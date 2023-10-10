Рисунки и акварели Ореста Кипренского и братьев Брюлловых представят на выставке в Русском музее

Историю русского рисунка и акварели первой половины XIX века завершает творчество Павла Федотова. «Как жанрист он сосредоточился на сюжетах из русской жизни, расширяя привычный ранее круг персонажей, внося нотки сатиры и пронзительного трагизма», — говорят о художнике в Русском музее.

Выставка «От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века» открыта с 12 октября 2023 года по 12 февраля 2024-го в Русском музее, Михайловский замок.

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