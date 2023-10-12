В «White Rainbow» открывается выставка нейрохудожников Андрея Кинли и Алексея Гусарова. Это они показали Гарри Поттера в стиле Уэса Андерсона!

В экспозицию выставки генеративной графики «Эстетика алгоритма» вошел проект «Harry Potter. Directed by Wes Anderson», получивший мировую известность в сети (о нем писали USA Today, 64mag и главные по рейтингам IMDb!), а также собрание новых и актуальных работ его авторов — нейрохудожников Андрея Кинли и Алексея Гусарова: при помощи нейросетей они синтезируют свои идеи и концепции в яркие визуализированные образы.

По замыслу кураторов, проект продемонстрирует то, как технологии могут повлиять на традиционное искусство, в особенности на кинематограф и фотографию, а также на его восприятие. «Несмотря на автономность большего количества процессов, личность автора имеет ключевое значение для формирования изображения: именно он формирует задание для нейросети, исходя из собственного опыта, объективных и субъективных переживаний, интересов и насмотренности», — отметили в галерее «White Rainbow».