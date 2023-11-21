Музей нонконформистского искусства и «Пушкинская-10» исследуют историю мастерских арт-центра в рамках выставки «Карта Памяти»

Проект расскажет о более чем 30-летней истории творческих мастерских на «Пушкинской-10», чтобы сохранить память о всех участниках местной творческой коммуны и сделать их наследие доступным как исследователям, так и широкой аудитории. Экспозиция представит собой интерактивную карту — с ее помощью можно совершить виртуальное путешествие по мастерским арт-центра, узнать кто и когда работал в каждой мастерской.

Арт-центр «Пушкинская-10» О творческих мастерских: Широкой аудитории «Пушкинская-10» известна своими выставками, концертами, атмосферными дворами и лестницами, где еще сохранился дух ленинградского андеграунда и бунтарских девяностых. Многие посетители обращают внимание на множество закрытых дверей в главном корпусе арт-центра. Но мало кто знает, что за ними скрывается. Больше трети помещений «Пушкинской-10» занимают мастерские, где работают творческие люди всех мастей: художники, музыканты, актеры, литераторы, исследователи. Можно смело сказать, что творческие мастерские — душа «Пушкинской», и вместе с тем — наименее доступные нашей публике пространства.

Совместный проект «Карта Памяти» Музея нонконформистского искусства и арт-центра «Пушкинская-10» откроется 23 ноября в галерее «Самиздат». Вход на вернисаж свободный — по предварительной регистрации.

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