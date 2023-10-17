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Искусство

В Arts Square Gallery проходит персональная выставка московского художника Торнике Бенделиани

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Выполненные акварелью на бумаге художественные образы, далекие от дикой реальности повседневного, закомпанованы в бетонные рамы. Здесь нет репрезентации, рассказа или иллюстрации — здесь живопись действует самостоятельно.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Без названия, 2023 год. Бумага, бетонная рама, акварель

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Без названия, 2023 год. Бумага, бетонная рама, акварель

В творчестве московского художника Торнике Бенделиани главная тема — тема пространства, которое пружинит в его работах между внутренним и внешним. Его биоморфные фигуры-символы строятся на принципе пластической недосказанности. «Это добравшиеся сквозь налет сущего мерцающие эхо хлопка одной ладонью. И если бы в мире существовала бетонная флейта, то живопись Торнике Бенделиаини была бы ее молчанием», — говорит о творчестве художника куратор выставки «Там и здесь» Полина Алсуфьева-Раевская.

Название выставки обращает внимание не только на сказанное в пространстве картины, но и напоминаем о необходимости выявить то, что находиться «вне произведения» — его контекст. Им становится чувство как таковое: предвкушение, покой, страдание, поглощение или любовь. Путешествуя между «там» и «здесь», зритель попадает в еще одну реальность, доступную для отвлеченного созерцания.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Без названия, 2021 год. Бумага, бетонная рама, акварель

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Без названия, 2023 год. Бумага, бетонная рама, акварель

Полина Алсуфьева-Раевская

О творчестве Торнике Бенделиани:

Основной принцип, лежащий в основе искусства — это парадокс. Искусство — искусственно, но мы верим в него, как в абсолютную реальность. В случае с Торнике Бенделиани «изображение- документацию» стоит сбросить с рельс современности, и оставить это грязное художественный образ, явление более тонкое и мистическое, чем дикая реальность повседневного. Язык Торнике требует нового словаря, если не алфавита в принципе. В его творчестве главенствует тема пространства, пружинящим между внутренним и внешним. Закомпанованные в бетонные рамы фигуры призваны изучить свое место, они образуют изолированное поле действия. Здесь нет репрезентации, рассказа, и, тем более, иллюстрации. Здесь живопись действует самостоятельно. Метким приемом изолирования художник создает Образ — нечто большее, чем он сам. Торнике четко выбирает объекты и материал для проекции своих идей.

Персональная выставка Торнике Бенделиани «Там и здесь» открыта до 30 октября в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.

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