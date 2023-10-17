В Arts Square Gallery проходит персональная выставка московского художника Торнике Бенделиани

В творчестве московского художника Торнике Бенделиани главная тема — тема пространства, которое пружинит в его работах между внутренним и внешним. Его биоморфные фигуры-символы строятся на принципе пластической недосказанности. «Это добравшиеся сквозь налет сущего мерцающие эхо хлопка одной ладонью. И если бы в мире существовала бетонная флейта, то живопись Торнике Бенделиаини была бы ее молчанием», — говорит о творчестве художника куратор выставки «Там и здесь» Полина Алсуфьева-Раевская.

Название выставки обращает внимание не только на сказанное в пространстве картины, но и напоминаем о необходимости выявить то, что находиться «вне произведения» — его контекст. Им становится чувство как таковое: предвкушение, покой, страдание, поглощение или любовь. Путешествуя между «там» и «здесь», зритель попадает в еще одну реальность, доступную для отвлеченного созерцания.