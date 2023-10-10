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Искусство

Андрей Кузькин размышляет о жизни, смерти, памяти и забвении. Это выставка «Жить забыть жить забыть» в Anna Nova

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Одного из самых выдающихся художников российского совриска интересуют противоречащие друг другу смысловые установки и вытекающий из них внутренний конфликт, в котором оказывается современный человек.

Предоставлено ЦТИ Фабрика

Андрей Кузькин известен своими перфомансами и акциями. В сферу его интересов входят состояния уединения, медитативные практики и отношения между человеком и временем. В своих проектах он также обращается к графике, живописи, скульптуре и инсталляции — в разные годы их можно было увидеть в рамках Берлинской биеннале современного искусства (2010), параллельной программы 54-й Венецианской биеннале (2011), Performa в Нью-Йорке (2011), Московской биеннале современного искусства (2015, 2019) и Триеннале российского современного искусства (2020).

Новая персональная выставка художника состоит из двух его предыдущих художественных высказываний — проекта «Я еще жив. Я еще жива» и масштабной инсталляции «Дар забвения или формула пустого мира», показанных в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве в 2021 и 2019 году соответственно. «Представленные на выставке работы появились в разное время. Прошло несколько лет, но они не только не потеряли своей актуальности, но, наоборот, наиболее остро и правдиво отражают сегодняшнее время. В этом сила и значимость искусства Кузькина, которое мы можем оценить уже сейчас», — отмечает директор галереи и куратор выставки Лилиана Маррэ.

Андрей Кузькин, «Я еще жив». Холст, акрил

Предоставлено ЦТИ Фабрика

Фрагмент экспозиции «— Что это? — Времянка»

Предоставлено ЦТИ Фабрика

Фрагмент экспозиции «— Что это? — Времянка»

На первом этаже галереи расположится проект «Я еще жив. Я еще жива», в котором художник предлагает всем желающим поучаствовать в перформативной акции и на подготовленных белых листах А4 написать текст: «Я еще жив(а). Имя, Фамилия, число, подпись». «Расписка» тут же оформится в рамку, окажется на стене и станет частью экспозиции. «В этом проекте Кузькин размышляет о ценности человеческой жизни и временности существования. Рукописные документы, составленные зрителями, собираются в архив, в котором слова, звучащие особенно хрупко и эфемерно — "Я еще жив(а)", — являются попыткой сохранить личный голос и утвердить ценность единичной жизни», — отмечают в Anna Nova.

Предоставлено ЦТИ Фабрика

Фрагмент инсталляции «Дар забвения или Формула пустого мира», 2019 год

Предоставлено ЦТИ Фабрика

Фрагмент инсталляции «Дар забвения или Формула пустого мира», 2019 год

На втором этаже галереи представлена инсталляция «Дар забвения или формула пустого мира» — метафора сложившейся реальности. В этой работе Кузькин выводит «формулу пустого мира» и рассказывает какие инструменты использует государственная власть, чтобы управлять другими людьми. В отличие от проекта «Я еще жив. Я еще жива», в котором Кузькин напоминает о временности всего происходящего, в «Даре забвения» он напрямую сталкивает зрителя с механизмами забывания исторических трагедий и коллективных травм.

Андрей Кузькин, «Летящие». Хлеб, соль, пва, металл, дерево, акрил. 2014 год

Андрей Кузькин, «По кругу». Хлеб, соль, пва, металл, дерево, земля, акрил. 2014 год


 

Персональная выставка Андрея Кузькина «Жить забыть жить забыть» пройдет с 14 октября по 10 декабря 2023 года в галерее современного искусства Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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