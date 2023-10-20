В «Брусницыне» стартовал седьмой фестиваль искусств Востока DairaFest — с кинопоказами, концертами и выставкой

Программа состоит из пяти основных направлений, которые раскрывают многообразие культурных традиций и сообществ Ближнего Востока, центральной и юго-восточной Азии. Ключевые цели фестиваля — отражение восточной культуры, ее образов, звуков, смыслов и наследия в современных актуальных форматах, расширение интереса к этнографии и антропологии, выход за рамки шаблонных представлений о Востоке.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, центральным событием фестиваля DairaFest в этом году стала выставка «Исчезнет или превратится», которая открылась в культурном квартале «Брусницын» — проект-художественная интерпретация исследований семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции и России: Татарстане и Дагестане. Экспозиция, состоящая из аудиовизуальных инсталляций, фотографий, видеоарта и предметов этнографии, разделена на пять глав, или сцен: в них разыгрывается действие между предметами, героями и зрителями.
Музыкальное направление фестиваля включает серию концертов, на которых можно будет познакомиться с традиционной арабской, турецкой, сирийской, азербайджанской и индийской музыкой. Первым событием основной программы станет концерт Ансамбля Международного центра мугама (Азербайджан) под руководством Тайяра Байрамова, который состоится 22 октября на Новой сцене Александринского театра. Мугам — это классическое музыкально-поэтическое искусство азербайджанского народа. Ва вечере прозвучат мугамы на струнных инструментах таре и кеманче, а также разновидностях ударных: дэфе и нагаре.
Ноябрьские концерты в «Брусницыне» объединят музыкантов, играющих на старинных и необычных современных инструментах, передающих музыкальный колорит Ближнего востока. Это ансамбль сирийского музыканта Кенана Авида «Шаг» (8 ноября), проект Mama Nature (15 ноября) и Jeeva Project (22 ноября). Финальным музыкальным событием фестиваля станет концерт иранской музыки «Музыкальная одиссея», который пройдет 12 декабря в большом зале Филармонии. Совместно с симфоническим оркестром под управлением Петра Максимова и хором Санкт-Петербургской консерватории выступят известные вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана.
В кинопрограмме DairaFest, которая собрана вместе с фестивалем документального кино «Докер», классические и нестандартные документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока. Фильмы позволят взглянуть на современную культуру и жизнь людей под разными углами, почувствовать ценность традиций и самобытность образов на обширной территории от Северного Кавказа до Китая. Кинопоказы, которые пройдут 18 и 19 ноября, будут сопровождаться вводными лекциями антропологов, этнологов, востоковедов, искусствоведов и культурологов, в том числе — основателей и кураторов «Докера» Насти Тарасовой и Ирины Шаталовой.
В образовательной программе фестиваля запланирована научная конференция «Восток внутри России: размышления о (пост)ориентализме», которая пройдет 10 ноября. По замыслу организаторов, она станет площадкой, где антропологи и этнографы вместе со зрителями разберут понимание «Востока» в современном культурном ландшафте, обсудят разную оптику на современные отношения Востока и Запада, музеефикацию и сбор артефактов восточной культуры. Среди кураторов конференции — историк и антрополог Сергей Абашин, историк искусства Лия Чечик и исламовед Альфрид Бустанов.
Фестиваль искусств Востока DairaFest пройдет с 19 октября по 12 декабря 2023 года в культурном квартале «Брусницын». Подробности программы можно найти здесь.
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