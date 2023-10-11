В МАХ открылась выставка работ преподавателей Академии художеств

Традиция проведения таких выставок восходит к Весенним выставкам художников-педагогов, инициатором которых выступил Архип Куинджи — студент Академии художеств, а впоследствии и профессор-руководитель пейзажной мастерской Высшего художественного училища при ней. Традиция, прерванная в 1918 году, возобновилась в апреле 1996 года — с тех пор практически ежегодно Музей Академии художеств экспонирует произведения, выполненные преподавателями за последние годы.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, в этом году на выставке будут показаны более 150 работ педагогов-художников, преподающих на факультетах живописи, скульптуры, графики, архитектуры, а также теории и истории искусства. Их объединяют реалистические основы русской художественной школы, усвоенные ими в годы ученичества и передаваемые теперь своим студентам. «Реализм в ХХ веке не оставался неизменным, он впитал в себя самые разнообразные достижения в области поиска формы, новое понимание языка изобразительного искусства», — отмечают в МАХ.
О творчестве преподавателей:
Работы, отобранные мастерами, являются отражением индивидуальных поисков своего пути в сложном и противоречивом мире современного искусства, основанных на их личностном и творческом опыте. Замечательно и то, что выставка дает возможность увидеть и сопоставить творческие достижения художников разных поколений. Здесь соседствуют работы мастеров, для которых временем становления было первое послевоенное десятилетие, и те, кто начал самостоятельный путь в искусстве в 1960–1970-е годы, и художники, совсем недавно вступившие в полосу творческой зрелости. Каждый участник выставки обладает своим особым взглядом на мир, индивидуальной мировоззренческой позицией, только ему одному присущим изобразительным языком.
Как считают в музее, разнообразие тематик, жанров и техник исполнения раскрывает «богатый опыт и наследие педагогической школы Академии художеств». В свою очередь выставка дает возможность поделиться своими творческими достижениями — в демократической обстановке, когда должности и звания не имеют значения. Экспозиция не только отражает современное состояние академической школы, но и демонстрирует широту и многообразие интересов участвующих в ней авторов, глубину их творческих поисков и высокое профессиональное мастерство.
Выставка работ преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина открыта с 11 по 22 октября 2023 года в Парадных залах Музея Академии художеств на Университетской набережной, 17.
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