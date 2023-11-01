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Искусство

Петербург глазами Олега Шагапова покажут на фотовыставке «Внутри города» в галерее «Свиное рыло»

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По словам писателя, художника и искусствоведа Кира Шаманова, это тот случай, когда автор через фотоаппарат «действительно неутомимо изучал Петербург десятки лет и знает все его уголки, причастен ко всем формам его уличной жизни во всех ее проявлениях — десятки лет».

Галерея "Свиное рыло"
Кир Шаманов

О творчестве Олега Шагапова:

Искусство фотографии всегда балансирует на грани документа. Портретное или архитектурное фото не только фиксирует пластику игры света и тени, но и документально останавливает состояние модели или места во времени. Петербургские фотографии Олега Шагапова я наблюдаю давно, даже сам бывал схвачен его объективом.

Изучив технические аспекты в молодости, Шагапов окунается в документацию рок-концертов и жизнь ночных клубов и баров Петербурга, многочисленные портреты завсегдатаев, концертные ситуации, восходящее и затухающие звезды и звездочки…

Для фотографа из Петербурга того времени это было смело, ведь вокруг барочной роскошью нависала балконами, канделябрами богатейшая архитектурная натура и мощнейшая фотографическая традиция. И Шагапов не манкирует традициями ленинградской фотографии, а творчески переосмысляет их, взбалтывает и смешивает их с рок-н-роллом, хард-кором, хаусом, барным шумом, внезапным одиночеством и всеми теми настроениями и впечатлениями, которые живут внутри Петербурга.

Галерея "Свиное рыло"

Фотовыставка Олега Шагапова «Внутри города» открыта с 1 по 12 ноября в галерее «Свиное рыло» на набережной реки Фонтанки, 5.

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