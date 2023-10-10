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Искусство

Рисунки и акварели Ореста Кипренского и братьев Брюлловых представят на выставке в Русском музее

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В экспозицию вошли работы, датируемые первой половиной XIX века. Всего в Михайловском замке представят около 100 произведений Алексея Егорова, Александра Орловского, Александра и Карла Брюлловых, Александра Иванова, Павла Федотова и других мастеров, многие из которых экспонируются лишь изредка.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Александр Орловский, "Голова лошади". 1807 год

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Орест Кипренский, "Портрет А.Р. Томилова (в форме ополченца)". 1813 год. Бумага, итальянский карандаш

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, именно в рисунках и акварелях «ярче раскрывается многообразие жанрового диапазона художника, острее ощущается его творческий поиск». Александр Орловский одинаково увлеченно работал над портретами и пейзажами, бытовыми и батальными сценами, карикатурами и шаржами. С его произведениями контрастируют работы Ореста Кипренского — среди них особое место занимают изображения участников Отечественной войны 1812 года.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Карл Брюллов, "Портрет светлейшей княгини Е.П. Салтыковой на балконе". 1833-1835-е годы. Картон тонкий, акварель, графитный карандаш, тушь, перо

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Карл Брюллов, "Сон бабушки и внучки". 1829 год. Бумага на картоне, акварель, бронзовая краска, лак

Художники следующего поколения много работали акварелью. Парадные и камерные портреты, жанровые композиции братьев Александра и Карла Брюлловых, а также их итальянские пейзажи относятся к самым значительным явлениям в истории русской акварели. К «итальянскому жанру» обращался и Александр Иванов. Представленные в экспозиции акварели «Жених, покупающий кольцо для невесты», «Ave Maria», «Октябрьский праздник в Риме» входят в цикл работ, исполненных в годы пребывания в Италии.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Павел Федотов, "Автопортрет и другие наброски". 1846-1847-е годы. Бумага, графитный карандаш

Историю русского рисунка и акварели первой половины XIX века завершает творчество Павла Федотова. «Как жанрист он сосредоточился на сюжетах из русской жизни, расширяя привычный ранее круг персонажей, внося нотки сатиры и пронзительного трагизма», — говорят о художнике в Русском музее. 

Выставка «От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века» открыта с 12 октября 2023 года по 12 февраля 2024-го в Русском музее, Михайловский замок.

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