Эрмитаж запускает традиционный конкурс рождественских украшений

В этом году Петербургу исполнилось 320 лет, поэтому тема конкурса — «Люблю тебя, Петра творенье…».
Заявки принимаются до 1 декабря 2023 года. Подать их может любой человек любого возраста из любого уголка планеты. Основное требование — конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме.
Источником вдохновения для участников может послужить все, что связано с Северной столицей: история города, его легенды, традиции и литературные маршруты, судьбы знаменитых петербуржцев, памятники архитектуры и забавные детали, оживляющие и одухотворяющие образ петровского Парадиза. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамбля Дворцовой площади, от рыбки-корюшки до белых ночей.
В декабре оргкомитет конкурса выберет 200 финалистов, чьи работы украсят новогодние ели в фойе Эрмитажного театра, а жюри во главе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским назовет победителей. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий (соответствующее онлайн-голосование начнется в середине декабря).
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» пройдет в декабре в Эрмитажном театре.
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