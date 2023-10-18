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Искусство

В Русском музее покажут работы художника-жанриста Ивана Творожникова

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Выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения живописца, представит в том числе работы, которые ранее не участвовали в экспозициях. Среди них особое значение имеют картины, реалистично отражающие нелегкую крестьянскую жизнь.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

"Бабушка и внучка", 1888 год

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

"Портрет девушки", 1880-е годы 

Иван Творожников (1848-1919) — один из ярких представителей жанровой живописи второй половины XIX-начала XX веков, который оставил после себя обширное наследие. Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, в его собрании хранится «самая значительная коллекция произведений» Творожникова, среди которых 26 живописных полотен и 30 рисунков, отражающих основные этапы творчества мастера. Часть этих работ будет представлена впервые — в том числе «Гармонистка» (1880-е), «Портрет девушки» (1880-е), «Железнодорожные рабочие» (1910-е) и «Толпа» (1900-е). 

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Этюд "Кладбище", 1900-е годы

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

"Гармонистка". 1880-е годы

Творожников работал в различных жанрах — писал портреты, иконы, композиции на исторические сюжеты. Оставаясь последовательным реалистом на протяжении всего творческого пути, он принимал участие в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок в 1917-1918 годах. «Особое место в творчестве мастера занимали жанровые произведения, исполненные в реалистической традиции, проникнутые сочувствием к тяжелой доле и переживаниям людей русской деревни. Будучи выходцем из крепостных крестьян, Творожников создавал галерею колоритных образов односельчан — стариков, женщин, детей», — отмечают в Русском музее.

Выставка «Иван Творожников. К 175-летию со дня рождения» будет открыта с 20 октября по 18 декабря 2023 года в Русском музее, (Садовый вестибюль Михайловского дворца).

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