В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств

Общество поощрения художеств было основано в 1820 году группой меценатов Иваном Гагариным, Петром Кикиным и Александром Дмитриевым-Мамоновым с целью развития изящных искусств и поощрения дарований русских художников. Начиная с 1882 года общество стало именоваться императорским — так как даже в начале своей деятельности оно находилось под покровительством императора Николая I. При этом инициаторами и главными двигателями общества всегда оставались меценаты и активные художественные деятели.

Одним из главных направлений общества была поддержка молодых и талантливых художников, которых отправляли за границу для обучения. В разные годы пособия общества получали на тот момент ученики Академии художеств Василий Верещагин, Иван Крамской и другие. При обществе работала бесплатная рисовальная школа, где изначально учили черчению, рисованию и лепке — в 1906 году ее директором стал Николай Рерих, который организовал работу художественно-промышленных мастерских.

Деятельность Общества поощрения художеств осуществлялась вплоть до 1929 года. В советское время часть функций исчезнувшего общества, также как и его здание на Большой Морской улице, перешло к Ленинградской организации Союза художников РСФСР.