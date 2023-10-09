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Искусство

В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств

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Преемник «Императорского Общества поощрения художеств» — одного из старейших и наиболее значимых художественных объединений в России — появится в городе вместе с собственной галереей. В первую экспозицию нового выставочного пространства войдут более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи.

Архив пресс-служб

Здание Императорского общества поощрения художеств на Большой Морской улице, 1912 год

Общество поощрения художеств было основано в 1820 году группой меценатов Иваном Гагариным, Петром Кикиным и Александром Дмитриевым-Мамоновым с целью развития изящных искусств и поощрения дарований русских художников. Начиная с 1882 года общество стало именоваться императорским — так как даже в начале своей деятельности оно находилось под покровительством императора Николая I. При этом инициаторами и главными двигателями общества всегда оставались меценаты и активные художественные деятели.

Одним из главных направлений общества была поддержка молодых и талантливых художников, которых отправляли за границу для обучения. В разные годы пособия общества получали на тот момент ученики Академии художеств Василий Верещагин, Иван Крамской и другие. При обществе работала бесплатная рисовальная школа, где изначально учили черчению, рисованию и лепке — в 1906 году ее директором стал Николай Рерих, который организовал работу художественно-промышленных мастерских.

Деятельность Общества поощрения художеств осуществлялась вплоть до 1929 года. В советское время часть функций исчезнувшего общества, также как и его здание на Большой Морской улице, перешло к Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Скриншот карт Google

В здании на Шпалерной улице, 35 откроется «Галерея общества поощрения художников»

Обновленное общество продолжит традиции своего предшественника — в число его задач войдут проведение художественных выставок, аукционов, лекций, мастер-классов, поэтических вечеров, концертов и творческих встреч. Также общество займется сохранением и популяризацией художественного наследия Петербурга, в частности — ленинградской академической школы живописи 1930-1990-х годов.

Первая выставка нового общества пройдет в «Галерее общества поощрения художеств» — она займет пространство на Шпалерной улице, 35. Здесь представят более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи — Бориса Угарова, Владимира Прошкина, Вячеслава Загонека, Николая Тимкова и других. Экспозицию дополнят работы современных художников, по-своему переработавших визуальный код своих предшественников. 

Изображение предоставлено Обществом поощрения художеств

Борис Угаров, "Валговицы. Дали"

Изображение предоставлено Обществом поощрения художеств

Герман Татаринов, "Вечерний пал туман"

Изображение предоставлено Обществом поощрения художеств

Иван Варичев, "У стога"

Изображение предоставлено Обществом поощрения художеств

Ольга Давыдова, "Цветы и фарфоровая скульптура"

Первая выставка Общества поощрения художеств пройдет с 12 октября 2023 года по 31 января 2024-го в «Галерее общества поощрения художеств» на Шпалерной улице, 35. 

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