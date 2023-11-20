Какие работы покупают на ярмарках совриска и сколько стоит актуальный арт? Рассказывают петербургские галереи

Ежегодно в России проходит несколько важных ярмарок современного искусства. Мы попросили петербургские галереи рассказать об их опыте участия в главных из них в 2023-м: как они оформляли стенды, каких художников лучше всего раскупали, а также о каком порядке цен идет речь (для всех неофитов коллекционирования, собирающихся начать собственное собрание!). Обо всем этом с коллегами пообщался куратор Илья Крончев-Иванов.
Коллаж из работ, представленных галереями на арт-ярмарках.
Год подходит к концу, а значит наступает время подводить различные итоги. Галереи, как представители коммерческого полюса системы искусства, свои зачастую измеряют в цифрах: подбивают доходы и расходы, считают прибыль и оценивают успешность участия в ярмарках совриска. Не понаслышке знаю, какое важное место они занимают в стратегическом планировании. Подготовка к участию в них иногда требует нескольких месяцев и мобилизует все силы не только сотрудников, но и самих художников.
Вообще этот год был плодотворным на ярмарки современного искусства. Помимо ежегодной и главной для российской сцены столичной Cosmoscow, две крупные прошли и в Петербурге. Это вторая ярмарка «1703» и дебютная Port Art Fair (PAF) от «Севкабель Порта», курируемая Анной Заведий. С успешным стартом можно также поздравить нижегородскую «Контур», специализирующуюся на графике. Кроме того, некоторым галереям из Петербурга удалось принять участие и в зарубежных ярмарках. Вот что рассказывают коллеги.
Экспозиция стенда галереи на ярмарке графики «Контур», Нижний Новгород, 2023.
Marina Gisich Gallery
Где участвовали:
«Контур», Санкт-Петербургская ярмарка «1703», Cosmoscow
Что показывали:
На «Контуре» галерея представила графические работы Татьяны Ахметгалиевой и Аси Маракулиной. Их стоимость варьировалась в диапазоне от 500 до 7 000 евро.
«Участие стало экспериментом для нашей галереи», — рассказала директор Marina Gisich Gallery Галина Леонтьева. — «Во-первых, это был первый выпуск ярмарки, который оказался весьма успешным, а во-вторых, мы работали в демократичном для нас формате, так как все участники показывали только графические работы».
Экспозиция стенда галереи на ярмарке 1703. Санкт-Петербург, 2023. Работа Григория Майофиса.
На «1703» галерея представила работы Григория Майофиса, Владимира Кустова, Ольги Тобрелутс, Елены Губановой и Ивана Говоркова. Каждая из них в той или иной степени воплощала идею изменчивости мира и иллюзорности той реальности, которую мы воспринимаем как безусловную данность. Стоимость составляла от 3 500 до 26 000 евро. Самой коммерчески успешной сделкой оказалась продажа новой работы Григория Майофиса из серии «Mixed Reality» (2019 —2022 годы). Сквозь призму водной глади на ней проглядывается изображение русалки в VR-очках — чем не претендент на символ минувшего года.
Экспозиция стенда галереи на ярмарке Cosmoscow, Москва, 2023.
На Cosmoscow Marina Gisich Gallery была представлена двумя стендами. На первом показали новый эпизод серии «Человеческий проект» Керима Рагимова; инсталляцию Александра и Лизы Цикаришвили, созданную специально для ярмарки; живопись и скульптуры Семена Мотолянца и видео-арт Татьяны Ахметгалиевой. На втором стенде развернулась тотальная инсталляция «НИИ PARAZIT», созданная объединением PARAZIT, в котором на данный момент состоят 67 художников в возрасте от 16 до 72 лет. Среди них как заслуженные, так и молодые авторы, лишь недавно начавшие свою карьеру. «PARAZIT — очень важное культурное явление для российской сцены, самая долгоживущая самоорганизованная художественная группа в нашей стране. Поэтому в качестве благодарности за признание Cosmoscow нашего стенда лучшим в прошлом году в 2023-м мы решили представить это объединение художников, не звучавшее никогда ранее в пространстве арт-рынка, так как изначально оно имело некоммерческую направленность», – пояснила директор галереи.
«В этом году мы не боялись экспериментировать с новыми для нас форматами, что помогло обнаружить дополнительный коммерческий потенциал у ряда наших авторов», – продолжает Галина Леонтьева. – «В целом, все ярмарки для нас были успешными, традиционно хочется отметить Cosmoscow, где мы продали практически все работы. А часть из них вошли в музейные коллекции. Большим интересом и спросом пользовались PARAZIT. В следующем году мы точно повторим этот график, но, возможно, будут и другие ярмарки».
Экспозиция стенда галереи на ярмарке BAD+, Бордо, Франция, 2023.
