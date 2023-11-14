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Искусство

Русский музей готовит крупнейшую за почти 90 лет выставку Василия Сурикова

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В экспозицию войдут более 120 живописных и графических произведений художника из собраний музеев Петербурга, Москвы и Красноярска — в том числе знаменитые исторические картины «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин».

Василий Суриков, "Переход Суворова через Альпы в 1799 году". 1899 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, "Переход Суворова через Альпы в 1799 году". 1899 год

Василий Суриков, автопортрет. 1915 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, автопортрет. 1915 год

На выставке к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, которая станет крупнейшей за почти 90 лет, впервые после сложной реставрации представят знаменитые монументальные полотна «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». Наравне с ними в экспозицию войдут портреты, акварели, образцы книжной иллюстрации и этюды Сурикова к историческим картинам. «Эти этюды, как и выразительные портреты близких художнику людей, являют собой уникальную галерею, раскрывающую разные аспекты русского национального характера», — отмечают в Русском музее.

Василий Суриков, "Покорение Сибири Ермаком". 1895 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, "Покорение Сибири Ермаком". 1895 год

Василий Суриков, "Степан Разин". 1906 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, "Степан Разин". 1906 год

Отдельный раздел выставки посвящен выдающимся полотнам, исполненным на сюжеты из Библии и истории Церкви. Особое внимание заслуживают большие полотна художника — «Милосердный самаритянин» и «Благовещение», привезенные из Красноярска — родины художника, а также картина «Исцеление слепорожденного» из коллекции Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. «Это уникальное трагическое по звучанию произведение, практически неизвестное широкой публике, было создано мастером вследствие потрясения, вызванного безвременной кончиной его жены», — отмечают в Русском музее. 

Василий Суриков, "Сибирячка". 1909 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, "Сибирячка". 1909 год

Василий Суриков, "Старик-огородник". 1882 год
Пресс-служба Русского музея

Василий Суриков, "Старик-огородник". 1882 год

Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» пройдет с 1 декабря 2023 года по 13 мая 2024-го в Русском музее (корпус Бенуа).

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