«Запутаться в бархатном занавесе» — вторая персональная выставка Петра Кирюши в стенах MYTH Gallery после проекта «Сломанный куст», который прошел в 2021 году. По сравнению со спокойными, практически абстрактными работами предыдущей экспозиции, нынешние картины густо заселены и полны движения, а цветовая гамма сдвинулась в сторону ярких кислотных оттенков.

«Неизменными остаются находки, сделанные автором во времена пандемии и изоляции: тогда Петр решил избрать предметом натурных зарисовок изображения в социальных сетях, и эта цифровая вакцина, введенная им в изобразительный язык своей живописи, радикально изменила весь сюжетный строй его работ — так же, как когда-то бесповоротно изменила нашу оптику полиграфическая реклама», — говорит куратор выставки Евгения Кикодзе.

Экспозиция разделена по условным темам, которые распределены по залам: «Грибы — неведомая телесность», «Город и общественное пространства», а также «Космос или по ту сторону занавеса». Пространство галереи разделяется согласно классицистической пейзажной трехцветке, в которой ближайший план представал коричневым, средний — зеленым, а дальний — голубым. «Автор нам показывает, как нынешние цивилизационные перверсии рушат не только эту цветовую идиллию, но и очередность тем», — отмечает Кикодзе.