Русский музей готовит крупнейшую за почти 90 лет выставку Василия Сурикова

В экспозицию войдут более 120 живописных и графических произведений художника из собраний музеев Петербурга, Москвы и Красноярска — в том числе знаменитые исторические картины «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин».
На выставке к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, которая станет крупнейшей за почти 90 лет, впервые после сложной реставрации представят знаменитые монументальные полотна «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». Наравне с ними в экспозицию войдут портреты, акварели, образцы книжной иллюстрации и этюды Сурикова к историческим картинам. «Эти этюды, как и выразительные портреты близких художнику людей, являют собой уникальную галерею, раскрывающую разные аспекты русского национального характера», — отмечают в Русском музее.
Отдельный раздел выставки посвящен выдающимся полотнам, исполненным на сюжеты из Библии и истории Церкви. Особое внимание заслуживают большие полотна художника — «Милосердный самаритянин» и «Благовещение», привезенные из Красноярска — родины художника, а также картина «Исцеление слепорожденного» из коллекции Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. «Это уникальное трагическое по звучанию произведение, практически неизвестное широкой публике, было создано мастером вследствие потрясения, вызванного безвременной кончиной его жены», — отмечают в Русском музее.
Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» пройдет с 1 декабря 2023 года по 13 мая 2024-го в Русском музее (корпус Бенуа).
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