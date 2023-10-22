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Искусство

Эрмитаж купил 47 пар обуви из частной коллекции

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Она была изготовлена в период с конца XVII до середины XIX веков. Ранее эти предметы гардероба принадлежала российскому коллекционеру и издателю Назиму Мустафаеву.

Купленные пары обуви были произведены во Франции, Великобритании, Пруссии и США в период с 1690 по 1840. По мнению музейщиков, «достаточно полно иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке на протяжении полутора веков». В частности, редчайшей считается пара черных туфель простой горожанки-француженки 1770-х годов. Также эксперты отдельно отмечают детские красные кожаные ботиночки из Пруссии 1760–1770-х.

Все приобретенные предметы Эрмитажу помогли приобрести меценаты. Обувь планируют показывать в постоянной экспозиции Галереи костюма в Старой Деревне и Главном музейном комплексе, а также на временных выставках.

Напомним, что сейчас в Эрмитаже можно увидеть французскую художественную бронзу XIX века. Экспозиция в Пикетном зале Зимнего дворца продлится до 28 января.

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