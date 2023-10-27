Эрмитаж запускает традиционный конкурс рождественских украшений

Заявки принимаются до 1 декабря 2023 года. Подать их может любой человек любого возраста из любого уголка планеты. Основное требование — конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме.

Источником вдохновения для участников может послужить все, что связано с Северной столицей: история города, его легенды, традиции и литературные маршруты, судьбы знаменитых петербуржцев, памятники архитектуры и забавные детали, оживляющие и одухотворяющие образ петровского Парадиза. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамбля Дворцовой площади, от рыбки-корюшки до белых ночей.