Андрей Кузькин известен своими перфомансами и акциями. В сферу его интересов входят состояния уединения, медитативные практики и отношения между человеком и временем. В своих проектах он также обращается к графике, живописи, скульптуре и инсталляции — в разные годы их можно было увидеть в рамках Берлинской биеннале современного искусства (2010), параллельной программы 54-й Венецианской биеннале (2011), Performa в Нью-Йорке (2011), Московской биеннале современного искусства (2015, 2019) и Триеннале российского современного искусства (2020).

Новая персональная выставка художника состоит из двух его предыдущих художественных высказываний — проекта «Я еще жив. Я еще жива» и масштабной инсталляции «Дар забвения или формула пустого мира», показанных в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве в 2021 и 2019 году соответственно. «Представленные на выставке работы появились в разное время. Прошло несколько лет, но они не только не потеряли своей актуальности, но, наоборот, наиболее остро и правдиво отражают сегодняшнее время. В этом сила и значимость искусства Кузькина, которое мы можем оценить уже сейчас», — отмечает директор галереи и куратор выставки Лилиана Маррэ.