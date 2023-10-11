В МАХ открылась выставка работ преподавателей Академии художеств

Музей Академии художеств

О творчестве преподавателей:

Работы, отобранные мастерами, являются отражением индивидуальных поисков своего пути в сложном и противоречивом мире современного искусства, основанных на их личностном и творческом опыте. Замечательно и то, что выставка дает возможность увидеть и сопоставить творческие достижения художников разных поколений. Здесь соседствуют работы мастеров, для которых временем становления было первое послевоенное десятилетие, и те, кто начал самостоятельный путь в искусстве в 1960–1970-е годы, и художники, совсем недавно вступившие в полосу творческой зрелости. Каждый участник выставки обладает своим особым взглядом на мир, индивидуальной мировоззренческой позицией, только ему одному присущим изобразительным языком.