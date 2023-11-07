Максим Има создает «Слухи» — художественно-исследовательский проект и выставку в двух частях

Максим Има

О художественно-исследовательском проекте «Слухи»:

В работе с аудиторией мне очень интересно использовать оммажи — как способ диалога между участниками. Во все времена из уст в уста передавались слухи, сплетни, легенды. Мне кажется интересным попробовать через рисунок показать то, как может меняться изначальная информация, проходя через каждого человека как через фильтр. Локации выставки — коворкинги — очень уместны для этого проекта. Коворкинг, даже следуя из его названия, — это место для коллективной работы и обмена информацией с целью достижения результата. Но также многие приходят сюда ради уединения и хотят сконцентрироваться на рабочих процессах. Структурно наш проект одновременно и про коммуникацию, и про медитативное погружение в себя. Начиная с общей встречи и знакомства, в дальнейшем я общался с каждым из участников на те темы, которые ему близки, параллельно наблюдая, как они перерисовывают рисунок предыдущего участника.

Отчасти я намеренно отвлекал их, чтобы создать эффект информационного шума, но иногда замолкал или оставлял их наедине с рисованием. Было важно увидеть то, как менялся стиль рисования, и как постепенно трансформировалась общая сюжетная линия.

Самое важное наблюдение, что никто из участников не задался вопросом — а что мы рисуем? Точно ли это абстракция или все же исходный рисунок имел какую-то конкретику?