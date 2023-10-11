Скульптуры Мухиной и Аникушина, рисунки Шагала и иконы: лучшие выставки октября в Петербурге

«Школа Филонова», Русский музей (18+)

«Коллектив мастеров аналитического искусства, школа Филонова» существовал всего 16 лет — с лета 1925-го и до смерти самого Павла Николаевича в декабре 1941-го. Но образование там было более чем насыщенным: ученикам Филонова даже запрещалось участвовать в других арт-объединениях и их выставках.

В Мраморном дворце Русского музея работы «филоновцев» показывают максимально представительно. Это, например, панно «Сибирские партизаны» Юрия Хржановского, «Казнь революционера» Алевтины Мордвиновой, «Рабочий, сидящий за столом» Эдуарда Тэнисмана и «Старый и новый быт» Софьи Закликовской. А еще — созданные Андреем Сашиным к постановке «Ревизора» 1927 года эскизы костюмов и композиция задника и иллюстрации к первому изданию на русском языке карело-финского эпоса «Калевала» (1932).

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С 6 октября по 29 января 2024-го