Петербург глазами Олега Шагапова покажут на фотовыставке «Внутри города» в галерее «Свиное рыло»

Кир Шаманов

О творчестве Олега Шагапова:

Искусство фотографии всегда балансирует на грани документа. Портретное или архитектурное фото не только фиксирует пластику игры света и тени, но и документально останавливает состояние модели или места во времени. Петербургские фотографии Олега Шагапова я наблюдаю давно, даже сам бывал схвачен его объективом.

Изучив технические аспекты в молодости, Шагапов окунается в документацию рок-концертов и жизнь ночных клубов и баров Петербурга, многочисленные портреты завсегдатаев, концертные ситуации, восходящее и затухающие звезды и звездочки…

Для фотографа из Петербурга того времени это было смело, ведь вокруг барочной роскошью нависала балконами, канделябрами богатейшая архитектурная натура и мощнейшая фотографическая традиция. И Шагапов не манкирует традициями ленинградской фотографии, а творчески переосмысляет их, взбалтывает и смешивает их с рок-н-роллом, хард-кором, хаусом, барным шумом, внезапным одиночеством и всеми теми настроениями и впечатлениями, которые живут внутри Петербурга.