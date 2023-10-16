В Русском музее открывается выставка Бориса Ермолаева к 120-летию со дня рождения художника

«Ермолаев тяготел к таким мастерам, как Алексей Гаврилович Венецианов и малые голландцы. Работы Нико Пиросмани, выставка которого состоялась в стенах Русского музея в 1930 году, также помогли молодому художнику обрести свой оригинальный прием, используя элементы наивного искусства. Он «окутал» свои пейзажи и простые жанровые сцены в зеленоватую, непроницаемую для солнечного света тональную гамму, представляя своих персонажей будто в кадрах немого фильма», — говорят о художнике в Русском музее.

Выставка «Борис Ермолаев. К 120-летию со дня рождения» открыта с 16 октября 2023 года по 9 января 2024-го в Русском музее, зал №80 корпуса Бенуа.

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