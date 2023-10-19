Владимир Абих, Виктор Забуга и Максим Има в объективе фотографа Антона SelOne. Это новая выставка «Цех культуры» в Обществе «А-Я»

В проекте представлены интерьеры и портреты, которые сняты на средний и большой формат. Все фотографии были сделаны в течение 2023 года. Среди героев снимков — Владимир Абих, Стас Багс, Виктор Забуга, Максим Има, Саша Трун, Никита Dusto и другие. «Многие из авторов начинали как уличные художники, были анонимны и обезличены. Сегодня их имена известны, а стили узнаваемы», — отмечают в Обществе «А-Я»

«SelOne тяготеет к классической документальной фотографии. В работах он не просто фиксирует творческий быт художников, но и сам принимает участие в процессе; фотограф — не наблюдатель, а соучастник происходящего в кадре», — говорят организаторы выставки, которая, по их задумке, предоставляет зрителю «уникальную возможность познакомиться с окружающей средой людей, которые создают актуальное искусство».

Выставка Антона SelOne «Цех культуры» пройдет с 28 октября по 26 ноября 2023 года в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60.

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