В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств

Преемник «Императорского Общества поощрения художеств» — одного из старейших и наиболее значимых художественных объединений в России — появится в городе вместе с собственной галереей. В первую экспозицию нового выставочного пространства войдут более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи.
Здание Императорского общества поощрения художеств на Большой Морской улице, 1912 год
Общество поощрения художеств было основано в 1820 году группой меценатов Иваном Гагариным, Петром Кикиным и Александром Дмитриевым-Мамоновым с целью развития изящных искусств и поощрения дарований русских художников. Начиная с 1882 года общество стало именоваться императорским — так как даже в начале своей деятельности оно находилось под покровительством императора Николая I. При этом инициаторами и главными двигателями общества всегда оставались меценаты и активные художественные деятели.
Одним из главных направлений общества была поддержка молодых и талантливых художников, которых отправляли за границу для обучения. В разные годы пособия общества получали на тот момент ученики Академии художеств Василий Верещагин, Иван Крамской и другие. При обществе работала бесплатная рисовальная школа, где изначально учили черчению, рисованию и лепке — в 1906 году ее директором стал Николай Рерих, который организовал работу художественно-промышленных мастерских.
Деятельность Общества поощрения художеств осуществлялась вплоть до 1929 года. В советское время часть функций исчезнувшего общества, также как и его здание на Большой Морской улице, перешло к Ленинградской организации Союза художников РСФСР.
В здании на Шпалерной улице, 35 откроется «Галерея общества поощрения художников»
Обновленное общество продолжит традиции своего предшественника — в число его задач войдут проведение художественных выставок, аукционов, лекций, мастер-классов, поэтических вечеров, концертов и творческих встреч. Также общество займется сохранением и популяризацией художественного наследия Петербурга, в частности — ленинградской академической школы живописи 1930-1990-х годов.
Первая выставка нового общества пройдет в «Галерее общества поощрения художеств» — она займет пространство на Шпалерной улице, 35. Здесь представят более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи — Бориса Угарова, Владимира Прошкина, Вячеслава Загонека, Николая Тимкова и других. Экспозицию дополнят работы современных художников, по-своему переработавших визуальный код своих предшественников.
Первая выставка Общества поощрения художеств пройдет с 12 октября 2023 года по 31 января 2024-го в «Галерее общества поощрения художеств» на Шпалерной улице, 35.
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