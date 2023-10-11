Скульптуры Мухиной и Аникушина, рисунки Шагала и иконы: лучшие выставки октября в Петербурге

Сразу несколько экспозиций икон, работы учеников Павла Филонова, скульптуры ХХ века (Мухина! Аникушин! Неизвестный!), графика Шагала, нидерландской школы, Кипренского и братьев Брюлловых, а также ярмарка современного искусства и фотопроекты Мамышева-Монро и Кулика — рассказываем о главных выставках второго месяца осени в музеях, галереях и кластерах города.
Складень «Богоматерь Казанская. Св. Николай чудотворец. Царица Александра»
«Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах», Музей Фаберже (6+)
До конца года в Музее Фаберже будет идти выставка, посвященная русским иконам в драгоценных окладах XVIII — начала XX века. Это как часть собственной коллекции, так и собрания семьи Карисаловых. Ювелирные обрамления для икон создавали в мастерских не только Карла Фаберже, но и Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичева, Федора Рюкерта и многих других. Среди 300 представленных икон, например, складень «Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, царица Александра». Он был подарен императрице Александре Федоровне в честь ее бракосочетания с императором Николаем II.
Подробнее здесь.
С 4 октября по 31 декабря
«Лики Богоматери», Музей истории религии (6+)
Компаративистская выставка-исследование сравнивается образы Божьей Матери в христианстве православном и католическом, показывая их эволюцию. До конца XIII века каноны были едины, но в XIV веке в западном религиозном искусстве появилось стремление к изображению земной красоты, трехмерного пространства и выражению в том числе индивидуальной манеры в живописи. Среди самых интересных экспонатов — акварель фрагмента римских катакомб «Поклонение волхвов» Реймана, двусторонняя икона XVI в. «Знамение», деревянная скульптура «Мадонна с Младенцем», а также полотно «Святое Семейство в гирлянде цветов» Яна Питера Брейгеля.
Подробнее здесь.
С 5 октября по 12 декабря
Юрий Хржановский, "Сибирские партизаны". 1927.
«Школа Филонова», Русский музей (18+)
«Коллектив мастеров аналитического искусства, школа Филонова» существовал всего 16 лет — с лета 1925-го и до смерти самого Павла Николаевича в декабре 1941-го. Но образование там было более чем насыщенным: ученикам Филонова даже запрещалось участвовать в других арт-объединениях и их выставках.
В Мраморном дворце Русского музея работы «филоновцев» показывают максимально представительно. Это, например, панно «Сибирские партизаны» Юрия Хржановского, «Казнь революционера» Алевтины Мордвиновой, «Рабочий, сидящий за столом» Эдуарда Тэнисмана и «Старый и новый быт» Софьи Закликовской. А еще — созданные Андреем Сашиным к постановке «Ревизора» 1927 года эскизы костюмов и композиция задника и иллюстрации к первому изданию на русском языке карело-финского эпоса «Калевала» (1932).
Подробнее здесь.
С 6 октября по 29 января 2024-го
«Цифровая механика», Центр им. Курехина (18+)
Второй фестиваль медиаискусства Центра имени Курехина посвящен цифровизации во всех возможных видах и формах. Больше месяцы тут будет не только показывать работы Вильгения Мельникова и Кирилла Рейв, Катарины Кано, Дарьи Григорьевой, Полины Чернышевой, Александра Малышкина, Надежды Бей, Алины Такмеловой, Миши Моста и группы Keeping Zeitgeist gallery, но и рассказывать, в каких направлениях (и почему) развивается современный диджитал-арт.
Подробнее здесь.
С 7 октября по 12 ноября
Александр Фальгьер, "Диана". Бронза; искусственная патина коричневого цвета. На краю левого плеча подпись: A Falguière
«“Умелых рук искусная работа…”. Французская художественная бронза XIX века в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
Небольшую, но изящную экспозицию из 50 бронзовых статуэток, медальонов, портретных бюстов и скульптурных групп в Эрмитаже посвятили Нине Константиновне Косаревой, долгие годы изучавшей и хранившей в музее французское пластическое искусство. Работы по моделям Пьера-Жана Давида д‘Анже, Джеймса Прадье, Антуана-Луи Бари, Пьера-Жюля Мена, Александра Фальгьера, Антонена Мерсье и, конечно, Огюста Родена в XIX столетии были неотъемлемым атрибутом роскошных интерьеров. Многие предметы экспонируются впервые.
