоты аэроплана. Эта идея нашла воплощение в современной работе художника Тараканова «Елка-авиатор», которая является главным экспонатом выставки», — рассказали в музее истории Петербурга.