В «Брусницыне» стартовал седьмой фестиваль искусств Востока DairaFest — с кинопоказами, концертами и выставкой

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, центральным событием фестиваля DairaFest в этом году стала выставка «Исчезнет или превратится», которая открылась в культурном квартале «Брусницын» — проект-художественная интерпретация исследований семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции и России: Татарстане и Дагестане. Экспозиция, состоящая из аудиовизуальных инсталляций, фотографий, видеоарта и предметов этнографии, разделена на пять глав, или сцен: в них разыгрывается действие между предметами, героями и зрителями.

Музыкальное направление фестиваля включает серию концертов, на которых можно будет познакомиться с традиционной арабской, турецкой, сирийской, азербайджанской и индийской музыкой. Первым событием основной программы станет концерт Ансамбля Международного центра мугама (Азербайджан) под руководством Тайяра Байрамова, который состоится 22 октября на Новой сцене Александринского театра. Мугам — это классическое музыкально-поэтическое искусство азербайджанского народа. Ва вечере прозвучат мугамы на струнных инструментах таре и кеманче, а также разновидностях ударных: дэфе и нагаре.

Ноябрьские концерты в «Брусницыне» объединят музыкантов, играющих на старинных и необычных современных инструментах, передающих музыкальный колорит Ближнего востока. Это ансамбль сирийского музыканта Кенана Авида «Шаг» (8 ноября), проект Mama Nature (15 ноября) и Jeeva Project (22 ноября). Финальным музыкальным событием фестиваля станет концерт иранской музыки «Музыкальная одиссея», который пройдет 12 декабря в большом зале Филармонии. Совместно с симфоническим оркестром под управлением Петра Максимова и хором Санкт-Петербургской консерватории выступят известные вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана.