В Arts Square Gallery проходит персональная выставка московского художника Торнике Бенделиани

Выполненные акварелью на бумаге художественные образы, далекие от дикой реальности повседневного, закомпанованы в бетонные рамы. Здесь нет репрезентации, рассказа или иллюстрации — здесь живопись действует самостоятельно.
В творчестве московского художника Торнике Бенделиани главная тема — тема пространства, которое пружинит в его работах между внутренним и внешним. Его биоморфные фигуры-символы строятся на принципе пластической недосказанности. «Это добравшиеся сквозь налет сущего мерцающие эхо хлопка одной ладонью. И если бы в мире существовала бетонная флейта, то живопись Торнике Бенделиаини была бы ее молчанием», — говорит о творчестве художника куратор выставки «Там и здесь» Полина Алсуфьева-Раевская.
Название выставки обращает внимание не только на сказанное в пространстве картины, но и напоминаем о необходимости выявить то, что находиться «вне произведения» — его контекст. Им становится чувство как таковое: предвкушение, покой, страдание, поглощение или любовь. Путешествуя между «там» и «здесь», зритель попадает в еще одну реальность, доступную для отвлеченного созерцания.
О творчестве Торнике Бенделиани:
Основной принцип, лежащий в основе искусства — это парадокс. Искусство — искусственно, но мы верим в него, как в абсолютную реальность. В случае с Торнике Бенделиани «изображение- документацию» стоит сбросить с рельс современности, и оставить это грязное художественный образ, явление более тонкое и мистическое, чем дикая реальность повседневного. Язык Торнике требует нового словаря, если не алфавита в принципе. В его творчестве главенствует тема пространства, пружинящим между внутренним и внешним. Закомпанованные в бетонные рамы фигуры призваны изучить свое место, они образуют изолированное поле действия. Здесь нет репрезентации, рассказа, и, тем более, иллюстрации. Здесь живопись действует самостоятельно. Метким приемом изолирования художник создает Образ — нечто большее, чем он сам. Торнике четко выбирает объекты и материал для проекции своих идей.
Персональная выставка Торнике Бенделиани «Там и здесь» открыта до 30 октября в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.
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