Подробнее здесь.
С 11 октября по 28 января 2024-го
Выставка работ преподавателей Академии художеств им. Репина, Музей Академии художеств (6+)
Выставлять работы не только выпускников Академии художеств, но и ее преподавателей — давняя традиция. В 1897 году впервые устроить такую экспозицию предложил Архип Куинджи. С тех пор они проходят регулярно и с успехом у широкого зрителя: картины, в основном, выдержаны в духе реализма. Той традиции, которой и обучают в Академии. Всего покажут около 150 работ.
Подробнее здесь.
С 11 по 22 октября
Фрих-Хар Исидор Григорьевич. Панно "Праздник". Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
«Сопряжение форм. Русская скульптура. XХ век», «Манеж» (12+)
Два года назад в «Манеже» уже показывали скульптуры XVIII–XX столетий. Новая выставка — ее наследница по прямой, но сосредотачивается лишь на работах, созданных в минувшем веке. Это более 300 произведений, в том числе авторства Веры Мухиной, Михаила Аникушина, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи. Они разбиты по темам, что превращает экспозицию в скрупулезное исследование, в пандан к скульптуре идут видеоработы — документальные хроники. Проект создавался «Манежем» совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем.
Подробнее здесь.
С 12 октября по 3 декабря
Карл Брюллов, "Портрет светлейшей княгини Е.П. Салтыковой на балконе". 1833-1835-е годы.
«От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века», Русский музей (16+)
В Михайловском замке собрали лучшие рисунки и акварели первой половины XIX века из собственной коллекции Русского музея. Это эскизы и штудии Алексея Егорова, Ореста Кипренского, Александра Орловского, братьев Александра и Карла Брюлловых, Александра Иванова, Павла Федотова и многих других художников. Также разнообразны и жанры работ: от пейзажей и бытовых зарисовок до батальных сцен.
Подробнее здесь.
С 12 октября по 12 февраля 2024-го
Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)
Выставку-ярмарку современного искусства под собственным брендом культурный кластер «Третье место» проводит уже во второй раз. Тема в этом году заявлена как equilibrium — поиск внутренних точек равновесия в условиях внешней турбулентности. Среди участников — галереи 11.12, MaxArt, Triptych, Beriozka gallery, «Небеса», Inside gallery, «Роза Азора», Par Nik, «Стрит-арт хранение», 10.203 и многие другие институции. И, конечно, понравившиеся работы можно будет приобрести.
Подробнее здесь.
С 13 по 15 октября
Павел Кузнецов, "Стрижка овец". 1912.
«Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 — 1968)», Русский музей (6+)
У ученика Валентина Серова и Константина Коровина была удивительная, но вместе с тем и очень типичная судьба для живописца, заставшего и Российскую империю, и Советский союз. Павел Кузнецов родился в семье иконописца и в том числе сам в 1902 году вместе с Кузьмой Петровым-Водкиным и Петром Уткиным расписывал церковь Казанской Божьей Матери в Саратове. Также он участвовал в работе «Мира искусства», ездил по приглашению Сергея Дягилева в Париж, входил в объединение «Голубая роза». А в советское время создавал работы на темы колхозного и индустриального строительства. Пожалуй, наиболее известны картины Кузнецова 1910-х — живопись, написанная им в путешествиях по Заволжью и Туркестану.
Подробнее здесь.
С 13 октября по 29 января 2024-го
Фрагмент инсталляции «Дар забвения или Формула пустого мира», 2019. Предоставлено ЦТИ Фабрика
«жить забыть жить забыть», Anna Nova (18+)
Персональная выставка Андрея Кузькина призывает зрителя к соучастию еще на этапе названия — только от него зависит, как мысленно расставить в фразе пунктуационные знаки и какие буквы сделать прописными. Этот принцип выдерживается и далее. Так, на первом этаже галереи располагается проект «Я еще жив. Я еще жива» — любой желающий может стать частью перфоманса, написав на листах А4 эту фразу рядом со своим именем и датой. После этого их повесят на стену. На втором этаже разместилась инсталляция «Дар забвения или формула пустого мира», в которой Кузькин рассуждает о краткосрочности исторической памяти в части коллективных травм.
