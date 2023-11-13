Скульптуре Степан Эрьзя учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества — у Сергея Волнухина и Павла Трубецкого. С 1906 по 1914 год скульптор жил и работал в Италии и Франции, участвовал в международных выставках в Венеции и Милане, а также выставке «Осенний салон» в Париже. В этот период своего творчества мастер стоял на пути революционного обновления искусства скульптуры, опираясь на достижения мирового искусства и народное творчество эрзянского народа.

На выставке можно увидеть автопортрет Степана Эрьзи, выполненный им в 1947 году из дерева кебрачо. На момент создания этого произведения скульптору было уже 70 лет, хотя изображает он себя молодым и в самом расцвете сил. «С помощью непростого в работе материала — коры и древесины нескольких видов деревьев, произрастающих в Южной Америке (кебрачо) — Эрьзя создал своеобразный портрет-исповедь, раскрывающий перед зрителем внутренний мир художника», — отмечают в Музее Академии художеств.

Музей Академии художеств О творчестве Николая Фешина и Степана Эрьзя: Главная тема искусства Фешина и Эрьзи — человек. Человек был им интересен в самых различных проявлениях. И эта направленность мысли мастеров ярчайшим образом отражена в экспозиции с помощью представленных на ней исторических произведений, жанровых композиции, портретов, ню. Трактовка образа всегда отличается глубиной, эмоциональностью, внешней и внутренней динамикой. Оба мастера любили монументальный характер формы, ясно читаемый даже в небольших по размеру произведениях. Однако при этом их никогда не покидала искренность и поэтическое начало. Деревенское и городское, национальное и всеобщее — две эти составляющие образного мира Фешина и Эрьзи стали основой их деятельности. Вообще, интерес к национальной культуре и человеку как ее носителю (марийцы, русские, индейцы, аргентинцы) сущностно важен для этих художников. Он знаменует возможность не раствориться в условно-приблизительных категориях человеческого существования. Взгляд на человечество через конкретную личность — это более глубокий и честный подход к экзистенциальной проблематике, особенно значимой для искусства XX столетия.

Выставка пройдет с 17 ноября 2023 года по 3 марта 2024-го в парадных залах Музея Академии художеств на Университетской набережной, 17.

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