В «White Rainbow» открывается выставка нейрохудожников Андрея Кинли и Алексея Гусарова. Это они показали Гарри Поттера в стиле Уэса Андерсона!

Человечество стоит на пороге серьезных перемен! Так считают кураторы выставки — поэтому предлагают ознакомиться с эстетикой и алгоритмами нового мира, чтобы поразмыслить, какими концептуальными и технологическими трансформациями в скором времени будут подвержены творческие профессии и привычные формы искусства.
В экспозицию выставки генеративной графики «Эстетика алгоритма» вошел проект «Harry Potter. Directed by Wes Anderson», получивший мировую известность в сети (о нем писали USA Today, 64mag и главные по рейтингам IMDb!), а также собрание новых и актуальных работ его авторов — нейрохудожников Андрея Кинли и Алексея Гусарова: при помощи нейросетей они синтезируют свои идеи и концепции в яркие визуализированные образы.
По замыслу кураторов, проект продемонстрирует то, как технологии могут повлиять на традиционное искусство, в особенности на кинематограф и фотографию, а также на его восприятие. «Несмотря на автономность большего количества процессов, личность автора имеет ключевое значение для формирования изображения: именно он формирует задание для нейросети, исходя из собственного опыта, объективных и субъективных переживаний, интересов и насмотренности», — отметили в галерее «White Rainbow».
О генеративном искусстве:
Совокупность художественных приемов подкрепляют драматургию сюжетных линий: каждый образ детально проработан и насыщен разнообразными декоративными элементами, взятыми очевидно из разных эпох — так формируется новая, неожиданная и изысканная эклектика. Технологии «Midjourney» и «Stable Diffusion», позволяющие генерировать изображения практически любой сложности на основе вводных данных, на сегодняшний день являются одними из самых передовых. Результаты, которые не так давно требовали больших затрат сил, времени и финансирования целой команды специалистов, теперь могут быть воплощены одним автором при помощи нового цифрового инструмента.
Выставка «Эстетика алгоритма» будет открыта с 14 октября по 11 ноября 2023 года в галерее современной фотографии «White Rainbow» на 4-й линии Васильевского острова, 5. Вход свободный.
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