Подробнее здесь.
С 14 октября по 10 декабря
Марк Шагал. Деревня ночью. Из "За зеркалом". Литография. Изд. Maeght, 1950.
«Под единым небом», Bashmakov Gallery (6+)
В июне Bashmakov Gallery отпраздновала открытие в кластере на «Ленполиграфмаше» выставкой работ Дали. Второй проект в галерее не менее впечатляющий — оригиналы графики Марка Шагала. Это, например, гравюры к изданию «Мертвых душ» Гоголя. Все экспонаты находятся в коллекции Павла Башмакова, племянника легендарного Марка Башмакова, чье собрание стало основой Кабинета книжной графики в Эрмитаже.
Подробнее здесь.
С 14 октября по 18 февраля 2024-го
Икона «Архистратиг Михаил, грозных сил воевода, со святителем Александром Цареградским и преподобномученицей Евдокией». Выг. 1770–1780-е.
«Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
После раскола Русской православной церкви в середине XVII века староверы пустились в бега на окраины страны. Многие селились на побережье Белого моря и в близлежащих районах. Например, в глухих лесах по течению реки Выг (территория современной Карелии). Там и возникла влиятельная Выговская пустынь. Ядро эрмитажной экспозиции — 60 икон, созданных ее мастерами, в том числе трехфигурный Деисус 1730-х и образ Богоматери Тихвинской первой четверти XVIII века. Кроме того, покажут рукописи, рисованный лубок, меднолитые предметы и резьбу по дереву.
Подробнее здесь.
С 18 октября по 31 марта 2024-го
«Исчезнет или превратится», «Брусницын» (0+)
Выставка в культурном пространстве — часть международного фестиваля искусств Востока DAIRAFEST, который проходит уже в седьмой раз. Это мультимедийный проект в жанре этнографического эпоса — исследование памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции, а также регионах России: Татарстане и Дагестане.
Подробнее здесь.
С 19 октября по 10 декабря
«Йонас Лериш. Трансгуманизм», Эрарта (18+)
Бельгийский фотохудожник Йонас Лериш исследует (с дотошностью Виктора Пелевина, но без его пессимизма!) взаимопроникновение и оппозицию природного и технологического. Его холстами становятся человеческие тела, а красками — естественный сажа, уголь, почва и вода.
Подробнее здесь.
С 20 октября по 18 февраля
«Два идущих крестьянина». Круг Питера Брейгеля Старшего. Около 1565.
«Рисунки старонидерландской школы», Эрмитаж (6+)
В собрании Эрмитажа более 600 гравюр и рисунков, которые из-за хрупкости экспонировались не так часто. Поэтому этим летом в Зимнем дворце заработала галерея графики — выставочное пространство, где лучшие образцы сменяют друг на друга. Здесь уже показывали шедевры Дюрера, Пармиджанино, Голциуса, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других. На очереди — рисунки старонидерландской школы. Это 72 листа, в том числе работы Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Массейса, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола. Многие из них никогда прежде не выставлялись.
Подробнее здесь.
С 21 октября по 28 января 2024-го
Керим Рагимов. Портрет №39. Из серии "Человеческий проект". 2009.
«Современное российское искусство: 1990 — 2023», Новый музей Аслана Чехоева (18+)
Новый музей показывает экспозицию, собранную из собственной коллекции. А она впечатляет! Здесь можно увидеть вместе работы чуть ли не всех важных художников последних 30 лет. В ней работы Дмитрия Пригова, Керима Рагимова, Григория Майофиса и Виталия Пушницкого, фотопроекты Владислава Мамышева-Монро, Рауфа Мамедова и Олега Кулика. А еще — неоакадемистов Тимура Новикова и Георгия Гурьянова.
Подробнее здесь.
Уже идет
«И просто, и тёмно», Дом Радио (18+)
Названный по строке из стихотворения Марины Цветаевой проект совместно создали Дома Радио и MYTH Gallery. Это выставка Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой. Мрачные образы Михайлова заняли светлое пространство на седьмом этаже, а вдохновленные сказками и фольклором объекты Подкорытовой на контрасте поместили в подвальный бар. Посетить обе экспозиции можно на медиации-прогулки между мирами двух художников.
Подробнее здесь.
До 5 ноября
Комментарии (0)