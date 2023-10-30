Проект представит работы последних лет — в том числе большие живописные холсты и графику.
«Запутаться в бархатном занавесе» — вторая персональная выставка Петра Кирюши в стенах MYTH Gallery после проекта «Сломанный куст», который прошел в 2021 году. По сравнению со спокойными, практически абстрактными работами предыдущей экспозиции, нынешние картины густо заселены и полны движения, а цветовая гамма сдвинулась в сторону ярких кислотных оттенков.
«Неизменными остаются находки, сделанные автором во времена пандемии и изоляции: тогда Петр решил избрать предметом натурных зарисовок изображения в социальных сетях, и эта цифровая вакцина, введенная им в изобразительный язык своей живописи, радикально изменила весь сюжетный строй его работ — так же, как когда-то бесповоротно изменила нашу оптику полиграфическая реклама», — говорит куратор выставки Евгения Кикодзе.
Экспозиция разделена по условным темам, которые распределены по залам: «Грибы — неведомая телесность», «Город и общественное пространства», а также «Космос или по ту сторону занавеса». Пространство галереи разделяется согласно классицистической пейзажной трехцветке, в которой ближайший план представал коричневым, средний — зеленым, а дальний — голубым. «Автор нам показывает, как нынешние цивилизационные перверсии рушат не только эту цветовую идиллию, но и очередность тем», — отмечает Кикодзе.
Куратор — о том, как устроена выставка «Запутаться в бархатном занавесе»:
Ближайшее — телесное и осязаемое — предстает здесь незнакомым призрачным разрастанием, безумной грибницей, отдельными отпочкованиями которой являются как собственно грибы (в тондо), так и странные персонажи типа банана на ножках и унитазного монстра.
Второй план классического пейзажа — зеленый (биосфера) — представлена во втором зале в теме города и его обитателей. Очевидно, что эта среда сегодня на деле предстает самой близкой и знакомой – социальные связи для наших современников ближе и понятней природы и тела. Город Кирюши напоминает закрытое пространство, типа огромного ангара торгового центра, всегда ярко освещенного, внутри которого ездят троллейбусы. И при всей экспрессивности и экзотичности, персонажи здесь самые узнаваемые.
Наконец, цветовая инверсия происходит и в самом пространственно далеком сюжете третьего зала — космоса или того, что находится по ту сторону занавеса (по аналогии со знаменитым мультсериалом). Кажется, воздушного покрывала у нашего мира больше нет, и солнечные лучи превращаются в золотые призмы, летящие, чтобы ударить или сжечь стоящих внизу.
Последний зал заполнен военными портретами, тоже из сетевых фотографий. В образах классического пейзажа часто встречались пастухи с козами, всадники или крестьянки с вязанкой дров — стаффаж, второстепенные элементы композиции, создающие окружение, среду для основных фигур. Кажется, автор решил дать их всех вместе, скопом — как своего рода постскриптум. В конце концов, зрители у нас обладают богатой фантазией и опытом, и смогут сами в своем воображении расставить портреты по залам.
Выставка «Запутаться в бархатном занавесе» Петра Кирюши открыта с 28 октября по 7 декабря 2023 года в галерее MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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