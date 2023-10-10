Одного из самых выдающихся художников российского совриска интересуют противоречащие друг другу смысловые установки и вытекающий из них внутренний конфликт, в котором оказывается современный человек.
Андрей Кузькин известен своими перфомансами и акциями. В сферу его интересов входят состояния уединения, медитативные практики и отношения между человеком и временем. В своих проектах он также обращается к графике, живописи, скульптуре и инсталляции — в разные годы их можно было увидеть в рамках Берлинской биеннале современного искусства (2010), параллельной программы 54-й Венецианской биеннале (2011), Performa в Нью-Йорке (2011), Московской биеннале современного искусства (2015, 2019) и Триеннале российского современного искусства (2020).
Новая персональная выставка художника состоит из двух его предыдущих художественных высказываний — проекта «Я еще жив. Я еще жива» и масштабной инсталляции «Дар забвения или формула пустого мира», показанных в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве в 2021 и 2019 году соответственно. «Представленные на выставке работы появились в разное время. Прошло несколько лет, но они не только не потеряли своей актуальности, но, наоборот, наиболее остро и правдиво отражают сегодняшнее время. В этом сила и значимость искусства Кузькина, которое мы можем оценить уже сейчас», — отмечает директор галереи и куратор выставки Лилиана Маррэ.
На первом этаже галереи расположится проект «Я еще жив. Я еще жива», в котором художник предлагает всем желающим поучаствовать в перформативной акции и на подготовленных белых листах А4 написать текст: «Я еще жив(а). Имя, Фамилия, число, подпись». «Расписка» тут же оформится в рамку, окажется на стене и станет частью экспозиции. «В этом проекте Кузькин размышляет о ценности человеческой жизни и временности существования. Рукописные документы, составленные зрителями, собираются в архив, в котором слова, звучащие особенно хрупко и эфемерно — "Я еще жив(а)", — являются попыткой сохранить личный голос и утвердить ценность единичной жизни», — отмечают в Anna Nova.
На втором этаже галереи представлена инсталляция «Дар забвения или формула пустого мира» — метафора сложившейся реальности. В этой работе Кузькин выводит «формулу пустого мира» и рассказывает какие инструменты использует государственная власть, чтобы управлять другими людьми. В отличие от проекта «Я еще жив. Я еще жива», в котором Кузькин напоминает о временности всего происходящего, в «Даре забвения» он напрямую сталкивает зрителя с механизмами забывания исторических трагедий и коллективных травм.
Персональная выставка Андрея Кузькина «Жить забыть жить забыть» пройдет с 14 октября по 10 декабря 2023 года в галерее современного искусства Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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