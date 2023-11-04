Патриарх Кирилл представил подлинник иконы Казанской Божией Матери. Больше столетия она считалась утраченной

По словам Патриарха Кирилла подлинная икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкино в специальном помещении вместе с другими работами иконописцев. Рассматривая изображения святых и увидев икону Казанской Божией Матери, патриарх подумал, что речь идет об искусно выполненной подделке, однако после искусствоведческой экспертизы стало понятно, что «образ принадлежит той самой эпохе, в которой создан был чудотворный образ».

«И поскольку образ является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идёт о чудотворном образе. О том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились», — рассказал глава РПЦ.

Согласно воспоминаниям икона явила себя после разрушительного пожара в Казани в 1579 году, после трагических событий десятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела откопать икону с её изображением на пепелище, что и было сделано. В дальнейшем икона Казанской Божией Матери сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, а перед Полтавской битвой в 1709 году перед святыней молился император Пётр I.

В 1904 году икона была похищена из Казанского Богородицкого монастыря и, как считалось, впоследствии была сожжена в печи. Во время суда преступники заявили, что их интересовал только драгоценный оклад — накладное украшение, которое покрывает всю иконную доску за исключением нескольких значимых элементов.

Напомним, что летом знаменитую икону Андрея Рублева «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Подробнее о передаче изображения, а также о рисках для иконы мы писали здесь.