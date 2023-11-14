Он открывается для посетителей впервые за долгое время — пространство находится в бывшем коридоре, обычно закрытом для посещения. Не только здесь, а также в Красном и Зеленом залах Екатерининского собрания будет работать арт-резиденция — постоянно действующая выставочная галерея и центр исследования современного искусства, где будут проходить выставки, публичные дискуссии, практикумы и просветительские программы от арт-резидентов площадки и российских кураторов.
Первой экспозицией, которая пройдет в стенах новой арт-площадки, станет совместный с Marina Gisich Projects проект «Каморка с путти». В отмеченном вечностью и вновь возвращенном в современный контекст пространстве Белого зала, ранее служившего подсобным помещением, будут представлены работы трех художников независимого творческого объединения PARAZIT — Семена Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника.
О выставке «Каморка с путти»:
Экспериментальный проект «Каморка с путти» словно замыкает круг: художники наполняют чистым, свободным от коммерции творческим высказыванием пространство бывшего коридора, не отрицая, а напротив усиливая его «подсобную» функцию. Коля Садовник, словно печальный маляр, создает крупную живопись, полную экспрессии и конкретности. Дмитрий Жеравов делает шпалеры из холстов и масляных красок, борясь с раздражающей сыростью и наполняя пространство красотой и теплотой — тем редким ощущением уюта и комфорта, которого так не хватает в осенние дни. Семен Мотолянец придумывает приспособление из велосипедной шины с прорезями в форме букв, способное умерить чересчур яркий, ослепляющий свет ламп в темных коридорах.
Экспозиция в Белом зале Екатерининского собрания откроется для зрителей «Петербург-концерта» с 16 ноября — увидеть ее можно в дни проведения мероприятий. Для остальных посещение будет организовано бесплатно по регистрации.
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