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Искусство

Даты Культурного форума в Петербурге в следующем году могут перенести

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Это связано с неблагоприятной погодой в ноябре. Так, мероприятия могут проводить в начале сентября или в период белых ночей.

Baturina Yuliya/shutterstock

В 2024 году даты проведения Культурного форума в Петербурге могут измениться, чтобы мероприятие проходило в более комфортную погоду. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что изначально ноябрь был выбран, потому что он менее насыщен событиями в городе. «Идёт разговор о возможном переносе дат на более комфортное по погоде время. Речь идет о том, что, может быть, проводить его, скажем, в начале сентября или, если удастся найти окошко, в период белых ночей», — отметил чиновник для ТАСС.

Впрочем, по словам советника по вопросам культуры, неудачного времени года для проведения Международного культурного форума нет. Мероприятие в первую очередь предназначено для продуктивной работы, а не развлечений.

Напомним, что Международный культурный форум пройдет в Петербурге уже на следующей неделе с 16 по 18 ноября.

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