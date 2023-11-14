Русский музей готовит крупнейшую за почти 90 лет выставку Василия Сурикова

На выставке к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, которая станет крупнейшей за почти 90 лет, впервые после сложной реставрации представят знаменитые монументальные полотна «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». Наравне с ними в экспозицию войдут портреты, акварели, образцы книжной иллюстрации и этюды Сурикова к историческим картинам. «Эти этюды, как и выразительные портреты близких художнику людей, являют собой уникальную галерею, раскрывающую разные аспекты русского национального характера», — отмечают в Русском музее.