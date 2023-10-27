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Искусство

Эрмитаж запускает традиционный конкурс рождественских украшений

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В этом году Петербургу исполнилось 320 лет, поэтому тема конкурса — «Люблю тебя, Петра творенье…».

Фото предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Фото предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Фото предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Фото предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Фото предоставлено пресс-службой Эрмитажа

Заявки принимаются до 1 декабря 2023 года. Подать их может любой человек любого возраста из любого уголка планеты. Основное требование — конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме.

Источником вдохновения для участников может послужить все, что связано с Северной столицей: история города, его легенды, традиции и литературные маршруты, судьбы знаменитых петербуржцев, памятники архитектуры и забавные детали, оживляющие и одухотворяющие образ петровского Парадиза. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамбля Дворцовой площади, от рыбки-корюшки до белых ночей.

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» проводится уже в седьмой раз. За это время в нем приняли участие более 5000 человек из разных частей света — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. В разные годы елочные игрушки посвящались темам добра и зла, Году балета и Году театра, любимым экспонатам Эрмитажа и многому другому. Лучшие игрушки-победители прошлых лет украсят Ёлку Мира в большом атриуме Главного штаба.

В декабре оргкомитет конкурса выберет 200 финалистов, чьи работы украсят новогодние ели в фойе Эрмитажного театра, а жюри во главе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским назовет победителей. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий (соответствующее онлайн-голосование начнется в середине декабря).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» пройдет в декабре в Эрмитажном театре.

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