Какие работы покупают на ярмарках совриска и сколько стоит актуальный арт? Рассказывают петербургские галереи

Год подходит к концу, а значит наступает время подводить различные итоги. Галереи, как представители коммерческого полюса системы искусства, свои зачастую измеряют в цифрах: подбивают доходы и расходы, считают прибыль и оценивают успешность участия в ярмарках совриска. Не понаслышке знаю, какое важное место они занимают в стратегическом планировании. Подготовка к участию в них иногда требует нескольких месяцев и мобилизует все силы не только сотрудников, но и самих художников.

Вообще этот год был плодотворным на ярмарки современного искусства. Помимо ежегодной и главной для российской сцены столичной Cosmoscow, две крупные прошли и в Петербурге. Это вторая ярмарка «1703» и дебютная Port Art Fair (PAF) от «Севкабель Порта», курируемая Анной Заведий. С успешным стартом можно также поздравить нижегородскую «Контур», специализирующуюся на графике. Кроме того, некоторым галереям из Петербурга удалось принять участие и в зарубежных ярмарках. Вот что рассказывают коллеги.