MYTH Gallery
Где участвовали:
BAD+ (Bordeaux Art and Design) во Франции, Санкт-Петербургская ярмарка «1703», Cosmoscow
Что показывали:
На ярмарке современного искусства в Бордо галерея представила живопись Петра Кирюши, а также графику — его же, Лизы Бобковой и Никиты Селезнева. «Так как мы участвовали в BAD+ во второй раз, многие коллекционеры, с которыми мы познакомились в прошлому году, возвращались к нам на стенд. Они уже знали работы Лизы Бобковой, так как она была представлена в 2022-м, а также проявляли интерес и к графике Петра Кирюши», – рассказывает основательница и директор галереи Юлия Вяткина. Одна из продаж — графический лист Бобковой «A recurrent bout of humanism» стоимостью 1350 евро.
Экспозиция стенда галереи на ярмарке 1703, Санкт-Петербург, 2023.
На «1703» галерея представила моностенд с буквально одной масштабной пятнадцатиметровой работой — Вадима Михайлова. В начале 2023 года ее показывали в музее современного искусства PERMM (Пермь). На ярмарке работу Михайлова «Беатификация Самоделкина» продали за 8 500 евро.
Экспозиция стенда галереи на ярмарке Cosmoscow, Москва. 2023.
На Cosmoscow галерея представила трех художников: снова Вадима Михайлова, Алину Глазун и Егора Федоричева. «Мы продали довольно много работ каждого из участников, особой популярностью пользовались небольшие объекты Алины Глазун», — объясняет сотрудница галереи Ксения Филиппова. Самой дорогостоящей работой стал живописный триптих Егора Федоричева из серии «В ожидании варваров» (2023), ушедший за 19 500 евро. Второе место заняла масштабная инсталляция Алины Глазун «Без названия» (2023). Ее приобрели за 7 000 евро.
Лиза Бобкова. A recurrent bout of humanism. 2023.
«В целом, участие в ярмарках в этом году было очень удачным. У нас появились новые коллекционеры — как российские, так и зарубежные. По продажам каждая из ярмарок оказалась успешной. Мы планируем продолжать участвовать в них, но не собираемся останавливаться на достигнутом», — резюмировала основательница и директор MYTH Gallery Ольга Профатило.
Anna Nova Gallery
Где участвовали:
BAD+ (Bordeaux Art and Design) во Франции, Cosmoscow, SWAB в Барселоне
Что показывали:
На Cosmoscow галерея представила работы Александры Гарт, Петра Дьякова и Дениса Патракеева. В этом году в фокусе стенда была не живопись, а графика и скульптура. Эти медиа до сих пор остаются не самыми популярными на рынке современного искусства, поэтому галерея решила показать насколько они могут быть впечатляющими.
«Представленные на стенде бронзовые скульптуры Дениса Патракеева и Петра Дьякова вызвали большой интерес среди коллекционеров», — рассказала сотрудница галереи Элина Сологуб. — «Две работы были проданы еще до открытия, а на другие выстроилась очередь из желающих. Во время превью были раскуплены все скульптуры Дьякова на стенде, включая «Декламатора» за 540 000 рублей. Один из новых объектов с природным камнем Патракеева ушел в первые же часы за 640 000 рублей. А масштабный черный пергамин Александры Гарт стал частью известной частной коллекции. Продажи также продолжались после окончания ярмарки, например, ключевая и самая дорогая работа стенда, объект Дениса Патракеева из серии «Целение» (2019), был продан за 1 100 000 рублей».
Экспозиция галереи на ярмарке BAD+ в Бордо, 2023.
Во Франции на BAD+ галерея показала соло Анны Андржиевской. Стенд превратился в фантастический салон красоты, стены которого были оформлены живописными работами художницы. «Публика воспринимала их с живым интересом. Зрители задерживались на нашем стенде и детально изучали персонажей на холстах. Продажи были низкие, но несколько картин Андржиевской ушли в частные собрания», — отметили в галерее. «Соната» была продана за 4000 евро, «Огненный шар» — за 4300 евро. Самой дорогой работой на стенде стал масштабных холст «Побег» за 10 000 евро. Он дожидается своего будущего коллекционера в Петербурге — в самой галерее.
Анна Андржиевская. Соната. 2023
В Барселоне галерея также представила проект Анны Андржиевской под названием «sonrisa». Это часть масштабной серии выставок художницы, посвященных темам миграции, укрытия и мимикрии. Работы рифмовались с основной тематикой ярмарки, которая фокусировалась на последних тенденциях современного искусства, связанных с уходом от фигуративности и погружением в абстракцию, соединяющей сюрреалистические сюжеты с поэтическими и красочными пейзажами. «Сразу купили несколько небольших работ за 1500 евро каждая. Испания нас тоже встретила благосклонно и принесла много новых знакомств, а также хорошие отзывы посетителей о творческой практике художницы».
Экспозиция стенда галереи на ярмарки Cosmoscow в Москве, 2023.
