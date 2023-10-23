«Дачный натюрморт» 1930-1960-х годов покажут на выставке в Доме-музее Чистякова

Музей Академии хдожеств

Об истории натюрморта и обучении жанру:

Обучение основам построения натюрмортов входило в систему академического образования. При организации Академии художеств в России в середине XVIII века по образцу уже существовавших европейских академий была установлена строгая иерархия жанров живописи. Самым первым и самым важным считался жанр исторический живописи, а натюрморт занял последнюю ступень. Обоснование подобной иерархии дает секретарь французской Академии Андре Фелибьен: «Тот, кто изрядно пишет пейзажи, стоит выше пишущего единственно фрукты, цветы и раковины. Тот, кто пишет живых животных, ценится больше, чем рисующие лишь мертвые и неподвижные вещи; и коль скоро образ человеческий есть самое совершенное творение Бога на Земле, столь же несомненно, что тот, кто становится подражателем Божиим, изображая человеческий образ, делается превосходнее всех других…».

В конце 1760-х годов в Императорской Академии художеств был основан «класс цветов и плодов». Ученики должны были выполнять задания, следуя строгим программам, не отличавшимся большим разнообразием: «представить на фаянсовой тарелке плодов несколько штук, а подле цветка два-три брошенные» или «представить на столе фаянсовую тарелку, на которой несколько фруктов по соизволению и в стакане цветка два-три». Постепенно в программы проникают «ландшафтные» мотивы и расширяется диапазон: кроме цветов и фруктов, появляются предметы быта. Класс цветов и плодов входил в систему обучения в XVIII-XIX веках.

В XX веке, как и в настоящее время, в Академии художеств не существовало отдельного отделения, специализирующегося на обучении написания натюрмортов. Натюрмортные постановки были включены в общую программу и исполнялись учащимися как в классах, так и на пленэрах. Одной из основных задач таких упражнений являлось овладение навыками передачи различной фактуры при разных условиях освещения.