Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

О творчестве Оскара Клевера:

Несмотря на то, что Клевер большую часть жизни посвятил театру, мировую известность ему принесли иллюстрации к произведениям русских и зарубежных классиков. Среди последних главное место занимают акварели к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, часть которых он подарил дому-музею Андерсена в датском городе Оденсе.

Художественную манеру мастера отличает подробность изображений в совокупности с элегантностью цветовых решений. Даже в произведениях мистической направленности, подобных циклу «Привидения», присутствует реалистическая точность деталей, усиливающая эмоциональность сюжетной основы. В целом искусство Клевера апеллирует к любимому им времени романтизма — первой половине XIX века. Свойственное романтизму смешение реальности и вымысла находит благодарный отклик в его работах.