Максим Има создает «Слухи» — художественно-исследовательский проект и выставку в двух частях

Вместе с куратором Анастасией Прониной он размышляет над тем, что происходит с информацией в процессе коммуникации. То, как по-разному люди воспринимают один и тот же массив текста или изображение, как подчас причудливо путешествует информация от человека к человеку посредством различных медиумов — все это натолкнуло художника на идею исследовательского проекта, который продемонстрирует участникам и зрителям, что передача информации — это сложный и запутанный процесс, приводящий порой к незапланированным результатам.
Для художественно-исследовательского проекта художник, со-фаундер галереи 10.203 и (дважды!) лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Има создал несколько графических изображений, которые передает следующему участнику проекта — а он, в свою очередь, создаст омажи на работы автора и передает следующему, пока круг не замкнется. Результат — полноценная выставка из 12 работ — это наглядное пособие о том, как происходит передача информации на примере визуальной от человека к человеку.
Проект «Слухи» состоит из двух частей. Первая откроется 10 ноября в пространстве коворкинга Kazanskaya-Page на Казанской улице, 3, вторая — 18 ноября в Avenue-Page на Аптекарской набережной, 18. Они связаны между собой идеей, имея при этом разный состав участников. «Если в проект на Казанской участники были набраны через опен-колл, условием которого было не обязательное наличие навыков рисования, нас интересовали профессия и разнообразие жизненных опытов. То Avenue-Page приняли участие профессиональные художники. В итоге мы попытаемся проанализировать, как с задачей пересказа справляются профессиональные художники, люди с сформировавшимся художественным стилем и с ярко выраженной "профдеформацией" и авторы, не имеющие каких-то рамок собственного стиля, над которыми не довлеет высокое звание "художник"», — говорит куратор Анастасия Пронина.
О художественно-исследовательском проекте «Слухи»:
В работе с аудиторией мне очень интересно использовать оммажи — как способ диалога между участниками. Во все времена из уст в уста передавались слухи, сплетни, легенды. Мне кажется интересным попробовать через рисунок показать то, как может меняться изначальная информация, проходя через каждого человека как через фильтр. Локации выставки — коворкинги — очень уместны для этого проекта. Коворкинг, даже следуя из его названия, — это место для коллективной работы и обмена информацией с целью достижения результата. Но также многие приходят сюда ради уединения и хотят сконцентрироваться на рабочих процессах. Структурно наш проект одновременно и про коммуникацию, и про медитативное погружение в себя. Начиная с общей встречи и знакомства, в дальнейшем я общался с каждым из участников на те темы, которые ему близки, параллельно наблюдая, как они перерисовывают рисунок предыдущего участника.
Отчасти я намеренно отвлекал их, чтобы создать эффект информационного шума, но иногда замолкал или оставлял их наедине с рисованием. Было важно увидеть то, как менялся стиль рисования, и как постепенно трансформировалась общая сюжетная линия.
Самое важное наблюдение, что никто из участников не задался вопросом — а что мы рисуем? Точно ли это абстракция или все же исходный рисунок имел какую-то конкретику?
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