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Искусство

В МИСПе продолжается ретроспектива Оскара Клевера — живописца, театрального художника и иллюстратора

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Это первое масштабное знакомство с наследием незаслуженно забытого представителя отечественного искусства ХХ века.

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Из цикла "Письма к принцессе". 1917 год. Бумага, акварель

В экспозицию выставки «Сон — белый конь» вошли не только работы живописца, акварелиста, театрального художника и книжного иллюстратора, но и материалы его непростой биографии — о раннем периоде творчества, театральной деятельности, жизни в лагере для перемещенных лиц во время войны и возвращении в Ленинград. Каждый из периодов Оскар Клевер воплощал в литературных работах-переживаниях последних лет своей жизни.

Оскар Клевер. Иллюстрация к поэме Марины Цветаевой "Молодец", 1942 год. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Иллюстрация к поэме Марины Цветаевой "Молодец", 1942 год. Бумага, акварель

Оскар Клевер. Иллюстрация к пьесе Генрика Ибсена "Пер Гюнт", 1972 год. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Иллюстрация к пьесе Генрика Ибсена "Пер Гюнт", 1972 год. Бумага, акварель

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

О творчестве Оскара Клевера:

Несмотря на то, что Клевер большую часть жизни посвятил театру, мировую известность ему принесли иллюстрации к произведениям русских и зарубежных классиков. Среди последних главное место занимают акварели к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, часть которых он подарил дому-музею Андерсена в датском городе Оденсе.

Художественную манеру мастера отличает подробность изображений в совокупности с элегантностью цветовых решений. Даже в произведениях мистической направленности, подобных циклу «Привидения», присутствует реалистическая точность деталей, усиливающая эмоциональность сюжетной основы. В целом искусство Клевера апеллирует к любимому им времени романтизма — первой половине XIX века. Свойственное романтизму смешение реальности и вымысла находит благодарный отклик в его работах.

Оскар Клевер. Из цикла "Привидения", 1930-1970-е годы. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Из цикла "Привидения", 1930-1970-е годы. Бумага, акварель 

Оскар Клевер. Из цикла "Привидения", 1930-1970-е годы. Бумага, акварель
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Оскар Клевер. Из цикла "Привидения", 1930-1970-е годы. Бумага, акварель

Выставка «Сон — белый конь» открыта до 26 ноября 2023 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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