«В этом году особенно успешно прошла Cosmoscow. Было много новых покупателей, больше, чем в прошлом году. Участие в зарубежных ярмарках для нас — это всегда уникальная возможность заявить и рассказать о себе, а также получить ценные контакты, расширить систему связей и партнерств. Мы познакомились с различными зарубежными кураторами и экспертами в области современного искусства. Мы уже планируем участие в других европейских ярмарках в 2024 году, например, нас пригласили на Hybrid Art Fair в Мадриде», — рассказали о планах в галерее.
Экспозиция стенда галереи на ярмарке 1703, Санкт-Петербург, 2023.
Name Gallery
Где участвовали:
Санкт-Петербургская ярмарка «1703», Cosmoscow
Что показывали:
На обеих ярмарках галерея представила стенд из работ трех художников: Петра Белого, Родиона Китаева и самуилла маршака. Каждый из них по-своему осмыслил происходящее в мире и стране. Белый в своих монотипиях рассуждал об апокалипсисе и том, что останется после катастрофы; в живописи самуилла маршака присутствовали тревога, беспокойство, переживание и разрушение чего-то нематериального. А холсты и инсталляции Родиона Китаева, разделяя общую эмоциональность, иллюстрировали страшные и болезненные мотивы.
На стендах галереи было продано около 70% работ. Самая крупная сделка произошла в первый час превью ярмарки Cosmoscow. Ее предметом стала «Июнь собак» самуилла маршака за 800 000 рублей. Цена остальных проданных работ варьировалась от 120 000 до 450 000 рублей.
Экспозиция стенда галереи на ярмарки Cosmoscow в Москве, 2023.
«Обе ярмарки прошли удачно», — рассказали сотрудница галереи Василиса Дмитриева и основательница Оксана Корнеева. — «Так как ярмарка в Петербурге проводится только второй год, то было ожидаемо, что гости будут пока присматриваться. Однако у нас все равно состоялось много приятных знакомств и некоторое количество продаж. Также были гости, которые ознакомились с произведениями в Петербурге, а потом вернулись за ними уже на Cosmoscow. В Москве было много новых покупателей. Это говорит о том, что все больше людей предпочитают современное искусство, а также понимают значимость его приобретения. Мы верим, что и петербургская ярмарка «1703» наберет такие же обороты, как Cosmoscow, и будет приносить хороший коммерческий результат».
Выставка Алисы Гвоздевой «Глупая душа» в Luda Gallery. 2023.
Luda Gallery
Где участвовали:
Port Art Fair (PAF), Cosmoscow
Что показывали:
На ярмарке в «Севкабель Порту» галерея представила резидентов (и тех, кто ими были на тот момент). Это, например, Андрей Кузьмин, Катерина Веселовская, Света Исаева, Алена Петит, Влад Кульков, Вадим Михайлов, Наташа Хабарова, Алиса Гвоздева. На Cosmoscow на стенде были работы трех художниц — уже упомянутых Алисы Гвоздевой и Катерины Веселовской, а также Греты Димарис.
«Участие в ярмарках было вынужденной мерой, так как галерея переходит на самоокупаемость (до этого она существовала на частные дотации. — Прим. авт.), — рассказали сотрудница галереи Евгения Чернега и куратор галереи Петр Белый. — «Мы представляем как молодых художников, так и сложившихся авторов, которые, на наш взгляд, недостаточно оценены. Отдельно мы всегда показываем литографии, которые художники создают в нашей печатной студии. Это совершенно уникальные вещи, недорогие и качественные. Такая политика позволяет начинающим коллекционерам получить работы известных авторов за небольшие деньги. Планы на будущее в нынешней ситуации строить трудно, но мы хотим в дальнейшем участвовать в коммерческих ярмарках, хотя основной профиль нашей галереи — кураторские исследования и экспериментальные проекты».
Павел Плетнев. Серия «Банки». 2023.
Didi Gallery
Где участвовали:
Cosmoscow, Blazar
Что показывали:
На Cosmoscow галерея представляла Сашу Браулова, Павла Плетнева и Константина Решетникова. Концепция стенда была посвящена размышлению о коллективной памяти и ее свойствах — забвении, искажении и создании ложных воспоминаний. Были объекты, скульптуры и вышивки от 50 000 до 500 000 рублей. В общей сложности в дни ярмарки продали 73 произведения.
На ярмарке Blazar галерея представила новую серию скульптур Влада Муханова, керамические объекты Катерины Алимовой, живопись и графику Данила Дэге.
Данил Дэге «Драцена в горшке». 2022. В частной коллекции.
«Каждый год команда галереи продумывает стратегию, от которой зависят финальный состав участников и концепция стенда», — рассказала куратор галереи Зарина Ахметзянова. — «Большинство представленных работ создали специально для ярмарок. На Blazar это были арт-объекты в диапазоне от 20 000 до 265 000 рублей. Продалась вся живопись и графика (в том числе то, что мы незапланированно довозили из Петербурга после дня превью). Также купили большую часть скульптур в дни ярмарки, а несколько уже после нее».
Текст: Илья Крончев-Иванов
Комментарии (0)