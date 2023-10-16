В Русском музее открывается выставка Бориса Ермолаева к 120-летию со дня рождения художника

В собрании музея хранится более тысячи произведений Ермолаева, 62 из которых живописных. Для выставки отобраны работы 1930-х годов, в которых художник увековечил улицы Володарского, а ныне Невского района — быт и отдых ленинградских жителей того времени на задворках большого города.
График, литограф, живописец и иллюстратор книг, газет и журналов Борис Ермолаев в 1921-1925 годах учился в Петроградском художественно-промышленном техникуме у Владимира Федоровича и Михаила Авилова. С 1927 года постоянно рисовал на улицах Ленинграда для газет и журналов «Ленинские искры», «Бытовая газета», «Красная панорама», «Юный пролетарий» и «Резец», а с 1930-го начал заниматься живописью. С 1940 года работал в экспериментальной литографской мастерской Ленинградского отделения Союза художников, вернувшись к рисованию лишь спустя 30 лет.
«Ермолаев тяготел к таким мастерам, как Алексей Гаврилович Венецианов и малые голландцы. Работы Нико Пиросмани, выставка которого состоялась в стенах Русского музея в 1930 году, также помогли молодому художнику обрести свой оригинальный прием, используя элементы наивного искусства. Он «окутал» свои пейзажи и простые жанровые сцены в зеленоватую, непроницаемую для солнечного света тональную гамму, представляя своих персонажей будто в кадрах немого фильма», — говорят о художнике в Русском музее.
Выставка «Борис Ермолаев. К 120-летию со дня рождения» открыта с 16 октября 2023 года по 9 января 2024-го в Русском музее, зал №80 корпуса Бенуа.
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