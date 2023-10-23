«Дачный натюрморт» 1930-1960-х годов покажут на выставке в Доме-музее Чистякова

Представленные в экспозиции работы из собрания Музея Академии художеств отражают общие тенденции советского искусства того периода: внимание к передаче воздуха, светлая мажорная тональность общего цветового решения, изучение традиций и достижений мирового и отечественного искусства.
Самоопределение натюрморта как жанра произошло в Нидерландах в XVII веке. В XIX-ХХ веках в Европе к нему начали обращаться Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри Матисс и другие художники, в России расцвет натюрмортной живописи пришелся на начало ХХ века. Как отмечают в Музее Академии художеств, именно этот жанр «наиболее полно отвечал запросам творческого поиска художников-авангардистов: давал возможность для экспериментов в ходе поиска новых форм художественного языка».
Об истории натюрморта и обучении жанру:
Обучение основам построения натюрмортов входило в систему академического образования. При организации Академии художеств в России в середине XVIII века по образцу уже существовавших европейских академий была установлена строгая иерархия жанров живописи. Самым первым и самым важным считался жанр исторический живописи, а натюрморт занял последнюю ступень. Обоснование подобной иерархии дает секретарь французской Академии Андре Фелибьен: «Тот, кто изрядно пишет пейзажи, стоит выше пишущего единственно фрукты, цветы и раковины. Тот, кто пишет живых животных, ценится больше, чем рисующие лишь мертвые и неподвижные вещи; и коль скоро образ человеческий есть самое совершенное творение Бога на Земле, столь же несомненно, что тот, кто становится подражателем Божиим, изображая человеческий образ, делается превосходнее всех других…».
В конце 1760-х годов в Императорской Академии художеств был основан «класс цветов и плодов». Ученики должны были выполнять задания, следуя строгим программам, не отличавшимся большим разнообразием: «представить на фаянсовой тарелке плодов несколько штук, а подле цветка два-три брошенные» или «представить на столе фаянсовую тарелку, на которой несколько фруктов по соизволению и в стакане цветка два-три». Постепенно в программы проникают «ландшафтные» мотивы и расширяется диапазон: кроме цветов и фруктов, появляются предметы быта. Класс цветов и плодов входил в систему обучения в XVIII-XIX веках.
В XX веке, как и в настоящее время, в Академии художеств не существовало отдельного отделения, специализирующегося на обучении написания натюрмортов. Натюрмортные постановки были включены в общую программу и исполнялись учащимися как в классах, так и на пленэрах. Одной из основных задач таких упражнений являлось овладение навыками передачи различной фактуры при разных условиях освещения.
Выставка «Дачный натюрморт» будет открыта с 25 октября 2023 года по 21 января 2024-го в Доме-музее П. П. Чистякова в Пушкине, Московское шоссе, 23.
12+
Комментарии (0)